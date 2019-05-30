Почему я не поменяю пятилетний Ford Focus на новую Гранту

Нестандартный тест-драйв «За рулем», в котором участвовали автомобили за 650 тысяч рублей: новый лифтбек Лада Гранта, седан Audi A4 2006 года (пробег 200 000 км) и пятилетний универсал Ford Focus с 47 тыс. км на одометре — вызвал бурную дискуссию. Своим мнением делится владелец Фокуса Александр Виноградов.

Ford Focus
Ford Focus

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Долгие годы я ездил на «трешках» BMW разных поколений, причем три из них были универсалами Touring. Последняя — 320d Touring 2003 года выпуска — за два года изрядно потрепала мне нервы и кошелек. Тогда в год я проезжал 25 000–30 000 км, поэтому решил, что пора купить новый автомобиль.

После BMW хотелось отличного шасси и эргономики. И чтобы это был универсал. Выбор пал на Ford Focus со 125‑сильным мотором и механикой. Схожие по цене Kia сee’d и Opel Astra J уступали Фокусу в ездовых свойствах, а Skoda Octavia Combi ввозится из Чехии и заметно дороже.


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За первый год я накрутил почти 30 000 км, а потом накрыла волна регулярных тестов и командировок — и ездить на Фокусе стало некогда. Но о выборе совершенно не жалею. За всё время внеплановый визит в сервис был лишь однажды, да и то по гарантии. В остальном — только плановое обслуживание и замена расходников. Приятно, что цены и того, и другого вполне демократичные.

Причин для смены моего «сарая» нет. Во‑первых, имея те 700 тысяч, что я отдал за машину пять лет назад, сейчас можно рассчитывать только на автовазовскую продукцию. Во‑вторых, Focus с пробегом 50 000 км — как новый. Даже на своем автомобиле «для души» — ВАЗ‑2101 1976 года — я проезжаю больше. Так что будь у меня сегодня необходимость потратить 650 тысяч на автомобиль, в гараже, вероятнее всего, прописался бы еще один олдтаймер, но никак не новая Гранта и не возрастной премиум-автомобиль.
  • Большой тест-драйв «За рулем» под названием «Есть 650 тысяч. Что взять — Гранту, Фокус или Ауди А4?» читайте по этой ссылке.
Почему я не поменяю пятилетний Ford Focus на новую Гранту
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Ford Focus (3)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив — 9,5 литров ...

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