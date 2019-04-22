Kia озвучила стоимость нового Soul

В продажу автомобиль поступит 3 июня и будет предлагаться в 11 комплектациях с тремя двигателями на выбор по цене от 1 029 900 рублей.

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Компания Kia назвала цены и озвучила доступные к заказу комплектации Soul третьего поколения. Продажи модели начнутся 3 июня 2019 года. Стоимость автомобиля составит от 1 029 900 до 1 629 900 рублей.

На российском рынке новый Kia Soul будет доступен с тремя бензиновыми двигателями. Младшим в гамме моторов стал 1,6-литровый агрегат мощностью 123 л.с., который оснастят 6-ступенчатыми механикой или автоматом. Покупатели могут заказать Soul со 150-сильным двигателем объемом 2 литра, который будет поставляться исключительно с автоматической коробкой. Версия GT Line получит турбированный 200-сильный мотор T-GDI объемом 1,6 литра, который агрегатируется 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT с двумя сцеплениями.

Автомобиль получил богатую цветовую палитру окраски кузова. Всего предлагается 9 однотонных оттенков и 4 варианта двухцветной окраски. В базовую комплектацию Soul входит система ABS, а также система курсовой устойчивости с функцией активного управления, ассистенты экстренного торможения и старта на подъеме и система мониторинга давления воздуха в шинах. Кроме того, даже самый простой Soul получил 6 подушек безопасности, иммобилайзер, центральный замок с функцией блокировки дверей при начале движения. Для комфорта водителя предусмотрен мультируль с регулировкой по высоте и вылету.

В комплектации Classic автомобиль стоит 1 029 900 рублей за версию с мотором 1.6 и механической коробкой и 1 089 900 рублей за версию с тем же мотором и автоматом. Кроме перечисленного Soul в данной комплектации оснащается обогревом форсунок омывателя, боковыми зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, кондиционером, монохромным центральным дисплеем с диагональю 3,5 дюйма, аудиосистемой с цветным дисплеем диагональю 3,8 дюйма и с шестью динамиками, регулировкой усилия на руле Flex Steer и системой Drive Mode Select изменяющей настройки работы мотора и коробки передач (для версии с автоматом).

В комплектации Comfort автомобиль стоит от 1 089 900 до 1 139 900 рублей и оснащается теми же сочетаниями двигателя и коробок, как в комплектации Classic. Отличить эту версию можно по 16-дюймовым легкосплавным дискам и противотуманным фарам. За эти деньги машина дополнительно оснащается обогревом передних сидений, а руль и рычаг КП имеют кожаную отделку. Кроме того, в комплектацию Comfort входит центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей и двухзонный климат-контроль.

В комплектации Luxe новый Kia Soul может оснащаться не только 123-сильным мотором, но и 150-сильным. Поэтому его стоимость составляет уже от 1 219 900 до 1 259 900 рублей. Кроме того, покупатели данной версии смогут заказать двухцветную окраску кузова. В комплектацию входят 17-дюймовые колеса, проекционные фары и светодиодные дневные ходовые огни, круиз-контроль, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, задние парктроники и камера заднего вида с динами, обогрев задних сидений, руля и электрический отопитель салона.

В комплектации Prestige автомобиль стоит от 1 359 900 до 1 399 900 рублей и оснащается теми же сочетаниями двигателей и коробок, как и в комплектации Luxe. В этой версии Soul имеет 18-дюймовые колеса, полностью светодиодную оптику, рейлинги, серебристую накладку заднего бампера и хромированные дверные ручки. Кроме того, автомобиль оснащается системами бесключевого доступа в салон и пуска двигателя с кнопки, передними парктрониками, электроприводами сиденья водителя, центральным подлокотником с подстаканниками, панелью приборов Supervision с 4,2-дюймовым цветным дисплеем, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, беспроводной зарядкой гаджетов и разъемами USB.

В комплектация Premium автомобиль будет поставляться исключительно со 150-сильным двигателем и автоматом, а его цена составит 1 579 900 рублей. За эти деньги покупатель получит в дополнению к перечисленному выше кожаный салон и декоративную подсветку Mood Lamp, систему мониторинга слепых зон, ассистента выезда с парковки задним ходом, электрорегулировки сиденья переднего пассажира. Также в комплектацию входят мультимедийная система с навигацией, цветным 10,25-дюймовым дисплеем, 10 динамиками и сабвуфером, электрообогрев лобового стекла, система удержания автомобиля в полосе, система мониторинга усталости водителя, автоматическая система экстренного торможения, помощник управления дальним светом и интеллектуальный круиз-контроль.

В версии Premium+, цена которой составит 1 649 900 рублей, добавляется система вентиляции передних сидений, люк с электроприводом, черные глянцевые вставки в переднем и заднем бамперах с хромированной окантовкой.

Самой дорогой традиционно станет версия Soul GT Line, оснащаемая 200-сильным турбированным двигателем. Заплатить за такой автомобиль придется 1 629 900 рублей. Kia Soul GT Line не имеет ни рейлингов, ни люка, но при этом отличается от более доступных версий особенными передним и задним бамперами, а также колесными дисками, декоративными вставками красного цвета, раздвоенной выхлопной трубой, глянцевой решеткой радиатора с хромированной окантовкой и увеличенными передними тормозным дисками. Салон машины обшит кожей и тканью с красной прострочкой, а рулевое колесо имеет усечение в нижней части.

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Фото: Kia