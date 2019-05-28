Kia позволил сделать фотографии нового XCeed

Kia XCeed покажут в сентябре на автосалоне во Франкфурте, но фото внедорожной версии появились в Сети уже сегодня.

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В скором времени Kia выпустит новую версию популярного хэтчбека Ceed. Европейское издание опубликовало фотографии XCeed без камуфляжа. Автомобиль в данный момент проходит дорожные испытания.

Хэтчбек с увеличенным дорожным просветом и специальным пластиковым обвесом, подчеркивающим расширенные внедорожные качества автомобиля, совершенно лишен камуфляжа. Есть все основания предполагать, что перед нами — серийная версия XCeed, премьера которой должна состояться через три с небольшим месяца на автосалоне во Франкфурте. Место премьеры говорит о том, что с помощью новой версии Kia намерена увеличить продажи своих автомобилей в Европе.

XCeed следует воспринимать как хэтчбек, не претендующий на звание полноценного кроссовера, а уж тем более внедорожника. Его внедорожные качества немного улучшены, что некоторым образом, традиционным для подобных версий, отразилось и на внешности машины. Кроме того, автомобиль получил фары оригинального дизайна, особую решетку радиатора и спойлер на двери багажника.

Увеличенный дорожный просвет и более высокая посадка весьма актуальны не столько на природе, сколько в современных городах. Чтобы подчеркнуть преимущества версии, XCeed украсили особыми бамперами, накладками на пороги и колесные арки.

Оснащаться новая версия будет теми же двигателями, что устанавливаются на обычный хэтчбек. Системы полного привода не предвидится.

Другой интересной версией Ceed, которую уже можно приобрести, является ProCeed в кузове шутинг-брейк.

О всех секретах Ceed можно узнать здесь.

Фото: autoweek.nl