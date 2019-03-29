13 секретов Kia Ceed: все недочеты и прикольные фишки

У редакционного Сида в процессе эксплуатации всплыло немало функций, которые просто невозможно обнаружить при быстром знакомстве с машиной. А ведь какие-то из них способны отпугнуть потенциального покупателя.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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ЗР начал длительный тест Kia Ceed. Ждем ваших вопросов!

Ряд решений Сида, доставляющих водителю неудобства, наверняка были продиктованы стремлением создателей сделать автомобиль более безопасным. К примеру, отключение меню бортового компьютера, если селектор автомата находится в режиме движения. Кстати, это же касается и подключения телефона по протоколу Bluetooth. Пока автомобиль находится в движении, эту операцию не провернуть.

О безопасности корейцы подумали и когда установили датчики пристегнутого ремня на все пять мест Kia Ceed. Есть и другие интересности — о них мы рассказываем в фотогалерее ниже.

13 секретов Kia Ceed: все недочеты и прикольные фишки

Если мы что-то упустили, напишите об этом в комментариях.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

13 секретов Kia Ceed: все недочеты и прикольные фишки
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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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