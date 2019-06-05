Сегодня корейская компания опубликовала первое изображение автомобиля, премьера которого состоится уже в этом месяце.

Kia XCeed, по мнению производителя, должен стать альтернативой традиционным и более крупным кроссоверам. Его внедорожные качества действительно немного улучшены, что слегка отразилось и на внешности машины. В автомобиле увеличенный дорожный просвет (пока не раскрывают какой) и установленная ниже подушка сиденья водителя, что создает ощущение более спортивной посадки. Кроме того, в автомобиле фары и бамперы оригинального дизайна, особая решетка радиатора, спойлер на двери багажника увеличенного размера, черные накладки на пороги и колесные арки, колесные диски иного дизайна.

На фоне обычного хэтчбека XCeed водитель кросс-версии автомобиля выигрывает за счет лучшей обзорности и возможности ориентироваться в окружающей обстановке, говорится в релизе автопроизводителя. Несмотря на внешний антураж, это все равно тот же знакомый нам XCeed — двигатели останутся теми же, полного привода не предвидится.

Внешность Kia XCeed разрабатывали в дизайн-центре компании во Франкфурте-на-Майне, под непосредственным руководством вице-президента Kia Motors Europe по дизайну Грегори Гийома.

Впрочем, автомобиль ране уже засветился на шпионских снимках, и там его можно рассмотреть поподробнее, хотя фотографии и неважного качества.

В Европе автомобиль собирается конкурировать с моделями Ford Focus Active и Volkswagen Golf Alltrack.

Фото: Kia