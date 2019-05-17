3 новых модели Kia: стало известно об их будущем для России

Одна из ожидаемых новинок появится точно, вторая — под вопросом, а третьей не будет. Речь идет о двух кроссоверах и пикапе.

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Этим летом должна состояться премьера первого субкомпактного кроссовера Kia, который составит конкуренцию Hyundai Creta. Автомобиль обязательно поступит в продажу в России, но только в следующем году. Об этом заявил управляющий директор Kia Motors Russia & CIS Александр Мигаль.

«Сейчас мы можем сказать только то, что план, который был разработан, не отменяется. Скоро состоится мировая премьера. Это произойдет в течение нескольких месяцев, а в России этот интересный и яркий кроссовер дебютирует уже в следующем году», — приводит агентство «Автостат» слова Александра Мигаля.

Другой ожидаемой новинкой является большой 8-местный кроссовер Telluride. Руководство компании еще не решило, везти ли его в нашу страну — все упирается в двигатели. Дело в том, что автомобиль оснащается исключительно бензиновыми агрегатами, так как создавался для рынка Северной Америки. В России же кроссоверы такого класса продаются, в основном, с дизельными моторами. Таким образом, если не получится оснастить машину агрегатом, работающим на солярке, продажи модели могут не оправдать затрат на ее вывод на российский авторынок. В то же время в Kia считают, что потенциал у Telluride в нашей стране есть.

«В первую очередь, нам необходимо решить вопрос с дизельным силовым агрегатом. Если вы посмотрите на сегмент внедорожников класса D и Е, то увидите, что доля дизеля в них очень большая. А поскольку Telluride разрабатывался для американского рынка, в нем предусмотрен только бензиновый силовой агрегат», — объяснил глава Kia Motors Russia & CIS.

Что касается пикапа Kia, создаваемого на одной платформе с Hyundai Santa Cruz, то его на нашем рынке ждать не стоит. Пикапы не настолько популярны в России, да и конкуренция в сегменте слишком высокая.

Недавно на российском рынке начались продажи нового Kia ProCeed, комплектации и цены которого можно узнать здесь.

Некоторые модели Kia вошли в топ самых опасных машин Северной Америки.

Фото: Kia