Kia показал интерьер нового городского кроссовера

«Пьяное» ДТП = умышленное убийство. Или все же нет? Госдума приняла в первом чтении неоднозначный законопроект: в случае тяжелой аварии пьяному водителю грозит до 15 лет тюрьмы. Несмотря на то, что состояние человека за рулем далеко не всегда становится причиной ДТП. Какие изменения должны быть внесены в документ, чтобы под раздачу не попадали те автомобилисты, кому не посчастливилось оказаться в ненужное время в ненужном месте, рассуждает главред журнала «За рулем». Мотоциклист между рядами: что он на самом деле нарушает Движение байкеров в так называемом «междурядье» — привычное явление во многих странах мира, включая Россию. Где-то оно разрешено официально, а вот у нас вокруг него хватает правовой неопределенности. Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа Ульяновские внедорожники — Патриот и его «брат» Пикап — уже немолоды и прошли не одну модернизацию. Немудрено, что за полтора десятилетия и у того, и у другого появилось немало интересных модификаций.