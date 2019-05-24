К концу года два десятка дилеров начнут торговать Опелями. Четыре с половиной года марка отсутствовала на нашем рынке. За это время у нее сменился владелец — с американского GM на французский PSA — и пошли лучше дела в финансовом плане.
Решение насколько радостное, настолько же и сомнительное. В 2012 году Citroen и Peugeot вместе продали у нас 77,3 тысячи машин, шесть лет спустя — всего 9,2 тысячи. Какие шансы на то, что «выстрелит» Opel?
Из козырей — только безудержный оптимизм французов.
Несмотря на скверные продажи, они везут к нам недешевые (но очень красивые!) новинки: Citroen C3 Aircross, Peugeot 3008 и 5008, на подходе Peugeot 508 и Citroen C5 Aircross. Opel из той же серии: обречен на штучные продажи, но усиливает эффект присутствия.
Альянс PSA уже активно ищет дилеров в России. В первой волне — 17 крупных городов в европейской части страны. Компания приветствует как уже работавшие с Опелем центры, так и новых партнеров. Но в одних шоу-румах с Ситроенами и Peugeot Опели стоять не будут — это твердая позиция представительства.
Zafira Life и фургон на его базе Vivaro относятся к коммерческому сегменту. Это клоны моделей Citroen и Peugeot, выпускающихся в Калуге. Опели добавили к ним без малейших проблем. Одна загвоздка: «шевроны» и «львы» продаются в небольших объемах, а у новичка родом из Рюссельсхайма продажи будут еще скромнее — в российском коммерческом сегменте у Опеля ни опыта, ни репутации.
Клиентов можно завлечь ценой, но она вряд ли будет ниже, чем у «французов». Среднеразмерный кроссовер Grandland X повезут из Европы. Импортируемый Peugeot 3008 стоит от 1,8 млн рублей и за прошлый год нашел всего 1320 поклонников. С передним приводом: полного ни у него, ни у соплатформенного Грандленда не предусмотрено. А за эти деньги корейцы и японцы уже предлагают полный привод. И если Peugeot можно купить за дизайн, то у Опеля нет и его.
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Opel Vivaro
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Opel Zafira Life
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Opel Grandland X
Модели на платформах GM продавать в России нельзя. Значит, нынешние Astra, Insignia и Mokka остаются за бортом. Corsa ближе остальных к переходу на платформу PSA, но на нее покупателей в России не найти: В‑класс у нас подразумевает исключительно бюджетные автомобили. Так что в обозримом будущем пополнить линейку сможет лишь компактный кроссовер Crossland X. Тоже моноприводный, но при этом более дорогой, нежели Kaptur и Creta.
Воевать на cтоль сложном рынке, как российский, Опелю будет сложно. И даже три-четыре тысячи проданных за год машин, скорее всего, будут отбиты не у конкурентов, а у марок родственного концерна PSA.
Спасибо, Орel, что вернулся. Но сегодня на российском рынке все комфортные места заняты. И тебе придется нелегко.
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