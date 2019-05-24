Если где-то убыло, то где-то прибыло: Ford нас покидает, но в Россию вновь приходит Opel. Шансы «возвращенца» на рыночный успех оценил эксперт «За рулем».

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К концу года два десятка дилеров начнут торговать Опелями. Четыре с половиной года марка отсутствовала на нашем рынке. За это время у нее сменился владелец — с американского GM на французский PSA — и пошли лучше дела в финансовом плане.

Решение насколько радо­стное, настолько же и сомнительное. В 2012 году Citroen и Peugeot вместе продали у нас 77,3 тысячи машин, шесть лет спустя — всего 9,2 тысячи. Какие шансы на то, что «выстрелит» Opel?

Из козырей — только безу­держный оптимизм французов.

Несмотря на скверные продажи, они везут к нам недешевые (но очень красивые!) новинки: Citroen C3 Aircross, Peugeot 3008 и 5008, на подходе Peugeot 508 и Citroen C5 Aircross. Opel из той же серии: обречен на штучные продажи, но усиливает эффект присутствия.

Альянс PSA уже активно ищет дилеров в России. В первой волне — 17 крупных городов в европейской части страны. Компания приветствует как уже работавшие с Опелем центры, так и новых партнеров. Но в одних шоу-румах с Ситроенами и Peugeot Опели стоять не будут — это твердая позиция представительства.