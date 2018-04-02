Приборная панель Kia XCeed будет цифровой

Уже в этом месяце мы ожидаем премьеру кроссового хэтчбека Kia XCeed, недавно опубликовали первую фотографию, а сегодня и изображение электронной панели автомобиля.

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Таким образом, для городского псевдокроссовера Kia XCeed предложат новую, полностью цифровую панель приборов Supervision с диагональю экрана 12,3 дюйма. А представят автомобиль публике 26 июня 2019 года.

Новая приборная панель будет предлагаться в качестве опции для Kia XCeed в зависимости от рынка и конкретной комплектации автомобиля. Она может заменить сочетание традиционных приборов и монохромного ЖК-дисплея с диагональю 3,8 дюйма или 4,2-дюймового цветного TFT ЖК-дисплея, которые также будут доступны в ряде комплектаций.

Отображаемая на цифровой панели информация будет исключительно высокого качества. Основанная на дисплее высокого разрешения (1920х720 пикселей) «приборка» полностью заменит традиционные шкалы спидометра и тахометра, которые устанавливаются сейчас в легковых автомобилях марки Kia. Высокая частота обновления изображения позволяет устройству быстро и плавно реагировать на команды водителя.

Между двумя цифровыми приборами расположено окно многофункционального дисплея, управлять которым можно при помощи кнопок на руле. В этой области панели водители могут вывести такую информацию, как пошаговые инструкции навигации, режимы работы аудиосистемы, телефонные звонки и списках контактов, данные о поездке, в частности — расходе топлива в реальном времени и среднем его значении.

На цифровой панели будут отображаться предупреждения о состоянии систем автомобиля, предусмотрены всплывающие уведомления от различных систем активной безопасности и помощи водителю, информация о дорожной обстановке. На многофункциональном дисплее также отображаются подсказки системы контроля внимания водителя и при необходимости — рекомендации сделать перерыв при наступлении усталости и снижении внимания.

Когда водитель паркует автомобиль и выключает двигатель, на новой приборной панели воспроизводится короткая анимация, отображающая автомобиль в движении, сопровождаемая суммарной информацией о состоявшейся поездке. Отображается время и расстояние поездки, средний показатель расхода топлива за ее время, а также расчетный запас хода на основании этих показателей и при имеющемся остатке топлива в баке.

Некоторые версии Kia XCeed предложат с системой выбора режимов движения Drive Mode Select. Цифровая приборная панель в каждом из выбранных режимов настраивается соответствующим образом. Так, в режиме Normal выводятся показатели топливной экономичности и изображения традиционных приборов — спидометра и тахометра, а также дополнительная информация маршрутного компьютера. При переключении автомобиля в режим Sport система предлагает более заметное отображение информации о скорости и оборотах двигателя — цифры становятся крупнее и считываются легче.

В будущем такие цифровые панели будут доступны и для других моделей Kia.