Почему я не поменяю пятилетний Ford Focus на новую Гранту

Долгие годы я ездил на «трешках» BMW разных поколений, причем три из них были универсалами Touring. Последняя — 320d Touring 2003 года выпуска — за два года изрядно потрепала мне нервы и кошелек. Тогда в год я проезжал 25 000–30 000 км, поэтому решил, что пора купить новый автомобиль.

После BMW хотелось отличного шасси и эргономики. И чтобы это был универсал. Выбор пал на Ford Focus со 125‑сильным мотором и механикой. Схожие по цене Kia сee’d и Opel Astra J уступали Фокусу в ездовых свойствах, а Skoda Octavia Combi ввозится из Чехии и заметно дороже.

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За первый год я накрутил почти 30 000 км, а потом накрыла волна регулярных тестов и командировок — и ездить на Фокусе стало некогда. Но о выборе совершенно не жалею. За всё время внеплановый визит в сервис был лишь однажды, да и то по гарантии. В остальном — только плановое обслуживание и замена расходников. Приятно, что цены и того, и другого вполне демократичные.

имея те 700 тысяч, что я отдал за машину пять лет назад, сейчас можно рассчитывать только на автовазовскую продукцию. Во‑вторых, Focus с пробегом 50 000 км — как новый.