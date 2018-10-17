3 причины, почему Kia Seltos интереснее Hyundai Creta

О новинке мало что известно, но имеющейся информации достаточно, чтобы сделать несколько однозначных выводов и логичных предположений.

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Несмотря на свое родство, автомобили Kia и Hyundai имеют немало важных для покупателя отличий.

Дав временную фору кроссоверу Hyundai Creta, Kia получил возможность как следует подготовить соплатформенный Seltos к продажам, в частности в России. Позволит ли это в кратчайшие сроки наверстать упущенную выгоду? Вполне вероятно.

О новинке мало что известно, но имеющейся информации достаточно, чтобы сделать несколько однозначных выводов и логичных предположений.

Современный дизайн

Субкомпактный кроссовер Seltos получил более яркую и более современную внешность. Именно сложный дизайн со множеством декоративных элементов позволит новинке обойти уже примелькавшуюся Крету. Вау-эффект, который так ценят, особенно в России, достигается за счет фар сложной архитектуры, слитыми воедино с решеткой радиатора, рельефных порогов и треугольной задней стойки кузова. Масла в огонь добавляет возможность двухцветной окраски и узкие задние фонари, соединенные тонким хромированным молдингом. Переднюю и заднюю оптику соединяет яркая плечевая линия. В итоге во внешности Seltos нет и намека на дизайн Креты, который отличается сдержанностью и даже скромностью.

Hyundai Creta

Kia Seltos

Hyundai Creta

Kia Seltos

Продуманный салон

Вторым козырем Kia Seltos станет то, что салон автомобиля проектировался в расчете на поколение так называемых «миллениалов» — людей, родившихся после 1981 года. Дизайн интерьера Креты — устаревшая классика с огромными лепестками воздуховодов и низко расположенным почти квадратным монитором мультимедиасистемы, окруженным массой кнопок. Салон Seltos создан в соответствии с последними веяниями автомобильной моды, в которых главенствует удобство.

Салон Hyundai Creta

Салон Kia Seltos

Широкий тачскрин диагональю более 10 дюймов расположен так, чтобы водитель меньше отвлекался от управления. При этом он не перекрывает обзор. Кнопки под ним объединены в сплошную линию, а ниже расположены узкие воздуховоды. Еще ниже панель управления климат-контролем, под которой находится полка с бесконтактной зарядкой гаджетов (у Креты такой опции, кстати, нет). Есть также небольшое углубление над бардачком, которое смотрится не как полка, а как элемент дизайна. Точно по такому же принципу создаются салоны ряда других современных машин: Toyota Corolla и Volkswagen Golf, например.

Скорость и драйв

Про привлекательную цену Kia Seltos мы уже писали, поэтому вынесем ее за скобки, а третьей причиной назовем модернизированную платформу, которая обещает лучшую по сравнению с Кретой управляемость. Также стоит отметить, что новинка будет оснащаться более современными двигателями, чем Hyundai Creta. Возможно, в России представят и турбодизельный Seltos c мотором объемом 1,5 литра. Бензиновые двигатели тоже могут быть турбированными, а их объем составит 1,4 или 1,5 литра. Не зря же маркетологи Kia подправили имя сына Геркулеса Кельта (Celtos) на Seltos, где буква «S» намекает на скорость и драйв.

Впрочем, стоит ли на самом деле Kia Seltos покупки, станет во многом ясно, когда машина появится на тест-драйвах.

Для оптимизации настроек нового Kia Sorento используют BMW X5, который во время испытаний таскают за новинкой на буксире.

О плюсах и минусах поступившего недавно в продажу Kia Soul можно прочитать здесь.

Фото: Kia, Hyundai, autoblog.com