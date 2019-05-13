Премьера модели для глобального рынка ожидается в 2020 году.

Популярность кроссоверов во всем мире заставила марку Volkswagen обратить внимание на те сегменты, в которых она еще не представлена. Поэтому новое поколение Volkswagen Polo превратится еще и в кроссовер Volkswagen T-Sport.

По информации индийской редакции журнала Autocar, немецкая марка подала заявку на регистрацию модели T-Sport в Бразилии. После Южной Америки новинка появится и на других рынках, включая Индию.

На данный момент никаких деталей относительно технических характеристик Volkswagen T-Sport нет. Известно, что машину построят на платформе MQB A0, так что, скорее всего, по агрегатам кроссовер будет соответствовать обычному Volkswagen Polo последнего поколения.

Конкурентами для Volkswagen T-Sport, который в линейке бренда займет место под новым Volkswagen T-Cross, станут Honda WR-V, Hyundai Creta, Tata Harrier и Kia SP2.

О планах по выводу Volkswagen T-Sport на российский рынок пока ничего неизвестно. При этом Volkswagen T-Cross, построенный на той же платформе MQB A0, в России, как сообщал «За рулем» ранее, появиться должен.

Что из себя представляет самый компактный на данный момент кроссовер фольксвагеновцев — T-Cross, ранее во всех подробностях рассказывал эксперт «За рулем» Михаил Кулешов.

А спустя считанные месяцы после его статической премьеры зарулевцы оказались за баранкой Ти-Кросса и поделились впечатлениями.

Фото: Autocar