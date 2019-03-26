Автомобили B-класса за 400 тысяч руб.: все лучшие варианты

Недавно мы подробно рассматривали лучшие предложения кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей (публикация доступна по этой ссылке) и машин гольф-класса за ту же сумму. Тему продолжает B-класс за 400 000 рублей.

Гольф-класс за 600 тысяч: все лучшие варианты

Калина за 400 000 рублей? Есть над чем подумать! Столько просят за свежие экземпляры с малым пробегом, в хорошем состоянии. За эти деньги можно взять даже версию Cross с богатым оснащением.

Годы выпуска: 2015–2017

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (87, 98 и 106 л.с.)

Коробки передач: М5, А4

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки сносное. Однако из-за неудачных передних брызговиков пороги подвергаются сильному «пескострую» и быстро начинают ржаветь.

МОТОРЫ: вазовские двигатели 1.6 относятся к числу самых надежных и неприхотливых в своем классе. Серьезными неисправностями не страдают.

ТРАНСМИССИЯ: четырехступенчатый автомат Jatco имеет простую конструкцию, вполне надежен и не доставляет особых хлопот. Механическую коробку модернизировали в 2015 году, искоренив ряд детских болезней. Однако по-прежнему встречается относительно быстрый износ колец синхронизатора второй передачи.

ШАССИ: в подвеске нет откровенно слабых мест, за исключением не самых живучих опор передних амортизаторов. Все остальные компоненты имеют адекватный ресурс. Элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку — обратная связь посредственная, зато ничто не ломается.

САЛОН: интерьер полностью соответствует бюджетному статусу автомобиля: дешевый пластик и дешевые же материалы отделки, отсутствие шумоизоляции, колония «сверчков» и другие радости жизни.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Калина, являясь продуктом отечественного автопрома, находится в самой дешевой нише бюджетного сегмента и поэтому очень ликвидна на вторичке. Наиболее востребованы версии, имеющие хотя бы кондиционер.

ИТОГ: Калина — отличный вариант для тех, кому нужен максимально простой и неприхотливый автомобиль. Может показаться неоправданным отдавать 400 тысяч за подержанную Ладу, ведь за эти деньги можно подобрать добротную иномарку. Однако это свежий автомобиль за сносные деньги, который не потребует больших расходов в эксплуатации.

Chevrolet Aveo на вторичке — все неисправности и стоимость ремонта

реально найти автомобиль в хорошем состоянии и с прозрачной историей.

В бюджет 400 000 рублей укладываются довольно свежие машины — с пробегом менее 100 000 км. Это примерно середина рынка, поэтому за такие деньги

Годы выпуска: 2012–2014

Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (115 л.с.)

Коробки передач: М5, A6

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия посредственное — сколы появляются довольно быстро. Но начинают ржаветь нескоро. У кузова нет слабых мест, подверженных коррозии.

МОТОРЫ: двигатель 1.6 (115 л.с.) серии F16D4 не имеет принципиальных отличий от моторов этого семейства, которыми снаряжают, например, автомобили Chevrolet Cruze и Opel Astra H. Механическая часть агрегата довольно надежна и не докучает серьезными неисправностями, но подводит всевозможное навесное оборудование.

Chevrolet Aveo

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка беспокоит лишь частыми течами сальников. А вот автомат GM серии 6T30/6T40 очень капризен и ненадежен. Репутацию ему испортили серьезные врожденные болячки и дорогой ремонт.

ШАССИ: в задней подвеске недолго живут сайлент-блоки балки и амортизаторов, а также сами стойки, а спереди — стойки стабилизатора (расходник) и скобы тормозных суппортов. Все компоненты рулевого управления с гидравлическим усилителем имеют продолжительный ресурс.

Chevrolet Aveo

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САЛОН: многие элементы отделки салона заметно теряют свой товарный вид к 100 000 км. Очень рано сдается обшивка руля, довольно быстро затираются кнопки и одежка сидений.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Aveo второго поколения довольно ликвиден. Он значительно отстает по потребительским качествам от лидеров сегмента, зато значительно дешевле. Хорошо продаются машины во всех модификациях, кроме хэтчбеков.

ИТОГ: Chevrolet Aveo второго поколения мучают в основном мелкие детские болячки. Исключение — довольно опасный автомат, с такой модификацией лучше не связываться. Даже при обилии всевозможных ­неисправностей (нервничать придется частенько) содержание Aveo не будет слишком обременительным.

Hyundai Solaris (первое поколение)

Hyundai Solaris

Бестселлер за 400 000 рублей — Hyundai Solaris первой генерации. В этот бюджет попадают «дореформенные» машины со средним пробегом свыше 100 000 км. Вполне реально найти достойный вариант в хорошем состоянии.

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Годы выпуска: 2011–2013

Двигатели: бензиновый, Р4, 1,4 л (107 л.с.); 1,6 л (123 л.с.)

Коробки передач: М5, А4

Привод: передний

КУЗОВ: не имеет очагов коррозии, исключение — зона крепления накладки крышки багажника. Качество лакокрасочного покрытия среднее на фоне конкурентов.

МОТОРЫ: бензиновые моторы 1.4 и 1.6 семейства Gamma не имеют серьезных недостатков и обычно без проблем отхаживают до 200 000 км, а у таксистов — и того больше. Однако распространены случаи, когда двигатели преждевременно погибают из-за керамической пыли, попадающей в цилиндры из нейтрализатора, который имеет неудачную конструкцию.

Hyundai Solaris

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ТРАНСМИССИЯ: четырехступенчатый автомат надежен и неприхотлив. К пятиступенчатой механике также нет особенных претензий, вот только периодически подтекают сальники приводов.

ШАССИ: откровенно слабых мест в подве­ске нет, ресурс всех компонентов адекватный. Единственный повод для нареканий — нервное поведение автомобиля на высоких скоростях. Элементы рулевого управления с классическим гидроусилителем не беспокоят, разве что относительно недолговечны наконечники и тяги.

САЛОН: по меркам класса интерьер хорош, качество материалов отделки соответствует статусу автомобиля — износ и старение идут обычными темпами.

Hyundai Solaris

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Solaris — одна из самых высоколиквидных позиций. Машины в хорошей комплектации с пробегом менее 200 000 км уходят очень быстро. В крупных городах на­ибольший спрос — на версии с автоматом.

ИТОГ: Solaris недаром завоевал хорошую репутацию и стал бестселлером. Этот один из ярких примеров, когда можно смело ориентироваться на выбор таксистов. Автомобиль довольно надежен, неприхотлив и необременителен в содержании. Правда, есть определенные сложности при поиске хорошего варианта: автохлама на вторичном рынке предостаточно.

Ford Fiesta (шестое поколение)

Ford Fiesta

Недооцененный игрок за 400 000 рублей — дорестайлинговая Fiesta шестого поколения (Mk 6). Это средняя ценовая планка по рынку. Предложений немного, но найти хороший автомобиль реально.

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Годы выпуска: 2009–2012

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,25 л (82 л.с.); 1,4 л (96 л.с.); 1,6 л (120 л.с.)

Коробки передач: М5, А4

Привод: передний

КУЗОВ: единственный нюанс — со временем задний бампер натирает крылья по стыку до появления коррозии. Качество лакокрасочного покрытия среднее.

МОТОРЫ: бензиновые моторы принадлежат к одному семейству Sigma и очень близки конструктивно, среди них наиболее известен 1.6 Ti-VCT. Это проверенные временем надежные двигатели, которые периодически беспокоят лишь легкими недомоганиями.

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка IB5 отличается шумной работой и частой течью сальников приводов, но не вызывает серьезных нареканий. Однако именно на «дореформенной» Фиесте и Фьюжене ее повышенный гул (причина — просчет при сборке) может означать скорый ремонт, весьма дорогостоящий. Автомат серии 4F27 Е очень надежен, это одна из самых удачных четырехступенчатых коробок.

Ford Fiesta

ШАССИ: задняя подвеска с упругой балкой практически вечная, а спереди часто беспокоят только шаровые рычагов и стойки стабилизатора и иногда — опорные подшипники амортизаторов. Обычная механическая рейка (компоненты усилителя встроены в рулевую колонку) может потребовать переборки ближе к 100 000 км.

САЛОН: интерьер всё еще выглядит современным, но материалы отделки салона заметно изнашиваются к 100 000 км.

Ford Fiesta

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Дорестайлинговая Fiesta Mk 6 имеет среднюю ликвидность. Несмотря на провал автомобиля на первичном рынке, на нее всегда находится покупатель-ценитель, ведь предложений не так уж много.

ИТОГ: Дорестайлинговая Fiesta Mk 6 имеет приличный список возможных поломок и детских болячек, но в целом доставляет меньше проблем при содержании, чем старшие модели-сверстники марки Ford. Если нужен хэтчбек с автоматом, то такая модификация Фиесты будет довольно интересным вариантом.

Opel Corsa (шестое поколение)

Opel Corsa

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В бюджет 400 000 рублей попадают дважды рестайлинговые автомобили с пробегом менее 100 000 км. Можно найти вполне еще живые машины в хорошей комплектации.

Годы выпуска: 2011–2013

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,2 л (85 л.с.); 1,4 л (100 л.с.)

Коробки передач: М5, А4, Р5

Привод: передний

КУЗОВ: антикоррозионная обработка хорошая, а качество лакокрасочного покрытия подкачало. Сколы появляются очень быстро; на кузове много зон, подверженных «пескострую».

МОТОРЫ: атмосферные бензиновые моторы GM малого объема (1,2 и 1,4 литра) в своей механической основе просты и надежны, серьезные неисправности для них не характерны. Разве что навесное оборудование иногда подводит.

Opel Corsa

ТРАНСМИССИЯ: четырехступенчатый автомат Aisin — удачный агрегат. Чего нельзя сказать о механических коробках и построенном на их основе однодисковом роботе Easytronic: они считаются откровенно проблемными.

Opel Corsa

ШАССИ: в задней подвеске относительно невысок ресурс у сайлент-блоков балки, а в передней — у опор амортизаторов. Рулевое управление с электрическим усилителем руля капризно. Можно нарваться на стучащую рейку или всяческие отказы электроники.

САЛОН: простоват. После 100 000 км капитулирует знатная доля элементов отделки: дерматиновая обшивка боковин передних сидений, руль, кожух рычага коробки передач.

Opel Corsa

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Corsa шестого поколения — ликвидная машина. Лучше всего продаются пятидверные хэтчбеки в богатой комплектации, особенно ценятся машины с климат-контролем.

ИТОГ: Opel Corsa шестого поколения — неоднозначный вариант. Серьезных проблем не так уж много, но букет возможных мелких неисправностей может сильно огорчить. Подобное встречается не так уж редко. При подборе машины обязательна тщательная диагностика. И держитесь подальше от модификаций с роботом.

Renault Logan (второе поколение)





Renault Logan

Прагматичный вариант за 400 000 рублей — Logan второго поколения. Это будет машина в возрасте трех — пяти лет, с небольшим пробегом, в хорошем состоянии и в добротной комплектации. На рынке достаточно предложений.

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Годы выпуска: 2014–2016

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (82 и 102 л.с.)

Коробки передач: М5, A4

Привод: передний

КУЗОВ: не имеет очагов коррозии. Лакокрасочное покрытие довольно толстое, но не устойчиво к сколам. У машин первого года выпуска сильно плавает качество ­подгонки кузовных элементов.

МОТОРЫ: Renault 1.6, а это K7M (82 л.с.) и K4M (102 л.с.), — представители когорты старых, кондовых и неубива­емых агрегатов, проверенных временем. Двигатели очень надежны, за ними замечена лишь пара мелких болячек.

Renault Logan

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка очень надежна и не доставляет хлопот. Четырехступенчатый автомат семейства DP капризен и имеет врожденные конструктивные слабости — репутация у агрегата плохая.

ШАССИ: откровенно малым ресурсом отличаются лишь шаровые передних рычагов и рулевые наконечники. Остальные компоненты подвески и рулевого управления крайне редко требуют замены.

Renault Logan

САЛОН: эргономика моделей, построенных на платформе B0, имеет множество недочетов. Материалы в отделке салона недорогие — под стать классу автомобиля, зато долго сохраняют товарный вид, за исключением использованных на руле. А вот шумоизоляция явно хромает.

Renault Logan

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Logan очень ликвиден. Он занимает особую нишу в классе, являясь наиболее бюджетным игроком, не считая отечественных машин. Самая востребованная версия — с двигателем 1.6 (82 л.с.) и механикой.

ИТОГ: Renault Logan второго поколения — продолжатель традиций, заложенных машиной первой генерации. Это добротный и надежный автомобиль с россыпью бюджетных решений, который необременителен в содержании. Лучше воздержаться от покупки машины с автоматом ­(особенно если пробег приличный): он прихотлив.

Skoda Fabia (второе поколение)

Skoda Fabia

За 400 000 рублей можно присмотреть очень популярный в свое время хэтчбек Fabia второго поколения (рестайлинг). Но надо учитывать, что средний пробег таких машин будет около 100 000 км.

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Годы выпуска: 2012–2014

Двигатели: бензиновые, Р3, 1,2 л (60 и 70 л.с.); Р4, 1,4 л (86 л.с.); 1,6 л (105 л.с.)

Коробки передач: М5, А6

Привод: передний

КУЗОВ: не имеет врожденных очагов коррозии. Качество лакокрасочного покрытия посредственное — сколы появляются быстро. Однако они долго не поддаются ржавчине.

МОТОРЫ: двигатель 1.4 является самым надежным и ресурсным в гамме. У мотора 1.6 (CFNA) возможны стуки поршней, пока он не прогреется. В 2013 году производитель изменил их «геометрию» — и проблема ушла. Трехцилиндровый двигатель 1.2 — самый прихотливый и «болезненный».

Skoda Fabia

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ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка не дает явных поводов для нареканий. Шестиступенчатый автомат Aisin серии TF‑61 также считается довольно надежным и не имеет откровенных недостатков.

ШАССИ: расходники в подвеске: втулки стабилизатора и задние сайлент-блоки передних рычагов. Остальные компоненты имеют адекватный ресурс, а узлы задней подвески (упругая балка) практически вечные. Элементы усилителя рулевого управления (электрический или электрогидравлический — в зависимости от модификации машины) не доставляют особенных хлопот.

САЛОН: шумоизоляция — на посредственном уровне, вдобавок очень быстро появляются разноголосые «сверчки». Качество элементов отделки и их износостойкость соответствуют классу автомобиля.

Skoda Fabia

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Fabia имеет неплохую ликвидность. Однако машина морально устарела, поэтому значительно упала в цене. Автомобили с мотором 1.2 — аутсайдеры на рынке, а фаворит — версия с двигателем 1.6 и автоматом.

ИТОГ: Skoda Fabia второго поколения — вполне добротный автомобиль, который не будет слишком обременительным в содержании. При подборе лучше избегать модификаций с проблемным мотором 1.2: велик шанс очень скоро столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта. Вдобавок машины с этим двигателем наименее ликвидны.

Volkswagen Polo Sedan

Volkswagen Polo Sedan

предложений много, но средний пробег автомобилей великоват

Имея 400 000 рублей, можно обратить внимание на дорестайлинговый Polo Sedan. На поиск достойного варианта понадобится время:— около 100 000 км.

Годы выпуска: 2012–2014

Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (105 л.с.)

Коробки передач: М5, А6

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки — выше ­среднего по сегменту. Явных слабых мест у кузова нет.

Volkswagen Polo Sedan

МОТОРЫ: двигатель 1.6 серии CFNA с приличным пробегом имеет неприятную особенность: пока он холодный, стучат поршни при перекладке. Причина — инженерный просчет. Проблема не стала массовой, но помнить о ней при подборе необходимо. С апреля 2013 года производитель начал устанавливать модернизированные поршни.

Volkswagen Polo Sedan

ТРАНСМИССИЯ: шестиступенчатый автомат Aisin серии TF‑61 завоевал хорошую репутацию, откровенных недочетов у него нет. Механическая коробка имеет свои недостатки, но в целом не доставляет больших хлопот.

ШАССИ: все элементы подвески имеют неплохой ресурс, обычно первый ремонт требуется только после 100 000 км. Компоненты рулевого управления (электрический усилитель встроен в колонку) не вызывают серьезных нареканий.

САЛОН: на фоне большинства конкурентов салон Polo смотрится выигрышно, хотя качество отделки не назовешь высоким. Материалы, использованные в интерьере, стойко переносят тяготы эксплуатации.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Polo Sedan высоколи­квиден. Быстрее всего продаются машины с автоматом и в хорошей комплектации. А вот автомобиль без кондиционера будет ждать покупателя очень долго.

ИТОГ: Polo Sedan — один из лидеров класса по основным потребительским качествам. В основном машина требует только планового обслуживания. Единственная серьезная проблема — потенциально опасная поршневая старого образца. При подборе лучше рассматривать экземпляры посвежее или дотошно слушать мотор и проверять состояние цилиндров эндоскопом.





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Фото: фирмы-производители