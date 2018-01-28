Модель, которая выпускалась с 2005 по 2011 год, славится высокой живучестью — многие экземпляры весьма бодры даже после 200 000 километров. Неплохой вариант можно подобрать за небольшие деньги, только бойтесь машин с таксомоторным прошлым.

Ford Focus

Седан и хэтчбеки «второго» Фокуса (C307) собирали во Всеволожске, универсал и кабриолет везли с европейских заводов. Рестайлинг 2008 года серьезно освежил внешность и интерьер, но технической начинки коснулся слегка.

ДОСТОИНСТВА

Огромный выбор вариантов кузова в сочетании с различными моторами.

Комфортный и продуманный салон с неплохими материалами, отличные сиденья.

Сбалансированная подвеска-долгожитель, отличная управля­емость.

Несложен и недорог в обслуживании.

НЕДОСТАТКИ

Много слабых мест в электрической части: замки и стеклоподъемники, обогрев сидений, отопительная система, освещение номерных знаков, часто перегорают лампы.

Производитель рекомендует только АИ‑95 (для бензиновых двигателей).

Некоторые моторы склонны к масложору.

Хромированное покрытие деталей кузова плохо переносит зиму.

До рестайлинга у Фокуса был отдельный замок лючка бензобака, «привязанный» к центральному замку. Оба в холодный сезон нередко хандрят.

МОТОРЫ. Российский Focus продавали с бензиновыми двигателями 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 и 115 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.). Предлагали также турбодизель 1.8 (115 л.с.), но спрос на него был крайне низок.

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Самым надежным и долговечным признан древний 100‑сильный Zetec 1.6, причем чаще его выбирали в сочетании с автоматической коробкой. У мотора 1.4 тоже нет врожденных недостатков, но ввиду малой мощности его обычно больше «крутят», что сказывается на ресурсе.

У моторов 1.8 и 2.0 семейства Duratec предусмотрен «вечный» цепной привод ГРМ (ходит по 200 000 км). Оба большие маслоежки. Двигатель 1.8 вдобавок бывает «внезапно нестабилен» из-за недоработанной прошивки ЭБУ.

Все моторы чувствительны к качеству топлива и нуждаются в упреждающей замене свечей и масла. Привычный интервал 15 000 км слишком утопичен, а для турбодизеля и 8000 км многовато.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Фокусам мощностью 100 л.с. предназначалась 5-ступенчатая механика IB5, к недостаткам которой можно отнести лишь слабые синхронизаторы второй передачи. На версии 1.8 и 2.0 ставили 5-ступенчатую коробку MTX75 — у нее из-за низкого уровня масла изнашиваются валы и зубчатые венцы шестерен (мораль: следим за уровнем).

В целом обе коробки не донимают поломками и работают долго, равно как и ветеран мирового рынка — 4-ступенчатый автомат 4F27E (с «ручным» режимом). Лишь после 150 000 км он может попросить ремонта гидроблока клапанов и замены соленоидов регулятора давления.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Походившие дви­гатели требуют ­неусыпного контроля уровня масла.

Амортизаторы, ступичные подшипники, стойки стабилизатора можно считать расходниками.

Нейтрализатор живет меньше, чем «в среднем по больнице», а его выход из строя может привести к гибели мотора.

Обычный ГУР у версий с моторами 1.4 и 1.6 склонен к накоплению конденсата, при заморозках перепускные клапаны могут отказать, что приводит к течи.

У подержанного Фокуса полезно проверить печку во всех режимах.

Посвистывающий моторчик — сигнал о скорой кончине.

Машины в базовых комплектациях нарасхват брали таксопарки, поэтому небольшой пробег у таких версий на вторичке вызывает повышенные подозрения.

Euro NCAP: 2004 год: суммарно — 5 звезд; водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 2 звезды.

Самые массовые предложения на вторичке: 1.6 (100 л.с.) с автоматом, 1.8 с механикой.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: 1.6 (100 л.с.) с механикой или автоматом.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Skoda Octavia, Mazda 3, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Kia сee’d

Сэкономить на ТО и ремонте автомобиля Ford Focus поможет специализированная литература, а для удобства проведения работ рекомендуем установить упоры капота. Уберечь радиатор от камней и грязи и придать автомобилю более спортивный вид можно при помощи сеток защиты радиатора.

Фото: Ford