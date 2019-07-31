Renault Arkana после 15 000 км: досадные неполадки

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Аркана — мегараскрученный автомобиль с очень интересной начинкой. Его 1,33‑литровый мотор — первый турбо в российской линейке альянса Renault-Nissan в тандеме с вариатором X‑Tronic. Комплектация максимальная — Edition One (недавно ее переименовали в Prime). Такая Arkana тянет на полтора миллиона (точнее, 1 524 990 рублей). Из радостей жизни — кожаный салон, обогрев лобового стекла, всех сидений и руля, бесключевой доступ и топовая мультимедийная система с навигацией.
Пробег лишь 15 тысяч, а к машине уже
появились вопросы. Пока не к надежности, а к конструктивным особенностям. Например, к мультимедийной системе Easy Link с 8-дюймовым экраном. На касания он реагирует с адскими задержками, так что создается впечатление, что система не сработала и надо нажать еще раз. А нажмешь — Easy Link выполняет все команды сразу. И в итоге получаешь совсем не то, что хотел. Это бесит, особенно на ходу. Мультимедийка оказалась еще и сырой: за небольшой срок она уже несколько раз глючила. Например, не включалась камера при движении задним ходом. Такая история случалась дважды. Нажатие кнопки, активирующей камеру вручную, тоже результатов не давало. Renault Arkana
Renault Arkana
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Кстати, у нашей Арканы есть также передняя камера и две боковые — с ними очень удобно маневрировать, особенно в тесном дворе.
Другая неприятность cвязана с подрулевым джойстиком управления аудиосистемой: перестало работать колесико переключения треков и радиостанций. Помог лишь повторный пуск двигателя с сопутствующим перезапуском всех систем.
Я не крутой меломан, но звучание динамиков явно не соответствует уровню бренда Bose — хочется звук почище. На
моем Фокусе штатная аудиосистема выдает гораздо более качественный звук.
Два раза система просто зависала. В первом случае мультимедийка остановилась на заставке с приветствием и глючила недолго — через полминуты экран ожил. Но в другой раз дисплей погас и отказывался реагировать и на касания, и на физические кнопки, и на подрулевой джойстик. Даже перезагрузка ни к чему не привела.
В итоге пришлось остановиться, закрыть автомобиль и выждать пару минут. И только потом всё заработало.
Боковые камеры очень удобны при маневрировании в тесных дворах и на парковках. Тем более в темное время и с грязными стеклами.
Боковые камеры очень удобны при маневрировании в тесных дворах и на парковках. Тем более в темное время и с грязными стеклами.
В один непрекрасный момент мультимедийная система просто отключилась: экран погас и ни на что не реагировал.
В один непрекрасный момент мультимедийная система просто отключилась: экран погас и ни на что не реагировал.
Так что в шеренге недоработок Арканы мультимедийная система понесет флаг. Тот самый случай, когда телевизор хочется выкинуть в окно.
Но в целом Arkana получилась неплохой. Особенно не нарадуюсь связке двигателя и коробки.
Турбомотор скромного объема очень неплохо разгоняет полноприводный кроссовер. И дело не в мощности (150 л.с.), а в приличном моменте 250 Н·м, доступном уже при 2000 об/мин. Во всем диапазоне оборотов всегда есть уверенная тяга, которой хватает с лихвой. Потенциал мотора уверенно поддерживает вариатор: не отстает, всегда шустро и точно меняет передаточное отношение. Спидометр с «нечетной» оцифровкой неудобен. Обилие рисок на шкалах основных приборов мешает считывать показания.
Спидометр с «нечетной» оцифровкой неудобен. Обилие рисок на шкалах основных приборов мешает считывать показания.
Однозонный климат-контроль осенью работал неадекватно — даже при выставленных 24 градусах в машине порою было холодно.
Однозонный климат-контроль осенью работал неадекватно — даже при выставленных 24 градусах в машине порою было холодно.
За отличную динамику не приходится расплачиваться высоким расходом топлива. Даже в вязком столичном трафике Arkana ест не больше 10 литров на 100 км, а в смешанном режиме легко укладывается в восемь с половиной. При таком раскладе даже не сильно переживаешь, что мотор переваривает только 95‑й бензин.
Приключения Арканы не ограничились глюками мультимедийки. Не успела машина толком прижиться в нашем парке, как попала в ДТП: на развороте чья-то Toyota сдала назад и уткнулась мне в передний бампер. Хорошо, что скорость была совсем маленькая. Водитель сразу признал свою вину, аварию оформили по европротоколу и разъехались. Последствия несерьезные: на переднем бампере появилась пара царапин, а сам он слетел с креплений в районе левого крыла.
Авария смешна и удивительна — удар в передний бампер от машины, ехавшей задом в среднем ряду.
Авария смешна и удивительна — удар в передний бампер от машины, ехавшей задом в среднем ряду.
Последствия легкого ДТП: бампер слетел с креплений в районе стыка с крылом.
Последствия легкого ДТП: бампер слетел с креплений в районе стыка с крылом.
Пробег приблизился к 15 тысячам километров — пора на плановое обслуживание. Набор операций стандартен для первого ТО: замена масла (дилеры заливают Elf 5W‑40) и фильтров. Ценник вполне демократичный — меньше 9000 рублей за всё, включая работу и материалы.
Если сравнивать с ближайшими конкурентами — на уровне «корейцев», например кроссовера Kia Sportage. Первое ТО родственника по имени Nissan Qashqai обходится чуть дороже, в 11 000–12 000 рублей.
Arkana встретила зиму в полном здравии. Будем оценивать проходимость (полный привод!) и эффективность обогревов. Первые холода показали, что есть поводы для претензий к климат-контролю, но об этом — в следующий раз.
Номинант Гран-при «За рулем» 2020
Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.
Renault Arkana — в списке новинок. А вот какой из автомобилей лучший в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!
Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста. Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant. О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь. О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь. 10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут. Renault ArkanaИзготовитель — «Рено Россия» Год выпуска — 2019 В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года Пробег на момент отчета — 15 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (11 000–15 000 км) * руб. Расходы на содержание 24 407 руб. Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,22 л/100 км) 15 479 ТО-15 000 км 8928 руб. Стоимость 1 км пробега 6,10 руб.
* Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО. Renault Arkana после 15 000 км: досадные неполадки Очередное пополнение в нашем парке — Renault Arkana в максимальной комплектации: с кожаным салоном, обогревом ветрового стекла, всех сидений и руля, бесключевым доступом и топовой мультимедийной системой с навигацией. Мультимедийка топовая — но сырая. Renault Arkana после 15 000 км: досадные неполадки Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе « Парк ЗР». Нехватка места в багажнике — проблема, знакомая многим автолюбителям. Чтобы взять в дорогу больше вещей и освободить салон для пассажиров, приезжайте за багажником на крышу автомобиля и боксом.