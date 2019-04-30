Новый Kia ProCeed: продажи начались, цены известны

Автомобиль с кузовом шутинг-брейк предложат в двух версиях, цены стартуют от 1 519 900 рублей.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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Новый Kia ProCeed — для молодых активных семей. Согласны?

С сегодняшнего дня у нас начинаются продажи новой модели популярного семейства Kia Ceed — ProCeed с оригинальным кузовом shooting brake. Современные производители считают, что этот кузов определяется не числом дверей, а дизайнерскими изысками и впечатляющими техническими характеристиками. До сих пор у Kia приставку «Pro» носил трехдверный хэтчбек, теперь багажник автомобиля лишь на 30 литров меньше, чем у универсала SW, ну а дверей стало пять.

Автомобиль представлен в двух вариантах исполнения — это ProCeed GT Line с двигателем 1.4 T-GDI (140 л. с.) за 1 519 900 рублей и динамичный ProCeed GT с двигателем 1.6 T-GDI (200 л. с.). за 1 999 900 рублей. Оба мотора агрегатированы 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и возможностью ручного переключения при помощи подрулевых лепестков.

Дорожный просвет составляет 150 мм, а объем багажника — 594 л, это больше, чем у многих других компактных универсалов.

Старшая версия оснащается современными системами помощи водителю, в том числе системой контроля слепых зон и помощи при выезде с парковки задним ходом, удержания в полосе, активным круиз-контролем, автопарковщиком, системой распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя. Кроме того, в автомобиле есть навигация, премиальная аудиосистема JBL c внешним усилителем и сабвуфером и беспроводная зарядка для телефона. Сиденья здесь комбинированные — из натуральной кожи и замши.

Покупателям предложат шесть цветов кузова для младшей версии и пять — для старшей. На автомобиль действует стандартная гарантия Kia — 5 лет или 150 000 км пробега.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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