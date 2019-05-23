Kia показал интерьер нового городского кроссовера

Разработчики интерьера нового субкомпактного кроссовера Kia сделали ставку не только на яркий дизайн, но и на удобство и простоту пользования.
В компании обещают качественные материалы отделки и высокую технологичность оснащения, что должно понравиться молодежи, интересующейся новыми технологиями. На центральной консоли расположен 10,25-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы под которым расположен блок управления климат-контролем. Кроме того, салон оборудован системой подсветки Kia Sound Mood Lighting, имеющей возможность индивидуальных настроек.
«Мы хотели создать интерьер, не похожий ни на один из тех, что представлены сегодня в сегменте компактных кроссоверов. Так чтобы дизайн воспринимался более насыщенным и премиальным. Высочайшее качество материалов в отделке салона, и тщательно продуманные штрихи в его оформлении подарит владельцам еще больше удовольствия, даст еще больше удовлетворения», — рассказал руководитель направления дизайна Kia Motors Бёнг Чуль Чжу.
Продаваться новый компактный кроссовер Kia будет по всему миру. В том числе и в России. Первыми возможность купить автомобиль смогут жители Южной Кореи, где продажи стартуют во второй половине этого года. У российских дилеров новый кроссовер Ki появится в 2020 году.
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Фото: Kia
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