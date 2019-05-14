Kia обрисовала свой первый субкомпактный кроссовер

Новая модель компании будет рассчитана на глобальный рынок, а продажи ее начнутся через год.

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Kia опубликовала эскизы дизайна будущего субкомпактного кроссовера, который будет иметь немало общего с популярным в нашей стране Hyundai Creta. Прототипом же модели стал представленный в 2018 году концепт SP.

На рисунках видно, что ничего новаторского во внешности кроссовера нет, а простота дизайна говорит о том, что перед нами практически серийный прототип, который должен встать на конвейер.

Узкие фары, которые получают все новые модели Kia, плавно переходят в решетку радиатора, выполненную в новом стиле «тигриный нос». Три вертикальных светодиода в переднем бампере, вероятно, служат противотуманными фарами, поскольку дневные ходовые огни, судя по всему, интегрированы в верхнюю часть блоков фар и проходят над всей решеткой радиатора, за исключением небольшого участка под логотипом.

Субкомпактному кроссоверу пририсовали огромные колеса, но вы знаете, как происходит с эскизами — они обычно рисуются с приукрашением некоторых деталей, чтобы подогреть наш интерес к машине.

Задняя часть автомобиля имеет большие задние фонари, соединенные между собой широкой хромированной полосой, огибающей логотип Kia сверху. Что касается двух патрубков выхлопной системы, расположенных по бокам бампера, то они, вероятно, существуют только для декора. К слову, эта тенденция постепенно сходит на нет и скоро подобный ход в автодизайне перестанет применяться. Дефлектор внизу бампера должен сделать его прочнее, но для городского кроссовера это скорее украшение, нежели необходимость.

Субкомпактный кроссовер Kia, если верить слухам, может получить название Tusker. Премьера его запланирована на конец этого года и в Kia говорят, что это будет первый глобальный кроссовер компании в данном классе. Продажи автомобиля начнутся с южнокорейского рынка во второй половине 2019 года, после чего кроссовер выйдет и на рынки других стран.

Концепт Kia SP

Пока же любители субкомпактных кроссоверов могут купить «родственника» Kia Tusker — Hyundai Creta, стоимость которого в России составляет от 957 000 до 1 335 000 рублей.

При желании можно купить весьма похожий на кроссовер недавно обновленный хэтчбек Kia Soul, стоимость которого составляет от 1 029 900 до 1 649 900 рублей.

Аналогичный кроссовер готовит и компания Volkswagen. Премьера этой новинки намечена на 2020 год.

Иллюстрации: Kia