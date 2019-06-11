Премьера нового конкурента Hyundai Creta не за горами, как и начало его продаж, в том числе в нашей стране. Цены на Kia Seltos еще не озвучены, но эксперты «За рулем» вычислили ориентировочную стоимость новинки.

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Вопрос стоимости субкомпактного Kia Seltos, который скоро пополнит стремительно развивающийся сегмент городских кроссоверов, волнует многих. Точную цену автомобиля мы узнаем ближе к старту продаж, а пока у нас есть возможность вычислить ее.

Следует предположить, что умеренная цена станет одним из козырей новинки. Кроме того, Kia Seltos должен быть несколько дешевле Креты, если судить по ценообразованию на другие модели родственных брендов, а это большой плюс.

Для расчета ориентировочной стоимости Seltos возьмем прайс-листы других моделей Kia и Hyundai, которые делят одну платформу — кроссоверов Sportage и Tucson стоимостью от 1 389 900 и 1 499 000 рублей соответственно.

Как видите, разница составляет 109 100 рублей (Kia примерно на 7,3% дешевле). В максимальной комплектации Sportage на 60 тыс. рублей дешевле, чем топовый Tucson.

Теперь вернемся к Hyundai Creta, который стоит от 957 тыс. рублей, и если мы снизим эту цену на 7,3%, то получим 69 861 рубль предполагаемой разницы. То есть Kia Seltos будет стоить ориентировочно от 887 139 рублей.

Эту цифру могут округлить до удобных с точки зрения маркетинга 889 000 рублей. Столько, по нашему мнению, и должен стоить Kia Seltos в России — по крайней мере, в базовом исполнении. Конечно же, не стоит забывать об инфляции, которая к моменту выхода кроссовера может внести в его стоимость коррективы. Но тогда и цена Креты тоже повысится.

Для оптимизации настроек нового Kia Sorento используют BMW X5, который во время испытаний таскают за новинкой на буксире.

О плюсах и минусах поступившего недавно в продажу Kia Soul можно прочитать здесь.

Фото: Kia, autoblog.com