Рейтинг автомобилей, владельцы которых избавляются от них в течение первого года

Специалисты проанализировали более 46 миллионов частных объявлений о продажах машин и выявили те марки и модели, владельцы которых «сдаются» в течение года.

В ходе исследования, которое проводила компания онлайн-продаж автомобилей iSeeCars, было установлено, что несмотря на то, что только 3,4% новых автомобилей перепродаются в течение первого года владения, от немецких и британских класса люкс пытаются избавиться гораздо чаще. Результаты выявили 10 моделей, от которых избавлялись в среднем более чем в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по рынку.

Восемь из топ-10 моделей относятся к премиальным брендам, с практически равными долями немецких и британских автопроизводителей. Nissan, у которого две модели попали в рейтинг, выделяется как единственный производитель массовых автомобилей.

Первое место занял компактный представительский Mercedes—Benz C—Class — 12,4% новых автомобилей были перепроданы на рынке подержанных автомобилей в течение первого года, что в 3,7 раза больше, чем в среднем по рынку. Немецкий автопроизводитель BMW имеет больше всего моделей в списке, включая 2-е (BMW 3-й серии), шестое (X1) и седьмое (X3) места. «Несмотря на популярность этих автомобилей, они обычно имеют рейтинг надежности ниже среднего согласно рейтингу Consumer Reports, что может способствовать тому, что владельцы стараются избавиться от них как можно быстрее», — отмечает генеральный директор iSeeCars Фонг Ли. Другое возможное объяснение состоит в том, что американские дилеры марок BMW и Mercedes стимулируют клиентов к покупке новых автомобилей.

Новые автомобили, которые чаще всего перепродают в течение первого года владения

N Модель % перепродаж в течение первого года владения 1. Mercedes-Benz C-Class 12,4 2. BMW 3 Series 11,8 3. Land Rover Discovery Sport 11,8 4. Land Rover Range Rover Evoque 10,9 5. MINI Clubman 10,7 6. BMW X1 10,4 7. BMW X3 9,0 8. Nissan Versa Note 9,0 9. Jaguar XF 8,8 10. Nissan Versa 8,7 # Средний показатель по рынку 3,4

В список британских премиальных автомобилей вошли Land Rover Discovery Sport (третье место; 11,8%), Land Rover Range Rover Evoque (4-е место; 10,9%) и Jaguar XF (9-е место; 8,8%). Discovery Sport и Range Rover Evoque имеют плохие прогнозируемые оценки надежности от J.D. Power, что может способствовать тому, что владельцы стремятся избавиться от них, а Jaguar славится высокими эксплуатационными расходами.

MINI Clubman, попавший на пятую строчку рейтинга, является самым дорогим автомобилем в своем классе и при этом он самый неэкономичный, поэтому логично, что попользовавшись, водители предпочитают обменять его либо на автомобиль побольше, либо поэкономичнее.

Завершают список хэтчбек Nissan Versa Note, занимающий восьмое место, и его аналог седан Nissan Versa, занимающий десятое место. Оба являются одними из самых доступных в своих сегментах, поэтому не имеют ни одной из последних стандартных систем безопасности, кроме камеры заднего вида, а интерьеры автомобилей очень строгие, без излишеств. Возможно, поразмыслив, владельцы захотят предпочесть автомобили конкурирующих брендов с большим количеством функций безопасности или более стильные машины.

Если рассматривать машины, от которых чаще всего отказываются, по маркам, то тут в пятерку антирейтинга вошли: BMW (7,9%), Porsche (7,6%), Mercedes-Benz (7,4%), Land Rover (6,5%) и Jaguar (6,5%).

В целом же восемнадцать марок оказались в списке тех, от машин которых отказываются в течение первого года гораздо чаще среднего по рынку. Повторяя тенденцию, обозначенную в модельном списке, топ-10 марок — это европейские люксовые бренды с исключениями в виде Фиата на седьмом месте (5,2%) и Ниссана (5%) на девятом, которые роскошными не назовешь.

Также отдельно исследовали внедорожники и кроссоверы, от которых чаще всего избавляются владельцы в первый год.

Тут в пятерке «ведущих» оказались следующие автомобили:

Land Rover Discovery Sport — 11,8%

Land Rover Range Rover Evoque — 10,9%

BMW X1 — 10,4%

BMW X3 — 9,0%

Porsche Cayenne — 8,7%

Сервис iSeeCars.com проанализировал более 46 миллионов частных объявлений о продаже новых автомобилей модельных 2014–2017 годов с июля 2013 года по декабрь 2018 года.

С другими рейтингами можно ознакомиться по ссылке.

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