Ярмольник проиграл и заплатит ФСО за Мерседес

Хамовнический суд Москвы в последний день апреля поставил точку в затянувшемся судебном разбирательстве между Федеральной службой охраны и известным актером. Спецслужба требовала взыскать с Леонида больше 800 тысяч рублей в связи с произошедшим по его вине ДТП. Однако по решению суда Ярмольник заплатит только (!) 434 тысячи. Листайте материалы дела и смотрите, что можно сделать, если вам выставляет счет такая служба.