Kia позволил сделать фотографии нового XCeed

Kia XCeed покажут в сентябре на автосалоне во Франкфурте, но фото внедорожной версии появились в Сети уже сегодня.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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В скором времени Kia выпустит новую версию популярного хэтчбека Ceed. Европейское издание опубликовало фотографии XCeed без камуфляжа. Автомобиль в данный момент проходит дорожные испытания.

Хэтчбек с увеличенным дорожным просветом и специальным пластиковым обвесом, подчеркивающим расширенные внедорожные качества автомобиля, совершенно лишен камуфляжа. Есть все основания предполагать, что перед нами — серийная версия XCeed, премьера которой должна состояться через три с небольшим месяца на автосалоне во Франкфурте. Место премьеры говорит о том, что с помощью новой версии Kia намерена увеличить продажи своих автомобилей в Европе.


XCeed следует воспринимать как хэтчбек, не претендующий на звание полноценного кроссовера, а уж тем более внедорожника. Его внедорожные качества немного улучшены, что некоторым образом, традиционным для подобных версий, отразилось и на внешности машины. Кроме того, автомобиль получил фары оригинального дизайна, особую решетку радиатора и спойлер на двери багажника.


Увеличенный дорожный просвет и более высокая посадка весьма актуальны не столько на природе, сколько в современных городах. Чтобы подчеркнуть преимущества версии, XCeed украсили особыми бамперами, накладками на пороги и колесные арки.


Оснащаться новая версия будет теми же двигателями, что устанавливаются на обычный хэтчбек. Системы полного привода не предвидится.

Фото: autoweek.nl

Kia позволил сделать фотографии нового XCeed
Kia позволил сделать фотографии нового XCeed
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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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