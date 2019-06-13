Hyundai Palisade окажется дешевле, чем Kia Telluride

Разница в цене получилась небольшой, но примечательно, что автомобиль оказался дешевле большинства конкурентов.

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Стоимость кроссоверов Hyundai Palisade и Kia Telluride в России пока неизвестна. Не принято еще даже окончательного решения, везти их в нашу страну или нет, из-за отсутствия турбодизельного двигателя в линейке моторов. Кстати, эти сомнения мучают только Kia. Если же эти кроссоверы у нас появятся, то Hyundai Palisade может оказаться доступнее, чем Kia Telluride и другие конкуренты. Именно так произошло в США, где эти модели начнут продаваться уже в текущем году.

В США опубликовали стоимость нового Hyundai Palisade. В переднеприводной версии и комплектации SE кроссовер будет стоить 31 550 долларов (2 037 499 рублей). То есть на 140 долларов (9041 рубль) дешевле, чем базовая версия Kia Telluride. Полноприводная версия автомобиля обойдется в 33 250 долларов (2 147 285 рублей).

По цене кроссовер оказался доступнее и других своих конкурентов. Например, заднеприводный Ford Explorer в США стоит от 36 675 долларов (2 368 472 рубля), а полноприводный Subaru Ascent — 31 995 долларов (2 066 237 рублей). Дешевле оказался лишь переднеприводный Honda Pilot, стоимость которого в США составляет от 31 450 долларов (2 031 041 рубль).

Palisade оснащается 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 295 л.с. и 355 Нм, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Фото: Hyundai