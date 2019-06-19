Peugeot представил конкурента Kia Seltos

Продажи нового субкомпактного кроссовера Peugeot 2008 начнутся в конце этого года.

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Новый Peugeot 2008 получит не только бензиновые и турбодизельные двигатели, но будет выпускаться и в полностью электрическом варианте.

Помимо спокойных оттенков кузов автомобиля может окрашиваться в яркие цвета. Например, в насыщенно красный (Elixir Red), трехслойный небесно-голубой металлик (Vertigo Blue) и уникальный ярко-оранжевый (Fusion Orange). Салон отделан высококачественным пластиком интересных оттенков. Например, версия Allure получила светло-голубую отделку, а для версий GT и GT-Line предусмотрена 8-цветовая подсветка интерьера.

Peugeot 2008 построен на новой модульной платформе CMP. Его длина составляет 4300 мм, а колесная база — 2600 мм. Благодаря этому кроссовер получил просторный салон и вместительный 434-литровый багажник.

Панель приборов — это голографический дисплей, информация на котором отображается не в одной плоскости, а буквально в воздухе, приближаясь или отдаляясь, в зависимости от степени значимости. Справа от панели расположен 10-дюймовый экран мультимедиа.

Peugeot 2008 получил полуавтономную систему управления с функцией удержания автомобиля в полосе и перестроения, адаптивный круиз-контроль, системы помощи при парковке, экстренного торможения и управления дальним светом фар, систему распознавания дорожных знаков, систему контроля слепых зон и многие другие.

Линейка моторов кроссовера состоит из 3-цилиндровых бензиновых и 4-цилиндровых турбодизелей. Объем бензиновых агрегатов составляет 1,2 литра, а дизельных — 1,5 литра. Мощность моторов варьируется в пределах от 100 до 155 л.с. Работать двигатели будут в паре с 6-ступенчатой механикой либо с 8-ступенчатым автоматом.

Полностью электрическая версия Peugeot e-2008 имеет запас хода до 310 км, а его мощность достигает 136 л.с. и 260 Нм. Как заявляет производитель, батарея электрокроссовера прослужит минимум 8 лет или 160 000 км, а на ее зарядку нужно от 30 минут при использовании двухфазной станции до 16 часов от обычной электросети.

Первыми новый кроссовер получат европейские автомобилисты, после чего Peugeot начнет поставляться в другие страны — автомобиль является глобальной моделью компании.

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Фото: Peugeot