13 секретов Kia Ceed: все недочеты и прикольные фишки

Материалы по темеЗР начал длительный тест Kia Ceed. Ждем ваших вопросов!
Ряд решений Сида, доставляющих водителю неудобства, наверняка были продиктованы стремлением создателей сделать автомобиль более безопасным. К примеру, отключение меню бортового компьютера, если селектор автомата находится в режиме движения. Кстати, это же касается и подключения телефона по протоколу Bluetooth. Пока автомобиль находится в движении, эту операцию не провернуть.
О безопасности корейцы подумали и когда установили датчики пристегнутого ремня на все пять мест Kia Ceed. Есть и другие интересности — о них мы рассказываем в фотогалерее ниже.
Если мы что-то упустили, напишите об этом в комментариях.
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