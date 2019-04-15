Новый Kia Cerato уже производят на «Автоторе»

Автомобиль собирают на предприятии в Калининграде в режиме полного цикла.

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Калининградский завод «Автотор» приступил к выпуску Kia Cerato 3-го поколения в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка. Первые автомобили из новой партии появятся у российских дилеров во второй половине апреля. Kia Cerato выпускают с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 128 л.с. либо 2-литровым мощностью 150 л.с.

Версия с младшим мотором агрегатируется 6-ступенчатой АКП, 2-литровая — только 6-диапазонным автоматом. Цены на Cerato варьируются от 1 134 900 до 1 444 900 рублей.

Это уже третий автомобиль компании, который собирают на «Автоторе» по полному циклу. Ранее на CKD—сборку были переведены Sorento (ноябрь 2013 года) и Cerato Classic (ноябрь 2014 года). Kia Cerato предыдущих генераций производят на предприятии с 2012 года. Всего с конвейера автозавода сошло 68 тысяч автомобилей этой модели.

В январе Kia подняла цены на все свои автомобили, стоимость модели Cerato выросла на 20 тыс. рублей.

Фото: Kia