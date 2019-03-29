13 секретов Kia Ceed: все недочеты и прикольные фишки

У редакционного Сида в процессе эксплуатации всплыло немало функций, которые просто невозможно обнаружить при быстром знакомстве с машиной. А ведь какие-то из них способны отпугнуть потенциального покупателя.

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Ряд решений Сида, доставляющих водителю неудобства, наверняка были продиктованы стремлением создателей сделать автомобиль более безопасным. К примеру, отключение меню бортового компьютера, если селектор автомата находится в режиме движения. Кстати, это же касается и подключения телефона по протоколу Bluetooth. Пока автомобиль находится в движении, эту операцию не провернуть.

О безопасности корейцы подумали и когда установили датчики пристегнутого ремня на все пять мест Kia Ceed. Есть и другие интересности — о них мы рассказываем в фотогалерее ниже.

Если мы что-то упустили, напишите об этом в комментариях.

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Эти секретные функции автомобиля должен знать каждый водитель!

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