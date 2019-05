Названы самые опасные автомобили. Найдите свой в Топ-24

Новое исследование выявило автомобили, в которых чаще всего гибнут люди. Есть среди них и те, которые продаются на российском рынке.

Материалы по теме Названы самые надежные автомобили. «Японцы» уже не рулят

Согласно последнему исследованию iSeeCars, сделанному на основе статистики Страхового института дорожной безопасности (IIHS), самыми опасными для водителя и пассажиров являются субкомпактные и спортивные автомобили. Шанс погибнуть в такой машине в два раза выше, чем в автомобиле большего размера.

iSeeCars изучила данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013–2017 годов выпуска. То есть более 25 млн машин. Оказалось, что у этой печальной статистики есть закономерность: были выявлены 14 моделей, которые в два раза чаще, чем среднестатистический автомобиль, попадают в аварии со смертельным исходом. И дело тут не только в уровне безопасности или размерах, но, наверное, и в провокации водителя на опасную езду.

Чтобы составить рейтинг, исследователи при расчетах выводили коэффициент Fatal Accident Rate (FAR) — количество смертельных аварий по каждой модели на один миллиард миль пробега.

Самым опасным стал Mitsubishi Mirage с результатом 10,2 FAR. На втором месте — спортивное купе Chevrolet Corvette, FAR которого составил 9,8. Замыкает тройку лидеров этого печального списка Honda Fit (Jazz) — 7,7 FAR. Все эти модели достаточно редки на наших дорогах, чего нельзя сказать о машине, занявшей четвертое место. Это Kia Forte (Cerato). Ее FAR достигает 7,4. На пятом месте — Chevrolet Spark, являющийся модернизированной версией Daewoo Matiz. Этих машин у нас не так уж и мало, а их FAR составил 7,2. Далее следуют спортивные купе Subaru BRZ с результатом 6,9 FAR и Nissan 370Z, чей FAR равен 6,2. Восьмое место досталось модели, родственной хорошо известному нам Nissan Note, — Nissan Versa. Ее FAR составил 6,1. На девятом месте, внимание, Kia Rio с FAR равным 5,9. Далее идут редкие в России маслкары Dodge Challenger и Chevrolet Camaro, заработавшие 5,8 и 5,5 FAR соответственно. На двенадцатом месте — снова Kia, причем популярная у нас модель Soul, чей результат составил 5,3 FAR. Замыкают список Hyundai Veloster Turbo и Nissan Note, получившие по 5,2 FAR.

Место Марка, модель FAR 1 Mitsubishi Mirage 10,2 2 Chevrolet Corvette 9,8 3 Honda Fit 7,7 4 Kia Forte 7,4 5 Chevrolet Spark 7,2 6 Subaru BRZ 6,9 7 Nissan 370Z 6,2 8 Nissan Versa 6,1 9 Kia Rio 5,9 10 Dodge Challenger 5,8 11 Chevrolet Camaro 5,5 12 Kia Soul 5,3 13 Hyundai Veloster Turbo 5,2 14 Nissan Note 5,2

«Несмотря на последние достижения в области техники безопасности, наше исследование показывает, что маленькие автомобили все еще не так безопасны, как большие, если дело доходит до серьезных аварий. Малолитражные автомобили имеют коэффициент FAR 4,5, что почти вдвое превышает средний показатель, — говорит генеральный директор iSeeCars Фонг Ли. — Спортивные автомобили — это сегмент с самым высокими показателями смертельных аварий: 4,6 FAR . Они созданы для скорости и драйва, поэтому неудивительно, что аварии с ними приводят к большому количеству смертельных случаев».

Среди кроссоверов самым опасным стал Kia Sportage, получивший 3,8 FAR. На втором месте — Jeep Wrangler с результатом 3,6 FAR. Замыкают четверку лидеров мало знакомый у нас Lincoln MKT и Mitsubishi Outlander Sport (3,3 FAR), известный нам как ASX. Их результат 3,3 FAR. В семерку худших также вошли Buick Encore, который продавался в РФ под названием Opel Mokka, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester, заработавшие по 3,2 FAR. На восьмом месте — Nissan Rogue с результатом 2,9 FAR, продающийся в России под именем X—Trail. Замыкают десятку опасных кроссоверов Honda CR—V (2,7 FAR) и Chevrolet Equinox (2,5 FAR)

Место Марка, модель FAR 1 Kia Sportage 3,8 2 Jeep Wrangler 3,6 3 Lincoln MKT 3,3 4 Mitsubishi Outlander Sport 3,3 5 Buick Encore 3,2 6 Mitsubishi Outlander 3,2 7 Subaru Forester 3,2 8 Nissan Rogue 2,9 9 Honda CR-V 2,7 10 Chevrolet Equinox 2,5

Смотрите также топ-10 проклятых машин, с которыми точно не стоит связываться.

Проверить свои навыки вождения можно в нашей простой тест-игре.

Фото: Unplash