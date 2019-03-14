В компании прервали молчание и решили развеять домыслы. Заодно раскрыли дату старта продаж — это четвертый квартал 2019 года.

Итак, согласно официальной информации, в четвертом квартале 2019 года Opel возвращается на российский рынок с тремя моделями — Grandland X, Zafira Life и Vivaro. Причем две последние (пассажирский автобус и коммерческий фургон) будут собирать в России на калужском заводе «ПСМА Рус». Что касается кроссовера Opel Grandland X — его собираются импортировать из Айзенаха (Германия).

Таким образом компания действует согласно своему стратегическому плану «PACE!», задачи которого увеличение прибыли и экспорта, заявил генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер.

Opel Grandland X

Три модели на российском рынке — это лишь начало, постепенно они будут дополнены новыми технологичными автомобилями. К продажам подключатся как прежние, так и новые дилеры марки, торговые центры которых расположенными в крупных городах России. Сначала ритейлеров будет 15 — 20, а потом их количество увеличится более чем вдвое.

«Главная цель Opel — достичь доли 10% от общего объема продаж за пределами Европы к середине 2020-х годов. Для этого бренд усилит свое присутствие на рынках Азии, Африки и Южной Америки, а также выйдет еще на 20 новых рынков к 2022 году», — отмечается в пресс-релизе.



Opel Zafira Life

Отметим, что новые импортеры у компании уже появились в Марокко, Тунисе, Ливане и Южной Африке. С начала этого года Opel расширил свою деятельность и на Украине.

Opel Vivaro

Кроме возвращения в Россию у компании Opel в этом году еще одно важное событие — она отмечает 120-летие производства автомобилей.

Напомним, что марка теперь принадлежит французскому концерну PSA, и при продаже Опеля компания General Motors поставила новому владельцу условие — не продавать в России автомобили, построенные на джиэмовских платформах. Поэтому на первых порах так скуден модельный ряд автомобилей, которые будут продавать в России.

Бренд Opel покинул российский рынок в 2015 году. Тогда он принадлежал GM, и там среди причин принятия такого решения называли сложную ситуацию на российском рынке и снижение спроса на автомобили марки.

Фото: EPA/TASS, Opel