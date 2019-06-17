Стала известна дата премьеры нового кроссовера Kia, который составит конкуренцию Hyundai Creta.

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Продолжая рекламную кампанию своей новой модели Seltos, Kia опубликовала еще один рекламный ролик кроссовера. Как и в предыдущем видео, демонстрируются лишь детали внешнего дизайна — салон автомобиля пока не показывают. Тем не менее передняя и задняя части кроссовера представлены в ролике в полной мере.

Видео начинается с тиканья часов — до премьеры осталось всего три дня, и 20 июня мы узнаем о Kia Seltos почти все, что хотели: на разных рынках кроссовер будет предлагаться с разными двигателями, и, вероятно, именно о них компания пока не будет распространяться, оставив эту информацию для местных премьер.

Внешность кроссовера уже давно не является секретом, как и его предназначение. Напомним, что Kia разрабатывала Seltos специально для поколения миллениалов (поколения Y) — молодых, технически продвинутых людей, которые отличаются повышенной покупательской активностью. Это автомобилисты 1981–2000 годов рождения.

Новому Kia Seltos предстоит конкурировать в очень сложном и переполненном предложениями сегменте. Это значит, что кроссовер будет обладать рядом преимуществ перед конкурентами, причем таких, которые заставят обратить внимание на автомобиль. И речь не только о ярком дизайне.

Kia Seltos — не единственная внедорожная новинка компании. В этом году на некоторых рынках должны начаться продажи Kia Telluride. Позже появятся новые Kia Sorento и Mohave, а также кросс-версия хэтчбека XCeed.

Новый Kia Soul уже поступил в продажу в России.

Среди прочих доработок внедорожный Kia XCeed получит цифровую панель приборов.

Фото, видео: Kia