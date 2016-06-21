Kia Seltos удивил уровнем оснащения и двигателями

Компания обещает «самое передовое техническое оснащение» субкомпактного кроссовера и мощные двигатели.

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Мировая премьера субкомпактного кроссовера Kia Seltos состоялась сегодня в Дели. Автомобиль должен стать самым просторным в классе и получить множество систем безопасности.

«Seltos адресован молодой аудитории, которая интересуется самыми последними техническими достижениями», — заявил на презентации президент и генеральный директор KIA Motors Corporation Хан Ву Пак.

Кроссовер получил светодиодные фары и задние фонари, а также светодиодные дневные ходовые огни и трехмерные поворотники. Для обивки салона использованы высококачественные футуристичные материалы, а общий стиль интерьера тяготеет к «хай-тек». Центральное место занимает 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа с технологией разделения экрана, а за дополнительную плату вам предложат динамическую цветную подсветку салона Sound Mood Lighting и аудиосистему Bose с восемью динамиками. За рулевым колесом кроссовера расположен 8-дюймовый проекционный дисплей, на который выводится актуальная для водителя информация, будь то скорость или подсказки навигации.

Линейка двигателей, в том числе и в России, будет состоять из трех моторов. Это бензиновый турбированный агрегат 1,6.T-GDI мощностью 177 л.с., 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 149 л.с. и 136-сильный турбодизель объемом 1,6 л. Коробок передач — три на выбор, но компания не обещает, что в нашу страну будут поставляться все они. Это робот с двумя сцеплениями 7DCT, 6-ступенчатый автомат и вариатор. О механической коробке не сказано ни слова.

Система полного привода позволит выбирать один из несколько режимов движения: Normal, Eco или Sport, названия которых говорят сами за себя. Новая конструкция кузова с применением стали и алюминия стала жестче без набора массы. Уровень вибраций снизился, а пассивная безопасность водителя и пассажиров увеличилась.

Первой страной, где начнутся продажи нового субкомпактного кроссовера Kia, станет Индия. К нам Seltos приедет в начале 2020 года. Тогда же объявят и цены на новую модель.

Сколько может стоить новый Kia Seltos? Давайте посчитаем.

Видео Kia Seltos вы найдете здесь.

Появление все большего числа кроссоверов приведет к настоящим войнам автопроизводителей и ослаблению интереса к машинам этого класса.

Фото: Kia