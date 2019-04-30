Kia Soul: новые цены и изменения для России

Третье поколение кроссовера (да-да, Kia позиционирует Soul именно так!) встало на конвейер калининградского «Автотора», а дилеры начали принимать заявки. По сравнению с машиной прошлого поколения цены выросли на 2–3 процента.

В цветовой гамме нового Соула девять оттенков. Шесть из них — полностью новые. Колер машины на фото называется Neptune Blue.

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Место действия. Верона, Италия.

Впечатления. Самое сложное — привыкнуть к дизайну головной оптики. Хоть в российском офисе Kia и называют ее одной из ключевых фишек новой машины, на месте ответственных за экстерьер я бы избрал более эволюционный подход. Рубленый силуэт Соула сам по себе был и остается визитной карточкой модели.

Верхняя часть панели (за исключением козырька над приборкой) — мягкая. Всё, что ниже овала мультимедийной системы, — жесткое. К эргономике вопросов нет. Кожа на креслах топовых версий натуральная.

Диагональ топовой мультимедийной системы — 10,25 дюйма, а интерфейс с боковой панелью виджетов очень похож на «начинку» мультимедийки флагманского седана K900. В версиях попроще — 7-дюймовый тачскрин. В базе — монохромный дисплей с диагональю 3,8 дюйма.

Рифленая зона в районе дверной ручки красиво подсвечивается в темноте. Трапеция в основании подлокотника — тоже. По периметру.

Переезд на новую модульную платформу K2 не сильно повлиял на габариты Соула: ширина осталась прежней (1800 мм), длина подросла на 55 мм (4195 мм), а высота — на семь (1610 мм). И здесь дело в том, что к третьему поколению российское представительство убедило глобальную Kia в необходимости адаптации Соула для России. По сравнению с европейскими версиями, на наших машинах иные пружины и амортизаторы. Клиренс почти кроссоверный — 180 мм.

Тем не менее всерьез называть Soul паркетником у меня не поворачивается язык: привод по-прежнему только передний, да и геометрическая проходимость так себе. Однако представители Киа в конкуренты Соулу записали Hyundai Creta, Renault Kaptur, Suzuki Vitara, Nissan Juke и Toyota CH-R. Несколько раз до моих ушей донеслось что-то похожее на «MINI Countryman».

Объем багажника увеличился на десять литров — до 364 л.

На ходу Soul неплох, однако до MINI — как до луны и обратно. Да — шасси и электроусилитель руля настроены понимающими людьми, но даже версия GT-Line с преселективным роботом и 200-сильным турбомотором — не про драйв. Машина с 2-литровым атмосферником мощностью 150 сил производит впечатление откровенно ленивой. Соулов с начальным мотором (1,6 л, 123 л.с.) на презентации не было. Думаю, не случайно.

Сзади Soul третьего поколения можно безошибочно идентифицировать по фонарям, фактически обрамляющим стекло пятой двери. В профиль — по так называемой «парящей крыше».

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задним пассажирам теперь еще просторнее, чем прежде. А интерьер в целом стал интереснее и современнее.

Soul — это история, в первую очередь, про стиль и практичность. И с этим (если привыкнете к фарам) здесь все хорошо. Колесная база прибавила пару сантиметров, иМультимедийка дорогих комплектаций обзавелась 10-дюймовым дисплеем, появилась акустика Harman Kardon, двухзонный климат-контроль и даже вентиляция передних кресел.

Цены на новый Soul начинаются с 1 029 900 рублей. За эти деньги можно получить довольно простенькую, но «готовую к употреблению» машину — с кондиционером, аудиосистемой, шестью подушками безопасности и прочими неочевидными для базовой версии радостями. Наиболее дорогой Soul потянет на 1 649 900 рублей. Пик продаж, как ожидается, придется на среднюю комплектацию Luxe стоимостью 1,2–1,3 миллиона.

Оценить ездовой комфорт на базовых 16-дюймовых колесах не вышло, а вот 17-дюймовые и 18-дюймовые «тапки» на тонкой подошве не жалуют неровности с острыми краями.

Оценка. Переход на новую модульную платформу не принес ездовых откровений, да и дизайн передней части, мягко говоря, на любителя. Во всем остальном третий Soul чуть лучше и функциональнее предшественника. Поскольку цены остались примерно на прежнем уровне — то же самое произойдет и со спросом.

Подробности: ЗР №6, 2019.

Фото: Kia