Названы самые надежные автомобили. «Японцы» уже не рулят

В топ-10 самых надежных автомобилей попал лишь один премиальный бренд, а подводят чаще всего сложные системы безопасности.

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Погоня автопроизводителей за технологичностью приводит к тому, что в машинах появляется все больше систем, узлов и агрегатов, которые могут сломаться. Это в значительной степени влияет на степень надежности новых транспортных средств.

Аналитики из британского подразделения J. D. Power опубликовали очень интересные результаты исследования степени надежности автомобилей в возрасте до трех лет. Подсчитав количество поломок на 100 машин, они выяснили, что продукция японского автопрома уже не является самой надежной, как все привыкли думать. При этом исследователи учитывали 177 параметров в восьми категориях. Оказалось, что самые проблемные узлы сегодня — Bluetooth, системы распознавания голоса и навигация. Грешат автомобилисты и на плохой уровень приема и передачи сигналов. При этом больше всего жалоб исходит от владельцев автомобилей премиальных брендов.

Peugeot 3008

«Когда мы видим оценки PP100 новых систем безопасности, становится понятно, что производителям еще есть над чем работать, — говорит глава европейского подразделения J. D. Power Джош Халлибертон. — Для автопроизводителей очень важно завоевать доверие клиентов, если они хотят убедить потенциальных покупателей в том, что полностью автоматизированные транспортные средства будут надежными. Например, покупатели вполне могут усомниться в безопасности автономных автомобилей, если бренды все еще не могут добиться точности от своих навигационных систем».

Первое место в списке марок, выпускающих самые надежные автомобили, заняла Peugeot со счетом 77 PP100 (77 поломок на 100 автомобилей). На втором месте оказалась Skoda — 88 PP100. Замыкает тройку лидеров Hyundai с результатом 90 PP100.

Skoda Octavia

На четвертом и пятом местах рейтинга находятся Nissan и Suzuki, заработавшие по 94 PP100. Вторую пятерку возглавляет Opel с результатом 95 PP100. Далее идет Kia — 101 PP100. На седьмом месте оказалась компания Mini. Ее результат — 103 PP100. Замыкают десятку Ford с результатом 104 PP100 и Volvo, чьи автомобили получили 106 PP100.

Среди самых надежных моделей отмечены Volkswagen Up, Tiguan и Passat, Hyundai i10 и i20, Peugeot 108, 208, 2008 и 3008, Skoda Octavia, Seat Leon, Ford Focus, C-Max и Fiesta, Honda CR-V, Opel Insignia, Mokka и Zafira, Mercedes-Benz C-класса и Е-класса, Citroen C4 Picasso и Nissan Juke.

Hyundai i20

Самыми же проблемными стали автомобили марки BMW. Их результат — 181 PP100. На предпоследнем месте оказались машины FIAT, набравшие 173 PP100. Далее следуют Audi с результатом 167 PP100, Jaguar (159 PP100) и Land Rover (142 поломки на 100 автомобилей). В десятке аутсайдеров также Mercedes—Benz, набравший 136 PP100 и, как ни странно это видеть, Toyota, чьи машины ломаются слишком часто для сложившегося имиджа, — 134 PP100. Не менее странно, что и родственная Peugeot марка Citroen оказалась среди аутсайдеров рейтинга надежности (126 PP100). Лучшими в этой десятке стали автомобили Renault и Mazda, набравшие по 122 PP100.

Нередко автомобиль настолько не устраивает владельца, что продавать его приходится в первый же год после покупки. С рейтингом таких неоднозначных машин можно ознакомиться здесь.

Автомобили премиальных брендов давно теряют в надежности. Подробнее о причинах этого можно узнать здесь.

Фото: Peugeot