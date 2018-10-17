3 причины, почему Kia Seltos интереснее Hyundai Creta

Несмотря на свое родство, автомобили Kia и Hyundai имеют немало важных для покупателя отличий.
Дав временную фору кроссоверу Hyundai Creta, Kia получил возможность как следует подготовить соплатформенный Seltos к продажам, в частности в России. Позволит ли это в кратчайшие сроки наверстать упущенную выгоду? Вполне вероятно.
О новинке мало что известно, но имеющейся информации достаточно, чтобы сделать несколько однозначных выводов и логичных предположений.
Современный дизайн
Субкомпактный кроссовер Seltos получил более яркую и более современную внешность. Именно сложный дизайн со множеством декоративных элементов позволит новинке обойти уже примелькавшуюся Крету. Вау-эффект, который так ценят, особенно в России, достигается за счет фар сложной архитектуры, слитыми воедино с решеткой радиатора, рельефных порогов и треугольной задней стойки кузова. Масла в огонь добавляет возможность двухцветной окраски и узкие задние фонари, соединенные тонким хромированным молдингом. Переднюю и заднюю оптику соединяет яркая плечевая линия. В итоге во внешности Seltos нет и намека на дизайн Креты, который отличается сдержанностью и даже скромностью.
Продуманный салон
Вторым козырем Kia Seltos станет то, что салон автомобиля проектировался в расчете на поколение так называемых «миллениалов» — людей, родившихся после 1981 года. Дизайн интерьера Креты — устаревшая классика с огромными лепестками воздуховодов и низко расположенным почти квадратным монитором мультимедиасистемы, окруженным массой кнопок. Салон Seltos создан в соответствии с последними веяниями автомобильной моды, в которых главенствует удобство.
Широкий тачскрин диагональю более 10 дюймов расположен так, чтобы водитель меньше отвлекался от управления. При этом он не перекрывает обзор. Кнопки под ним объединены в сплошную линию, а ниже расположены узкие воздуховоды. Еще ниже панель управления климат-контролем, под которой находится полка с бесконтактной зарядкой гаджетов (у Креты такой опции, кстати, нет). Есть также небольшое углубление над бардачком, которое смотрится не как полка, а как элемент дизайна. Точно по такому же принципу создаются салоны ряда других современных машин: Toyota Corolla и Volkswagen Golf, например.
Скорость и драйв
Про привлекательную цену Kia Seltos мы уже писали, поэтому вынесем ее за скобки, а третьей причиной назовем модернизированную платформу, которая обещает лучшую по сравнению с Кретой управляемость. Также стоит отметить, что новинка будет оснащаться более современными двигателями, чем Hyundai Creta. Возможно, в России представят и турбодизельный Seltos c мотором объемом 1,5 литра. Бензиновые двигатели тоже могут быть турбированными, а их объем составит 1,4 или 1,5 литра. Не зря же маркетологи Kia подправили имя сына Геркулеса Кельта (Celtos) на Seltos, где буква «S» намекает на скорость и драйв.
Впрочем, стоит ли на самом деле Kia Seltos покупки, станет во многом ясно, когда машина появится на тест-драйвах.
- Для оптимизации настроек нового Kia Sorento используют BMW X5, который во время испытаний таскают за новинкой на буксире.
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Фото: Kia, Hyundai, autoblog.com
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