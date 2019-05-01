Топ-10 проклятых автомобилей — с ними не надо связываться

Все эти автомобили каким-то образом связаны со сверхъестественным. Если вы верите в подобные вещи, то десятка самых жутких машин вам должна понравиться.

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Список 10 проклятых автомобилей состоит из моделей, ставших классикой. В него вошли:

  • Phaeton эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого формально стало поводом Первой мировой войны;
  • лимузин JFK SS 100 X, созданный на базе Lincoln Continental, в котором был застрелен президент США Джон Кеннеди;
  • Ford Deluxe знаменитых убийц Бонни и Клайда;
  • Porsche 550 Spyder, на котором в лепешку разбился любимейший актер США Джеймс Дин;
  • автобус Ghost Bus;
  • наша черная Волга;
  • призрачный Ghost Crash, горящие фары которого преследовали многих на пустынных ночных дорогах, но сам автомобиль никто никогда так и не видел;
  • дерганый Renault Megane, который заводился сам по себе, ревел и подпрыгивал;
  • разбившийся во время гонок болид Le Mans Disaster, обломки которого убили 83 зрителей;
  • и обладатель титула «Самого злобного автомобиля Америки» Dodge 330 1964 года, владельцы которого неизменно погибали.

Пожалуй, особо следует пояснить присутствие в топ-10 только двух автомобилей. Renault Megane, который очевидцы видели скачущим ни с того ни с сего, возможно, имел ржавый пусковой провод, а при парковке была включена задняя передача. Что касается Dodge 330 Limited Edition 1964 года, то на его совести, как гласит история, более 14 жертв, умерших не самыми приятными способами.

  • Посмеяться над другими автомобильными курьезами можно здесь.

Фото, видео: Renault, YouTube

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