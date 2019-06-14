Kia Seltos показали на видео

Премьера кроссовера состоится уже в этом месяце, а в продаже Kia Seltos появится ближе к концу года.

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Kia выпустил видео своего субкомпактного кроссовера Seltos, премьера которого должна состояться в течение ближайших двух недель. Когда именно — пока не сообщается. В 30-секундном видео показывается довольно много элементов дизайна кроссовера: фары и задние фонари, а также замысловатую радиаторную решетку и легкосплавные диски.

Благодаря тизерам и шпионским снимкам, мы знаем, каким будет интерьер и экстерьер кроссовера. Салон получит современную цифровую приборную панель и 10,25-дюймовый сенсорный парящий монитор справа от нее.

13 июня в Kia заявили, что новый кроссовер будет показан в этом месяце, так что ждать официальных данных об автомобиле осталось недолго. Правда, в компании не сказали, на какой именно день назначена премьера.

Продажи Kia Seltos начнутся во второй половине текущего года на рынке Южной Кореи. Затем модель начнет поставляться и в другие страны, в том числе к нам, в Россию.

Kia в последнее время сосредоточилась на обновлении своего модельного ряда, отдавая предпочтение кроссоверам и внедорожным версиям. Например, скоро в продаже должен появиться Telluride, идут дорожные испытания Sorento следующего поколения, на некоторых рынках ожидается совершенно новый Mohave (Borrego), а хэтчбек Ceed получил кросс-версию XCeed.

Шпионские фото Kia Seltos без камуфляжа вы найдете здесь.

Другая новинка — Kia XCeed — получит ту же цифровую приборную панель, что и Seltos. Посмотреть на нее можно здесь.

Фото, видео: Kia