Renault Arkana после 15 000 км: досадные неполадки

Очередное пополнение в нашем парке — Renault Arkana в максимальной комплектации: с кожаным салоном, обогревом ветрового стекла, всех сидений и руля, бесключевым доступом и топовой мультимедийной системой с навигацией. Мультимедийка топовая — но сырая.

Материалы по теме Обслуживание Renault Arkana: все плюсы и реальные недостатки

Аркана — мегараскрученный автомобиль с очень интересной начинкой. Его 1,33‑литровый мотор — первый турбо в российской линейке альянса Renault-Nissan в тандеме с вариатором X‑Tronic. Комплектация максимальная — Edition One (недавно ее переименовали в Prime). Такая Arkana тянет на полтора миллиона (точнее, 1 524 990 рублей). Из радостей жизни — кожаный салон, обогрев лобового стекла, всех сидений и руля, бесключевой доступ и топовая мультимедийная система с навигацией.

Пробег лишь 15 тысяч, а к машине уже появились вопросы. Пока не к надежности, а к конструктивным особенностям. Например, к мультимедийной системе Easy Link с 8-дюймовым экраном. На касания он реагирует с адскими задержками, так что создается впечатление, что система не сработала и надо нажать еще раз. А нажмешь — Easy Link выполняет все команды сразу. И в итоге получаешь совсем не то, что хотел. Это бесит, особенно на ходу. Мультимедийка оказалась еще и сырой: за небольшой срок она уже несколько раз глючила. Например, не включалась камера при движении задним ходом. Такая история случалась дважды. Нажатие кнопки, активиру­ющей камеру вручную, тоже результатов не давало.

Renault Arkana

Кстати, у нашей Арканы есть также передняя камера и две боковые — с ними очень удобно маневрировать, особенно в тесном дворе.

Другая неприятность cвязана с подрулевым джойстиком управления аудиосистемой: перестало работать колесико переключения треков и радиостанций. Помог лишь повторный пуск двигателя с сопутству­ющим перезапуском всех систем.

Я не крутой меломан, но звучание динамиков явно не соответствует уровню бренда Bose — хочется звук почище. На моем Фокусе штатная аудиосистема выдает гораздо более качественный звук.

Два раза система просто зависала. В первом случае мультимедийка остановилась на заставке с приветствием и глючила недолго — через полминуты экран ожил. Но в другой раз дисплей погас и отказывался реагировать и на касания, и на физические кнопки, и на подрулевой джойстик. Даже перезагрузка ни к чему не привела.

В итоге пришлось остановиться, закрыть автомобиль и выждать пару минут. И только потом всё заработало.

Боковые камеры очень удобны при маневрировании в тесных дворах и на парковках. Тем более в темное время и с грязными стеклами.

В один непрекрасный момент мультимедийная система просто отключилась: экран погас и ни на что не реагировал.

Так что в шеренге недоработок Арканы мультимедийная система понесет флаг. Тот самый случай, когда телевизор хочется выкинуть в окно.

Но в целом Arkana получилась неплохой. Особенно не нарадуюсь связке двигателя и коробки. Турбомотор скромного объема очень неплохо разгоняет полноприводный кроссовер. И дело не в мощности (150 л.с.), а в приличном моменте 250 Н·м, доступном уже при 2000 об/мин. Во всем диапазоне оборотов всегда есть уверенная тяга, которой хватает с лихвой. Потенциал мотора уверенно поддерживает вариатор: не отстает, всегда шустро и точно меняет передаточное отношение.

Спидометр с «нечетной» оцифровкой неудобен. Обилие рисок на шкалах основных приборов мешает считывать показания.

Однозонный климат-контроль осенью работал неадекватно — даже при выставленных 24 градусах в машине порою было холодно.

За отличную динамику не приходится расплачиваться высоким расходом топлива. Даже в вязком столичном трафике Arkana ест не больше 10 литров на 100 км, а в смешанном режиме легко укладывается в восемь с половиной. При таком раскладе даже не сильно переживаешь, что мотор переваривает только 95‑й бензин.

Приключения Арканы не ограничились глюками мультимедийки. Не успела машина толком прижиться в нашем парке, как попала в ДТП: на развороте чья-то Toyota сдала назад и уткнулась мне в передний бампер. Хорошо, что скорость была совсем маленькая. Водитель сразу признал свою вину, аварию оформили по европротоколу и разъехались. Последствия несерьезные: на переднем бампере появилась пара царапин, а сам он слетел с креплений в районе левого крыла.

Авария смешна и удивительна — удар в передний бампер от машины, ехавшей задом в среднем ряду.

Последствия легкого ДТП: бампер слетел с креплений в районе стыка с крылом.

Пробег приблизился к 15 тысячам километров — пора на плановое обслуживание. Набор операций стандартен для первого ТО: замена масла (дилеры заливают Elf 5W‑40) и фильтров. Ценник вполне демократичный — меньше 9000 рублей за всё, включая работу и материалы.

Если сравнивать с ближайшими конкурентами — на уровне «корейцев», например кроссовера Kia Sportage. Первое ТО родственника по имени Nissan Qashqai обходится чуть дороже, в 11 000–12 000 рублей.

Arkana встретила зиму в полном здравии. Будем оценивать проходимость (полный привод!) и эффективность обогревов. Первые холода показали, что есть поводы для претензий к климат-контролю, но об этом — в следующий раз.

Номинант Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Renault Arkana — в списке новинок. А вот какой из автомобилей лучший в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.

Renault Arkana

Изготовитель — «Рено Россия»

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года

Пробег на момент отчета — 15 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (11 000–15 000 км) * Расходы на содержание 24 407 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,22 л/100 км) 15 479 руб.

ТО-15 000 км 8928 руб.

Стоимость 1 км пробега 6,10 руб. * Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.

Renault Arkana после 15 000 км: досадные неполадки Очередное пополнение в нашем парке — Renault Arkana в максимальной комплектации: с кожаным салоном, обогревом ветрового стекла, всех сидений и руля, бесключевым доступом и топовой мультимедийной системой с навигацией. Мультимедийка топовая — но сырая. Renault Arkana после 15 000 км: досадные неполадки