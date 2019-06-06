Kia Sorento нового поколения копируют с BMW X5

Начались испытания нового Sorento в Альпах, а для сравнения настроек используется премиальный кроссовер BMW X5.

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Kia держит в секрете разработку нового поколения Sorento, которое должно выйти в 2020 году. Но сегодня кроссовер был сфотографирован во время дорожных испытаний в Альпах, а компанию ему составляет белый BMW X5, который используется, судя по сцепке, для сравнения настроек.

Уже можно сказать, что новый Kia Sorento 2021 модельного года получил более угловатый дизайн с яркой плечевой линией, проходящей прямо под боковыми окнами. Кажется, что передняя часть автомобиля очень похожа на перед Ford Explorer, но это, скорее всего, лишь кажется.

Задняя часть тестируемого прототипа имеет фальшивую надставку камуфляжа, чтобы скрыть фактическую длину и очертания кроссовера. Мы можем только предположить, что автомобиль, как это чаще всего бывает, станет больше по сравнению с нынешним поколением.

Также можно ожидать появления более мощных моторов и эффективных трансмиссий. Не исключено появление и гибридных силовых установок. Кроме того, новый кроссовер обязательно получит ряд современных систем помощи водителю.

Kia должна представить Sorento нового поколения уже в следующем году, а конкурировать модель будет с такими автомобилями, как Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe и подобными среднеразмерными кроссоверами.

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В скором времени в продажу также поступит конкурент Hyundai Creta — Kia Seltos.

Фото: carscoops.com