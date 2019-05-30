Новый конкурент Hyundai Creta: первые фото Kia без камуфляжа

Субкомпактный кроссовер Kia получил название Seltos.

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Последние несколько недель Kia публикует лишь эскизы своего нового субкомпактного кроссовера, не рассказывая о нем больше ничего. Теперь у нас есть не только фотография серийной модели: стало известно и название новинки — Seltos.

Эти шпионские фотографии показали, насколько точно эскизы отображали внешность модели, которая создавалась с оглядкой на ключевые современные тенденции автодизайна. Это и крыша иного цвета с обтекаемыми рейлингами и спойлером того же цвета, который смотрится ее продолжением, и псевдометаллические накладки бамперов, и восходящая к задней части автомобиля линия окон.

Поверхности кузова имеют больше линий и складок, чем другие новинки Kia, показанные нам в последнее время. Передние фары и задние фонари кажутся полностью светодиодными, но не исключено, и даже скорее всего, что подобная оптика будет доступна лишь в максимальных комплектациях субкомпактного кроссовера.

Сфотографировать салон как следует у папарацци не получилось, но если его эскизы столь же точны, как рисунки внешнего облика, то сюрпризов нас не ждет — это типичный интерьер бренда, выполненный в традиционном стиле. Это низкая панель приборов и центральная консоль с возвышающимся над ними сенсорным экраном мультимедийной системы.

Учитывая габариты Kia Seltos и его родство с Hyundai Creta, разумно будет предположить, что в России модель получит уже знакомые нам двигатели своего основного конкурента: атмосферные бензиновые моторы объемом 1,6 и 2 литра и мощностью 123 и 150 л.с., оснащаемые 6-ступенчатыми коробками передач и, в дорогих версиях, системой полного привода.

Для справки, стоимость Hyundai Creta в России составляет от 957 000 до 1 185 000 рублей, а значит Kia Seltos, проводя аналогию в разнице цен других родственных моделей компании, будет стоить тысяч на 100 дешевле.

В компании заявляют, что премьера Kia Seltos состоится этим летом.

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Фото: autoblog.com