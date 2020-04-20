Сегодня, в 6:00 Seltos, Creta, Arkana — большой тест кроссоверов от 1,5 млн Kia Seltos за миллион восемьсот с 2-литровым мотором и вариатором, Hyundai Creta с тем же двигателем и автоматом — за полтора миллиона, и Renault Arkana почти за миллион шестьсот — со 150‑сильным турбо и вариатором. Проверили, годятся ли они для бездорожья.
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Эйнштейн был прав — всё относительно! Помните, как появился Duster? Такого доступного кроссовера мы еще не видели. Народ готов был простить косяки в эргономике и экономию на всем возможном. Спрос превышал предложение.
А потом пришла Creta. В ней удобно сидеть, она недурно управляется. И не страшно, что выглядит скучновато. Hyundai быстро сбросил Дастера с трона.
И вот — Seltos. Тестовая машина с 2-литровым 149‑сильным мотором, вариатором и не по классу длинным списком опций тянет на миллион восемьсот. Как самая ходовая версия Спортейджа! Соперники дешевле: Creta с таким же двигателем и шестиступенчатым автоматом стоит полтора миллиона.
Arkana с 1,33‑литровым 150‑сильным турбомотором и вариатором — почти миллион шестьсот.
Renault Arkana
Спроектированный специально для нашего рынка купе-кроссовер дебютировал летом 2019 года. Доступен с двумя типами двигателя и привода, и тремя типами коробок передач. Собирается на московском заводе Renault.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 1.6 (114 л.с.) — от 1 045 000 ₽ 1.33Т (150 л.с.) — от 1 280 000 ₽ Kia Seltos
Дебютировал в Китае в прошлом году. К нам прибыл в 2020‑м — после адаптации. На выбор — два типа привода, три двигателя и четыре коробки передач. Сборка — на «Автоторе».
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 1.6 (123 л.с.) — от 1 099 900 ₽ 2.0 (149 л.с.) — от 1 349 900 ₽ 1.6Т (177 л.с.) — от 1 789 900 ₽ Hyundai Creta
Пришла на российский рынок в конце 2016 года и мгновенно стала лидером сегмента кроссоверов. Передний или полный привод, два двигателя и две коробки передач. Собирается на заводе в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 1.6 (123 л.с.) — от 972 000 ₽ 2.0 (149 л.с.) — от 1 230 000 ₽ Стиляги и работяги
Смотрится Seltos классно: особенно двухцветный и со светодиодной оптикой. Кросс-купе Arkana тоже не промах: удался и профилем, и задними фонарями, тянущимися к фирменному ромбу.
Электроника бездействует только до 55 км/ч, да и вариатор долгих пробуксовок не любит. Но отличная геометрия позволяет Аркане уверенно штурмовать сложные участки.
Электроника бездействует только до 55 км/ч, да и вариатор долгих пробуксовок не любит. Но отличная геометрия позволяет Аркане уверенно штурмовать сложные участки.
Хотя у Арканы ходы подвески побольше, чем у «корейцев», вывесить ее тоже легко.
Хотя у Арканы ходы подвески побольше, чем у «корейцев», вывесить ее тоже легко.
В салоне
Креты глазу не за что зацепиться. И чувство, что на тебе сэкономили, не покидает ни на секунду. Лампочка в вещевом ящике? Обойдетесь. Хотя бы намек на хорошие материалы? По классу не положено. Да, обитателям заднего ряда вполне хватит одного кармана в спинках сидений. Seltos позволяет отрубить всю электронику и заблокировать муфту. Но тяга всё равно будет ограничена, чтобы сберечь вариатор.
Seltos позволяет отрубить всю электронику и заблокировать муфту. Но тяга всё равно будет ограничена, чтобы сберечь вариатор.
Kia Seltos вывешивается так же быстро. И так же не умеет с этим бороться.
Kia Seltos вывешивается так же быстро. И так же не умеет с этим бороться.
Салон Renault тоже пропитан экономией. И если для Дастера и Каптюра это еще оправданно, то для Арканы — нет. Невзрачные материалы подчеркивает тоскливый на фоне яркой внешности дизайн. А тугодумная мультимедиасистема — из ряда вон.
В Селтосе не чувствуешь себя обделенным. Правильная посадка в правильном окружении: две площадки под смартфон, хороший «телевизор» высокой четкости.
В Крете можно отключить страхующую электронику и заблокировать межосевую муфту. Но слабая геометрия не дает разгуляться — машина рано начинает скрести брюхом.
В Крете можно отключить страхующую электронику и заблокировать межосевую муфту. Но слабая геометрия не дает разгуляться — машина рано начинает скрести брюхом.
Вывесить Крету по диагонали легко. Имити-ровать межколёсные блокировки она не умеет. При вывешивании у всех машин не возникло проблем с жёсткостью кузова. Слегка перекосило проём Креты, но дверь всё равно закрылась.
Вывесить Крету по диагонали легко. Имити-ровать межколёсные блокировки она не умеет. При вывешивании у всех машин не возникло проблем с жёсткостью кузова. Слегка перекосило проём Креты, но дверь всё равно закрылась.
Цепная реакция
У нас на тесте — машина со средним по мощности 150‑сильным двигателем и вариатором IVT собственной разработки Kia. Вопрос надежности вариатора оставим на потом, а его связка с мотором — прекрасна. Вариатор с восемью квазиступенями оперативно и грамотно меняет передаточное отношение. По нашим замерам Seltos уверенно выезжает из десяти с половиной секунд. Приятно и то, что обороты двигателя не зависают на одной ноте при ускорении «в пол»: вариатор весьма умело имитирует переключения квазипередач.
То, что вариатор Селтоса хорошо настроен, подтверждает и Creta. Ее гидромеханический автомат явно не поспевает за педалью акселератора: машина той же массы и с таким же мотором сливает полторы секунды в разгоне до сотни. И «ест» она на 2 литра бензина больше.
Renault Arkana Нагромождение рисок на основных шкалах и нечетная оцифровка мешают. Дисплей не способен отображать сразу несколько показаний.
Нагромождение рисок на основных шкалах и нечетная оцифровка мешают. Дисплей не способен отображать сразу несколько показаний.
Традиционно для Renault управление мультимедиа выведено на отдельный джойстик.
Традиционно для Renault управление мультимедиа выведено на отдельный джойстик.
На фоне стильного экстерьера салон Арканы не будоражит. Да и материалы совсем простенькие даже на вид. Мультимедиа Easy Link с 8‑дюймовым экраном красива, но не очень удобна — экран задумчив, а логика меню выводит из себя.
На фоне стильного экстерьера салон Арканы не будоражит. Да и материалы совсем простенькие даже на вид. Мультимедиа Easy Link с 8‑дюймовым экраном красива, но не очень удобна — экран задумчив, а логика меню выводит из себя.
Блок с тремя регуляторами удобен в использовании. Из дополнительных благ — обогрев руля и лобового стекла.
Блок с тремя регуляторами удобен в использовании. Из дополнительных благ — обогрев руля и лобового стекла.
Из всех дополнительных возможностей у Арканы можно только заблокировать межосевую муфту.
Из всех дополнительных возможностей у Арканы можно только заблокировать межосевую муфту.
Сиденья Арканы хуже, чем у соперников — набивка мягкая, менее комфортно спрофилирована спинка.
Сиденья Арканы хуже, чем у соперников — набивка мягкая, менее комфортно спрофилирована спинка.
Покатая крыша купе не сказалась на комфорте: на втором ряду хватает места, в том числе и над головой.
Покатая крыша купе не сказалась на комфорте: на втором ряду хватает места, в том числе и над головой.
Про обогрев задних сидений не забыли. Кнопки знакомы по Дастерам и Логанам.
Про обогрев задних сидений не забыли. Кнопки знакомы по Дастерам и Логанам.
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Arkana тоже легко уезжает от Креты и почти не отстает от Селтоса. Турбомотор — один из ее тузов. И вариатор помогает в полной мере раскрыть его таланты, попутно не обременяя большим расходом топлива.
Arkana — лучшее, что было сделано на платформе В0 и ее последователях, но сегодняшним соперникам она явно проигрывает: усилие на руле почти не нарастает в повороте, реакции хочется поострее, а крены — меньше.
Почему всё время нужно подруливать? И отчего при резкой смене полосы Аркана почти сразу поскальзывается передней осью, превращаясь в неуправляемый снаряд?
Hyundai Creta Коричневые вставки версии Rock Edition немного оживили интерьер, без них внутреннее убранство Креты — тоска смертная. Но к посадке за рулем особых претензий нет. Rock Edition подразумевает и мультимедиасистему с 7‑дюймовым экраном и встроенным Яндексом.
Коричневые вставки версии Rock Edition немного оживили интерьер, без них внутреннее убранство Креты — тоска смертная. Но к посадке за рулем особых претензий нет. Rock Edition подразумевает и мультимедиасистему с 7‑дюймовым экраном и встроенным Яндексом.
Комбинация приборов — простота и лаконичность. Дисплей трип-компьютера информативен. Вот образец правильного и недорогого инструментария.
Комбинация приборов — простота и лаконичность. Дисплей трип-компьютера информативен. Вот образец правильного и недорогого инструментария.
Однозонный климат-контроль не блещет оригинальностью — стандартный блок с регуляторами и кнопками. Синюшная подсветка не всем по душе.
Однозонный климат-контроль не блещет оригинальностью — стандартный блок с регуляторами и кнопками. Синюшная подсветка не всем по душе.
Стандартный для этого класса набор элементов, снабженных обогревом: передние сиденья, лобовое стекло и руль. Из внедорожного арсенала — принудительная блокировка муфты и ассистент спуска с горы.
Стандартный для этого класса набор элементов, снабженных обогревом: передние сиденья, лобовое стекло и руль. Из внедорожного арсенала — принудительная блокировка муфты и ассистент спуска с горы.
Сиденья Креты вышли очень удачными. Хороший профиль, достаточные диапазоны регулировок и приятная плотная набивка.
Сиденья Креты вышли очень удачными. Хороший профиль, достаточные диапазоны регулировок и приятная плотная набивка.
На втором ряду Креты не теснее, чем в конкурентах. Но пробираться туда сложнее из-за зауженного колесной аркой проема.
На втором ряду Креты не теснее, чем в конкурентах. Но пробираться туда сложнее из-за зауженного колесной аркой проема.
Для задних пассажиров Креты предусмотрен обогрев сидений. На этом их радости заканчиваются.
Для задних пассажиров Креты предусмотрен обогрев сидений. На этом их радости заканчиваются.
Creta собраннее — увереннее стоит на дуге, оперативнее реагирует на руль. Но до идеала далеко. Из-за короткой базы Hyundai быстро теряет состояние покоя: увесистые крены генерируют ненужные колебания и перегружают переднее внутреннее в повороте колесо. Результат — беспомощное сползание к обочине.
На фоне оппонентов Seltos — образец для подражания. Острые реакции и надежное, понятное поведение. Он отлично стоит на дуге, руль наливается приятной обратной связью. Лишь при резкой переставке возникает легкая рассогласованность передней и задней подвесок, хотя машина остается послушной. А при «пожаре» электроника быстро его тушит.
Kia Seltos В топовых версиях в комбинации приборов красочный и информативный 7‑дюймовый дисплей, вписанный между основными приборами.
В топовых версиях в комбинации приборов красочный и информативный 7‑дюймовый дисплей, вписанный между основными приборами.
В максимальном исполнении есть и проекционный дисплей, и набор ассистентов движения — активный круиз, удержание в полосе, автоподруливание.
В максимальном исполнении есть и проекционный дисплей, и набор ассистентов движения — активный круиз, удержание в полосе, автоподруливание.
Интерьер — сильная сторона Селтоса. В Селтосе не стали использовать стандартный, как во многих других моделях Kia, блок климат-контроля, как в Рио. В авторежиме вентилятор часто работает на повышенных тонах. Топовая мультимедиа снабжена 10‑дюймовым дисплеем. Разрешение картинки очень хорошее, да и быстрота реакции тоже.
Интерьер — сильная сторона Селтоса. В Селтосе не стали использовать стандартный, как во многих других моделях Kia, блок климат-контроля, как в Рио. В авторежиме вентилятор часто работает на повышенных тонах. Топовая мультимедиа снабжена 10‑дюймовым дисплеем. Разрешение картинки очень хорошее, да и быстрота реакции тоже.
Помимо базового набора теплых опций плюсом идет одна «холодная» — вентиляция передних сидений.
Помимо базового набора теплых опций плюсом идет одна «холодная» — вентиляция передних сидений.
Шайбой Drive Mode можно выбрать один из трех режимов движения: но даже в стандартном связка мотор-коробка работают прекрасно.
Шайбой Drive Mode можно выбрать один из трех режимов движения: но даже в стандартном связка мотор-коробка работают прекрасно.
Передние сиденья очень похожи на те, что в Крете. Разве что есть электрорегулировки и настройка поясничного подпора.
Передние сиденья очень похожи на те, что в Крете. Разве что есть электрорегулировки и настройка поясничного подпора.
Задний ряд Селтоса не лучше, но и не хуже соперников. По запасу места все три машины очень близки.
Задний ряд Селтоса не лучше, но и не хуже соперников. По запасу места все три машины очень близки.
Помимо обогрева задних сидений, во втором ряду свои дефлекторы вентиляции.
Помимо обогрева задних сидений, во втором ряду свои дефлекторы вентиляции.
Жизнь после трассы
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Корейцы не всегда заморачиваются с такими мелочами, как шумоизоляция, особенно колесных арок. Но в Kia тихо. И в
Аркане общий шумовой фон в норме. А в Крете едешь как в металлическом ящике. Гул шин, стук камешков по аркам. Придется раскошелиться на дополнительную «шумку».
На грейдере или разбитом асфальте Seltos неплох. Поперечные швы и стыки пролетают почти незаметно — в отличие от ям покрупнее. Но до пробоя не доходит.
Пересаживаюсь в Крету — дежавю! Hyundai на плохой дороге ведет себя точно так же — с той лишь разницей, что весь спектр неровностей отрабатывается чуточку мягче.
Под полом Креты нормальная запаска и отделения для мелочовки.
Под полом Креты нормальная запаска и отделения для мелочовки.
Запаска Селтоса — на легкосплавном диске.
Запаска Селтоса — на легкосплавном диске.
Под полом нашлось место не только запаске, но и лоткам для мелочовки.
Под полом нашлось место не только запаске, но и лоткам для мелочовки.
Аркане всё по барабанам задних тормозов! Даже грейдер и глубокие колдобины она проглатывает на «отлично». До высшего балла не дотянула только из-за «лежачих полицейских»: на 40 км/ч «корейцы» проходят их мягче.
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Однако если увеличить скорость, и Renault уже в лидерах. Выходит, Аркане перед «полицейскими» лучше не тормозить, а пешеходам перед ней — не переходить?
Той же тактики стоит придерживаться и на бездорожье. Вариатор Арканы не любит пробуксовок, да и отключенная система стабилизации автоматически возвращается в дело после 55 км/ч. Так что самый верный метод — пройти сложный участок ходом. Тем паче, что энергоемкая подвеска и чумовая геометрическая проходимость это позволяют.
Штурм бездорожья на Крете проходит иначе. Под кузовом всего 170 мм — набрав хороший ход, можно на очередной кочке приложиться днищем или выпускной системой. Поэтому бездорожье лучше тоже преодолевать ходом, но не лететь сломя голову. Тем более что полностью отключаемая электроника и классическая гидромеханика позволяют буксовать вдоволь.
Багажник Hyundai неплох по форме и вмещает 320 литров по нашим замерам.
Багажник Hyundai неплох по форме и вмещает 320 литров по нашим замерам.
Вместимость багажника Kia один в один как у Арканы — мы намерили триста литров по нашей методике. И никаких приспособлений для фиксации поклажи.
Вместимость багажника Kia один в один как у Арканы — мы намерили триста литров по нашей методике. И никаких приспособлений для фиксации поклажи.
Грузовой отсек Renault вмещает триста литров и лишен приспособлений для фиксации груза. Фальшпол нельзя полностью поднять — упирается в проём. Придется его вытащить из машины.
Грузовой отсек Renault вмещает триста литров и лишен приспособлений для фиксации груза. Фальшпол нельзя полностью поднять — упирается в проём. Придется его вытащить из машины.
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Там, где Creta пролезает, Seltos вязнет. Даже при отключенной системе стабилизации электроника бережет вариатор и ограничивает тягу — и в самый ответственный момент её может не хватить. Именно так мы и сели.
Что делать, когда сидишь почти по брюхо один в поле? Буксовать! В надежде выбраться. Я попробовал. Секунд через тридцать Селтос ушел в сервисный режим: на панели приборов вспыхнула гирлянда предупреждений, двигатель заглох, а вариатор переключился в «нейтраль».
Это не самый худший вариант, поскольку машина в такой ситуации не «умирает» совсем. Во‑первых, ее без потерь можно дернуть тросом, что мы и сделали. Во‑вторых, Селтос сразу же завелся и даже в сервисном режиме позволил ехать по дороге с нормальной скоростью — но с ограничением по тяге. А когда трансмиссия остыла, отключился и сервисный режим: Селтос поехал дальше как ни в чем не бывало.
Моторный отсек Креты плохо защищен — даже на новой машине он уже покрыт грязью. Под кромкой капота не помешал бы уплотнитель.
Моторный отсек Креты плохо защищен — даже на новой машине он уже покрыт грязью. Под кромкой капота не помешал бы уплотнитель.
Моторный отсек Селтоса очень хорошо изолирован от грязи. Даже после вылазок на бездорожье он остается чистым.
Моторный отсек Селтоса очень хорошо изолирован от грязи. Даже после вылазок на бездорожье он остается чистым.
Мотор Арканы объёмом 1,33 л лишен декоративной крышки. Но отсек неплохо защищен от грязи. Бонус — у капота есть газовые упоры.
Мотор Арканы объёмом 1,33 л лишен декоративной крышки. Но отсек неплохо защищен от грязи. Бонус — у капота есть газовые упоры.
Вывод? На машинах с вариатором лучше не соваться на тяжелый грунт, в гиблые снежные сугробы и в песок. Это в полной мере касается и Арканы: предел проходимости у нее гораздо выше, но в какой-то момент и она сядет намертво. Гидромеханический автомат для буксования предпочтительнее, но по сравнению с механической коробкой — тоже провальный вариант. Не говоря уже о том, что может перегреться еще и муфта подключения задних колес. Современные кроссоверы — не для бездорожья.
Относительный успех Александр Виноградов: «Seltos — очень приятная машина! Соперники вызывают куда больше вопросов. Ждем принципиального конкурента — на подходе Skoda Karoq».
Александр Виноградов: «Seltos — очень приятная машина! Соперники вызывают куда больше вопросов. Ждем принципиального конкурента — на подходе Skoda Karoq».
В этом трио уверенную победу одерживает
Kia Seltos. Даже несмотря на фиаско в полях, ни Creta, ни Arkana не могут тягаться с Селтосом в большинстве дисциплин. Кто-то скажет: но и прайс у них разный! Миллион восемьсот за В‑кроссовер — слишком дорого даже с учетом невиданных для конкурентов плюшек, вроде автопилота и вентиляции сидений. Но если убрать все это и выбрать схожую с конкурентами версию Prestige, то Seltos обойдется уже в миллион шестьсот.
Совсем другой расклад — так он на полсотни тысяч дороже занявшей второе место Арканы и на сотню дороже Креты. Вот теперь смотреть в их сторону уже не хочется. Дождемся конкурента посерьезнее — на подходе Skoda Karoq. Вот уж точно будет интересный замес!
Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о кроссоверах Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana вы найдете тут.
Hyundai Creta
Поведение Hyundai на асфальте предсказуемо, но не идеально: из-за высокого центра тяжести, больших кренов и короткой базы. Требует корректировки курса на скоростной дуге.
Баланс управляемости и плавности хода, продуманная эргономика рабочего места, привлекательная цена
Вялая на фоне соперников динамика, высокий уровень дорожных шумов, невзрачный дизайн
Kia Seltos
Kia очень приятен на ровной дороге. Устойчивое поведение на дуге, четкие и внятные реакции. Управляемость одна из лучших в классе.
Стильная внешность, отлично настроенное шасси, хорошая динамика
Высокий при максимальном оснащении ценник, не самый вместительный багажник
Renault Arkana
Стихия Renault — прямая автострада или разбитая дорога. Повороты Аркана не очень любит и быстро теряет равновесие.
Хорошая плавность хода, отличная связка мотора и коробки, стильная внешность
Слабая на фоне соперников управляемость, тормознутая мультимедиа, огрехи в эргономике
Seltos, Creta, Arkana — большой тест кроссоверов от 1,5 млн Kia Seltos за миллион восемьсот с 2-литровым мотором и вариатором, Hyundai Creta с тем же двигателем и автоматом — за полтора миллиона, и Renault Arkana почти за миллион шестьсот — со 150‑сильным турбо и вариатором. Проверили, годятся ли они для бездорожья. Seltos, Creta, Arkana — большой тест кроссоверов от 1,5 млн Seltos, Creta, Arkana — большой тест кроссоверов от 1,5 млн Kia Seltos за миллион восемьсот с 2-литровым мотором и вариатором, Hyundai Creta с тем же двигателем и автоматом — за полтора миллиона, и Renault Arkana почти за миллион шестьсот — со 150‑сильным турбо и вариатором. Проверили, годятся ли они для бездорожья. Seltos, Creta, Arkana — большой тест кроссоверов от 1,5 млн
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