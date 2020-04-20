Kia Seltos за миллион восемьсот с 2-литровым мотором и вариатором, Hyundai Creta с тем же двигателем и автоматом — за полтора миллиона, и Renault Arkana почти за миллион шестьсот — со 150‑сильным турбо и вариатором. Проверили, годятся ли они для бездорожья.

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Эйнштейн был прав — всё относительно! Помните, как появился Duster? Такого доступного кроссовера мы еще не видели. Народ готов был простить косяки в эргономике и экономию на всем возможном. Спрос превышал предложение.

А потом пришла Creta. В ней удобно сидеть, она недурно управляется. И не страшно, что выглядит скучновато. Hyundai быстро ­сбросил Дастера с трона.

И вот — Seltos. Тестовая машина с 2-литровым 149‑сильным мотором, вариатором и не по классу длинным списком опций тянет на миллион восемьсот. Как самая ходовая версия Спортейджа! Соперники дешевле: Creta с таким же двигателем и шестиступенчатым автоматом стоит полтора миллиона. Arkana с 1,33‑литровым 150‑сильным турбомотором и вариатором — почти миллион шестьсот.

Renault Arkana Спроектированный специально для нашего рынка купе-кроссовер дебютировал летом 2019 года. Доступен с двумя типами двигателя и привода, и тремя типами коробок передач. Собирается на московском заводе Renault. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (114 л.с.) — от 1 045 000 ₽

1.33Т (150 л.с.) — от 1 280 000 ₽ Kia Seltos Дебютировал в Китае в прошлом году. К нам прибыл в 2020‑м — после адаптации. На выбор — два типа привода, три двигателя и четыре коробки передач. Сборка — на «Автоторе». ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (123 л.с.) — от 1 099 900 ₽

2.0 (149 л.с.) — от 1 349 900 ₽

1.6Т (177 л.с.) — от 1 789 900 ₽ Hyundai Creta Пришла на российский рынок в конце 2016 года и мгновенно стала лидером сегмента кроссоверов. Передний или полный привод, два двигателя и две коробки передач. Собирается на заводе в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (123 л.с.) — от 972 000 ₽

2.0 (149 л.с.) — от 1 230 000 ₽

Стиляги и работяги

Смотрится Seltos классно: особенно двухцветный и со светодиодной оптикой. Кросс-купе Arkana тоже не промах: удался и профилем, и задними фонарями, тянущимися к фирменному ромбу.

Электроника бездействует только до 55 км/ч, да и вариатор долгих пробуксовок не любит. Но отличная геометрия позволяет Аркане уверенно штурмовать сложные участки.

Хотя у Арканы ходы подвески побольше, чем у «корейцев», вывесить ее тоже легко.

В салоне Креты глазу не за что зацепиться. И чувство, что на тебе сэкономили, не покидает ни на секунду. Лампочка в вещевом ящике? Обойдетесь. Хотя бы намек на хорошие материалы? По классу не положено. Да, обитателям заднего ряда вполне хватит одного кармана в спинках сидений.

Seltos позволяет отрубить всю электронику и заблокировать муфту. Но тяга всё равно будет ограничена, чтобы сберечь вариатор. Kia Seltos вывешивается так же быстро. И так же не умеет с этим бороться. Салон Renault тоже пропитан экономией. И если для Дастера и Каптюра это еще оправданно, то для Арканы — нет. Невзрачные материалы подчеркивает тоскливый на фоне яркой внешности дизайн. А тугодумная мультимедиасистема — из ряда вон. В Селтосе не чувствуешь себя обделенным. Правильная посадка в правильном окружении: две площадки под смартфон, хороший «телевизор» высокой четкости.

В Крете можно отключить страхующую электронику и заблокировать межосевую муфту. Но слабая геометрия не дает разгуляться — машина рано начинает скрести брюхом. Вывесить Крету по диагонали легко. Имити-ровать межколёсные блокировки она не умеет. При вывешивании у всех машин не возникло проб­лем с жёсткостью кузова. Слегка перекосило проём Креты, но дверь всё равно закрылась. Цепная реакция У нас на тесте — машина со средним по мощности 150‑сильным двигателем и вариатором IVT собственной разработки Kia. Вопрос надежности вариатора оставим на потом, а его связка с мотором — прекрасна. Вариатор с восемью квазиступенями оперативно и грамотно меняет передаточное отношение. По нашим замерам Seltos уверенно выезжает из десяти с половиной секунд. Приятно и то, что обороты двигателя не зависают на одной ноте при ускорении «в пол»: вариатор весьма умело имитирует переключения квазипередач. То, что вариатор Селтоса хорошо настроен, подтверждает и Creta. Ее гидромеханический автомат явно не поспевает за педалью акселератора: машина той же массы и с таким же мотором сливает полторы секунды в разгоне до сотни. И «ест» она на 2 литра бензина больше. Renault Arkana

Нагромождение рисок на основных шкалах и нечетная оцифровка мешают. Дисплей не способен отображать сразу несколько показаний. Традиционно для Renault управление мультимедиа выведено на отдельный джойстик. На фоне стильного экстерьера салон Арканы не будоражит. Да и материалы совсем простенькие даже на вид. Мультимедиа Easy Link с 8‑дюймовым экраном красива, но не очень удобна — экран задумчив, а логика меню выводит из себя.