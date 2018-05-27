Hyundai выпустил особенный Solaris — журнал За рулем

Hyundai выпустил особенный Solaris

В продаже появилась ограниченная версия Hyundai Solaris — Super Series за 880 тыс. рублей.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

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Всего будет выпущено 6 тыс. автомобилей Solaris Super Series, а продажи их продлятся не дольше октября этого года. Стоимость машин из лимитированной серии составляет от 880 тыс. рублей.

Все автомобили базируются на максимальной комплектации Comfort, которая была дополнена рядом современных систем. Кроме всего прочего, машины оснащаются штатной навигацией и 7-дюймовым сенсорным экраном. Медиасистема этих машин поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также Solaris Super Series получили задние парктроники, а кондиционер был заменен на климат-контроль. Добавился и зимний пакет, состоящий из обогревов лобового стекла, а также форсунок омывателя. Отличить автомобиль от «простых» Солярисов можно по эмблеме «Super Series».


Hyundai Solaris Super Series оснащается 123-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и, на выбор покупателя, 6-ступенчатой механикой либо автоматической коробкой передач.

Ограниченная версия популярного седана уже доступна к заказу во всех дилерских центрах Hyundai по цене от 880 тыс. рублей. Напомним, что Hyundai Solaris в комплектации Comfort стоит в России от 842 тыс. до 878 тыс. рублей.

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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