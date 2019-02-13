При нынешних ценах 600 тысяч уже не хватает на новый автомобиль В-класса в хорошей комплектации. Зато хватит на более упакованные машины уровнем выше, но — бывшие в употреблении.

Недавно мы подробно рассматривали лучшие предложения кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей (публикация доступна по этой ссылке). Тему продолжает гольф-класс.

BMW первой серии (первое поколение)

BMW 1-й серии

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BMW первой серии — наиболее харизматичный представитель премиум-сегмента. В бюджет 600 000 рублей укладываются рестайлинговые машины последних годов выпуска, но пробег у них, как правило, значительный.

Годы выпуска: 2010–2011

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (115 л.с.), 2,0 л (136 л.с.)

Коробка передач: А6

Привод: задний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия хорошее, как и уровень антикоррозионной обработки. К появлению сколов приводит только существенное внешнее воздействие.

МОТОРЫ: двигатели 1.6 и 2.0 серии N43 технически чересчур сложны и капризны и требуют трепетного отношения при эксплу­атации и обслуживании. Они имеют массу прихотливых систем и узлов с букетом типичных болячек. Раскошеливаться придется часто.

Двигатель серии N43

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ТРАНСМИССИЯ: на автомобили ставили 6-ступенчатые автоматы ZF (6HP21) или GM (6L45/6L50). Немецкая коробка не имеет откровенных болячек и в целом неплоха, но «американец» более надежен, а потому предпочтительнее.

ШАССИ: слабоваты элементы передней подвески: амортизаторы и их опоры, а также сайлент-блоки рычагов. А в задней быстро закисают развальные болты. Компоненты рулевого управления с классическим гидро­усилителем долговечны, за исключением тяг и наконечников.

САЛОН: простоват, но качество материалов отделки на уровне (это справедливо даже для тканевой обшивки). Износостойкость кожаных деталей ненамного хуже, чем у старших моделей BMW.

BMW 1-й серии

ХОЧУ ПРОДАТЬ: «копейка» BMW — единственный современный автомобиль компакт-класса, который имеет задний привод и вдобавок премиальный статус. Отсутствие конкурентов обеспечивает хорошую ликвидность.

ИТОГ: BMW первой серии — недорогой входной билет в клуб этой марки. Машина обладает всеми драйверскими достоинствами старших моделей BMW, но одновременно требует сопоставимых затрат на содержание и ремонт. В основном у «единички» те же больные места, прежде всего двигатели. Нужно помнить об этом при выборе, чтобы потом не кусать локти.

Honda Civic (восьмое поколение)

Honda Civic

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Прагматичный вариант за 600 000 рублей — Honda Civic восьмого поколения последних годов выпуска, после рестайлинга. На этих машинах исправлено ­множество недочетов, включая огрехи турецкой сборки первых лет.

Годы выпуска: 2010–2011

Двигатель: бензиновый, Р4, 1,8 л (140 л.с.)

Коробки передач: М6, А5

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия и антикоррозионная обработка посредственные. Сколы появляются как грибы после дождя и быстро начинают ржаветь. У седана задние арки — слабое место по части коррозии, за хэтчбеком такая болячка не замечена.

МОТОРЫ: бензиновый мотор 1.8 заработал хорошую репутацию. Он лишен серьезных болячек, имеет высокую надежность и продолжительный ресурс. Старая японская гвардия!

Бензиновый мотор 1.8 Honda

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка не доставляет хлопот, а автоматы фирмы Honda заслуженно относят к числу самых удачных и надежных.

ШАССИ: самый слабый элемент в передней подвеске — опорные подшипники стоек, хотя до статуса расходников им далековато. Остальные компоненты служат гораздо дольше. Задняя подвеска (на седане — независимая, на хэтч­беке — упругая балка) не вызывает нареканий. Электрическая рейка может застучать до 100 000 км, - к счастью, давно освоен ее успешный и недорогой ремонт.

САЛОН: футуристический салон не отличается высоким качеством элементов отделки, зато их износ идет неспешным ­темпом.

Honda Civic

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Civic восьмого поколения — одна из самых ликвидных машин на вторичке, наряду с Фокусом второй генерации и «первой» Маздой 3. Хорошим спросом пользуются все модификации.

ИТОГ: Honda Civic имеет недостатки, но в целом надежен и неприхотлив. Автомобиль получился успешным и не за здорово живешь завоевал добрую репутацию и высокую востребованность на вторичном рынке. С 600 000 рублей в кармане есть возможность подобрать свежую машину в хорошем состоянии и с минимальным пробегом.

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

В бюджет 600 000 рублей попадают рестайлинговые Крузы последних годов выпуска с небольшим пробегом и в хорошем состоянии. За эти деньги легко найти очень свежий автомобиль в богатой комплектации.

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Годы выпуска: 2013–2015

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,4 л (140 л.с.), 1,6 л (109 и 124 л.с.), 1,8 л (141 л.с.)

Коробки передач: М5, A6

Привод: передний

КУЗОВ: лакокрасочное покрытие довольно тонкое и плохо противостоит сколам. Зато хороша антикоррозионная обработка — оголенный металл начинает ржаветь очень нескоро.

МОТОРЫ: двигатель 1.6 (109 л.с.) серии F16D3 возрастной и самый надежный. Более свежие атмо­сферные агрегаты 1.6 (124 л.с.) и 1.8 (141 л.с.) семейства Ecotec не имеют серьезных проблем, но досаждают обилием неприятных болячек навесного оборудования. Наддувный мотор 1.4 (140 л.с.) очень чувствителен к качеству топлива и поэтому склонен к детонации, приводящей к повреждениям поршневой группы.

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка не доставляет хлопот, за исключением частых течей сальников. А вот автомат GM серии 6T30/6T40 имеет плохую репутацию: серьезные врожденные болячки, дорогой ремонт.

Chevrolet Cruze

ШАССИ: задняя подвеска с упругой балкой проста и надежна. В передней единственное слабое звено — задние сайлент-блоки рычагов. Электрическая рулевая рейка со встроенными компонентами усилителя не доставляет хлопот.

САЛОН: элементы отделки салона не отличаются высоким качеством изготовления. Длительную эксплуатацию они переносят неплохо, разве что износ руля идет сверхбыстрыми темпами.

Chevrolet Cruze

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Cruze высоколиквиден на вторичке. Наиболее востребованы машины в богатых комплектациях, тип коробки и модель мотора не играют особой роли.

ИТОГ: Chevrolet Cruze — сильный игрок в своем сегменте. Среди его достоинств — приемлемые расходы на содержание и отсутствие серьезных технических проблем с большинством узлов и агрегатов (вот только автомат капризен). Позитивную картину портит обилие обидных детских болячек, большинство их производитель так и не излечил.

Ford Focus (третье поколение)

Ford Focus Материалы по теме Ford Focus 3 на вторичке: все его косяки За 600 000 рублей можно купить максимально свежий «дореформенный» Focus 3. Удастся найти даже достойный рестайлинговый вариант, но надо быть очень внимательным при подборе. Годы выпуска: 2013–2015

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (85, 105 и 125 л.с.), 2,0 л (150 л.с.)

Коробки передач: М5, Р6

Привод: передний

КУЗОВ: к лакокрасочному покрытию нет особых претензий — по этой части Focus 3 является середнячком на фоне конкурентов.

МОТОРЫ: проверенные временем моторы 1.6 Ti-VCT надежны и имеют лишь пару досадных, но не очень обременительных болячек. Слабое место двигателя 2.0 — топливная аппаратура с непосредственным впрыском, которая очень чувствительна к качеству топлива.

ТРАНСМИССИЯ: механические коробки надежны. Для них характерна шумная работа и частые течи сальников. «Сухой» робот PowerShift имеет все стандартные проблемы коробок с двумя сцеплениями и более капризен, чем аналогичный по принципу работы робот DSG.

Ford Focus

ШАССИ: в передней подвеске не очень долго живут лишь задние сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники, а вот в задней к 100 000 км сдаются все резинометаллические компоненты. Гидравлическая рейка (устанавливают на модификациях с мотором 1.6 в паре с роботом) не вызывает нареканий. А вот электрорейка досаждает стуками — неизлечимая конструктивная особенность.

САЛОН: качество элементов отделки салона стандартное для современных моделей Ford. Быстро затирается пластиковый руль и дряхлеют вставки из кожзама в комбинированном салоне.

Ford Focus

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Форды всегда славились высокой ликвидностью, и даже неудачный во многих отношениях Focus 3 не стал исключением. Явный аутсайдер — модификация с мотором мощностью 85 л.с. и в бедной комплектации.

ИТОГ: Ford Focus 3 — яркий пример подержанного автомобиля, поведение которого напрямую зависит от его модификации и статуса рестайлинга. Желательно подбирать обновленные машины, у которых вылечена масса болячек и повышена надежность отдельных узлов. Версии с «сухим» роботом лучше обходить стороной.

Mazda 3 (второе поколение)

Mazda 3

Имея 600 000 рублей, можно позволить себе рестайлинговую Мазду 3 второго поколения. Это будет машина последних годов выпуска в очень хорошем состоянии и с пробегом менее 100 000 км.

Годы выпуска: 2012–2013

Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (105 л.с.)

Коробки передач: М5, А4

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия заметно улучшилось по сравнению с более ранними Маздами — врожденных очагов коррозии нет.

МОТОРЫ: двигатель 1.6 серии Z6 неприхотлив и надежен. Чтобы его убить, надо сильно постараться. Возможные недомогания навесного оборудования, известные по предыдущей «трешке», почти сошли на нет.

Mazda 3

ТРАНСМИССИЯ: к механической коробке нет никаких претензий. Четырехступенчатый автомат серии FN4A-EL (совместная разработка компаний Ford и Mazda) — один из самых удачных и надежных агрегатов подобного типа. Коробка отлично себя зарекомендовала на Фокусах первого и второго поколений.

ШАССИ: компоненты ­подвески имеют высокий ресурс, за исключением задних аморти­заторов и стоек заднего стабилизатора. Однако их нельзя назвать расходниками. Гидравлическая рейка не вызывает нареканий, рулевые тяги и наконечники служат долго.

Mazda 3

САЛОН: износостойкость отделки салона — на должном уровне, но качество использованных материалов всё же посредственное. Да и шумоизоляция так себе.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Mazda 3 второго поколения менее успешна, чем ее предшественница, однако всё равно довольно ликвидна. Но учтите: машину с механикой и в бедной комплектации продать сложно.

ИТОГ: Mazda 3 второго поколения — одна из самых неприхотливых и надежных машин в линейке марки. Построена на очень удачных узлах и агрегатах, перекочевавших с ее успешной предшественницы, пройдя полноценную доработку. Многие болячки были искоренены или сведены к минимуму.

Mitsubishi Lancer (десятое поколение)

Mitsubishi Lancer

600 000 рублей — практически верхняя планка рыночной цены «десятого» Лансера. Это рестайлинговые автомобили свежих годов выпуска, с пробегом до 100 000 км, в очень хорошем состоянии.

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Годы выпуска: 2012–2014

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (117 л.с.), 1,8 л (143 л.с.)

Коробки передач: М5, A4, вариатор

Привод: передний

КУЗОВ: к качеству лакокрасочного покрытия нет особых претензий, очаги коррозии отсутствуют. Машины для нашего рынка выпускали в Японии.

МОТОРЫ: двигатель 1.6 серии 4А92 не имеет неприятных болячек, но плохо переносит высокие нагрузки. В таких режимах у него активно растет масложор и падает ресурс. Мотор 1.8 семейства 4В имеет хорошую репутацию и более предпочтителен по всем параметрам.

ТРАНСМИССИЯ: механические коробки и автомат не доставляют хлопот. Вполне удачный вариатор серии JF011E требует аккуратности в эксплуатации и обслуживании — тогда он продержится долго.

Mitsubishi Lancer

ШАССИ: слабые места в подвеске — задние сайлент-блоки передних рычагов и их шаровые шарниры, а также стойки и втулки стабилизаторов. Очень важна профилактика тормозных механизмов при замене колодок. Рейка (электрическая или гидравлическая — в зависимости от модификации автомобиля) надежна, а вот ее тяги и наконечники слабоваты.

САЛОН: салон выдает приличный возраст модели: скучный дизайн, дешевые материалы отделки, плохая шумоизоляция.

Mitsubishi Lancer

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Lancer X — очень ликвидный автомобиль, даже несмотря на то, что морально устарел. Хороший спрос имеют все модификации, однако наиболее востребована версия с мотором 1.8 и вариатором.

ИТОГ: Mitsubishi Lancer X зарекомендовал себя как вполне надежный автомобиль с приемлемой стоимостью содержания. За время жизни в России он собрал не такой уж большой букет неисправностей. Можно рассматривать даже машины с вариатором — на Лансере установлен довольно удачный агрегат с пристойным ресурсом.

Peugeot 408

Peugeot 408

За 600 000 рублей можно приобрести «дореформенный» Peugeot 408 в возрасте от трех до пяти лет, с небольшим пробегом. На рынке достаточно ­предложений в этой ценовой нише, есть из чего выбирать.

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Годы выпуска: 2014–2016

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (110, 120 и 150 л.с.); дизельный, Р4, 1,6 л (112 л.с.)

Коробки передач: М5, А4, А6

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия хорошее, несмотря на отечественную сборку. Стойкость к сколам достойная, равно как и антикоррозионная обработка металла.

МОТОРЫ: дизель 1.6 HDi считается очень удачным в своем классе, а вот бензиновые моторы семейства EP6 имеют массу серьезных болячек. К примеру, в атмосферном агрегате (110 и 120 л.с.) применена прихотливая система газораспределения с изменяемым ходом клапанов, а у наддувного (150 л.с.) откровенно слаб привод ГРМ и высока чувствительность к качеству топлива.

Четырехступенчатый автомат серии АT8 (модернизированная версия AL4/DP0)

ТРАНСМИССИЯ: к механической коробке и 6-ступенчатому автомату Aisin претензий нет. Но 4-ступенчатая гидромеханика серии АT8 (модернизированная версия многострадального агрегата AL4/DP0) опасна и непредсказуема: она очень капризна и заработала дурную репутацию.

ШАССИ: сзади установлена упругая балка — там нечему ломаться. Все компоненты передней подвески также имеют достойный ресурс. Гидравлическая рейка не доставляет хлопот.

САЛОН: качество отделки салона хорошее, приятную картину дополняет мягкая передняя панель. Возрастной износ компонентов идет средними темпами.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: у многих покупателей французские бренды не в почете. Однако это совершенно не касается 408‑го Peugeot. Практически все машины не задерживаются подолгу на площадках автосалонов.

Бензиновый турбомотор семейства EP6 (150 л.с.)

ИТОГ: все модификации Peugeot 408, кроме дизельной, требуют особого отношения как при эксплуатации, так и при подборе подержанного автомобиля. В повышенном внимании нуждаются основные силовые агрегаты, представляющие собой сочетание бензинового мотора и автомата АT8 . В противном случае вряд ли удастся избежать больших затрат.

Skoda Octavia (третье поколение)

Skoda Octavia

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За 600 000 рублей можно приобрести «дореформенную» Октавию ­третьего поколения. В этой ценовой нише преобладают машины с пробегом под 100 000 км — найти конфетку не так-то просто.

Годы выпуска: 2013–2014

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,2 л (105 л.с.), 1,4 л (140 л.с.), 1,6 л (110 л.с.), 1,8 л (180 л.с.)

Коробки передач: М5, М6, А6, Р7

Привод: передний

КУЗОВ: не имеет слабых мест, подверженных коррозии. Качество лакокрасочного покрытия среднее.

МОТОРЫ: среди всех двигателей по части надежности и ресурса предпочтителен атмо­сферный мотор 1.6. Наддувные моторы TSI имеют практически стандартный букет ­турбонеисправностей; наиболее крепкий — мотор 1.8, далее идет 1.4, а явный аутсайдер — 1.2.

Робот DSG серии DQ200

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ТРАНСМИССИЯ: механические коробки и 6-ступенчатый автомат Aisin надежны и некапризны. А вот «сухой» робот DSG серии DQ200 — кот в мешке, особенно при подборе автомобиля с пробегом. Масштабная модернизация агрегата в 2013 году заметно повысила его надежность в целом и отдельных компонентов в частности. Однако назвать коробку беспроблемной нельзя.

ШАССИ: в подвеске нет откровенно слабых мест, все компоненты имеют продолжительный ресурс. Элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку, поэтому в «обычном» рулевом механизме практически нечему ломаться.

САЛОН: Octavia может похвастать рекордным в классе объемом салона и багажника. Шумоизоляция, качество элементов отделки и их износостойкость — на хорошем уровне.

Skoda Octavia

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Octavia всегда была ликвидной и популярной на вторичном рынке. Исключение из этого правила — версия с турбомотором 1.2. Подобные ­малообъемные двигатели всегда отпугивают потенциальных покупателей.

ИТОГ: Skoda Octavia третьего поколения многолика. Дружелюбность подержанной машины зависит от ее модификации. В паре с энерговооруженными, но опасными на большом пробеге турбомоторами идет не менее рисковый «сухой» робот DSG. А удачный классический автомат полагается только такому же мирному атмосферному двигателю невысокой мощности.

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей на вторичном рынке, вы найдете в подборке публикаций на эту тему (доступна по ссылке).

После покупки подержанного автомобиля чаше всего обращаются за автомобильными ковриками, упорами капота и водостоком лобового стекла. Если на кузове выступают очаги коррозии — воспользуйтесь Цинкором. А для любителей длительных поездок рекомендуем ознакомиться с ассортиментом автобоксов.

Фото: компании-производители