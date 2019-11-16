Renault Arkana в парке «За рулем»: уже есть претензии!

На одометре кросс-купе пока всего 11 000 км, и поломок не было. Но кое-какие вопросы к новичку уже появились.

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Наш Renault Arkana — в максимальной комплектации Edition One. Под капотом турбодвигатель объемом 1,33 литра мощностью 150 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод, само собой, полный.

Такой автомобиль обойдется в 1 524 990 рублей. Стоит ли он этих денег — один из вопросов, на который нам предстоит ответить за время длительного теста.

За что можно похвалить?

Хотя Аркана построена на уже знакомой платформе Global Access (модернизированная В0), по поведению автомобиля на дороге этого не чувствуется. Прогресс в сравнении с другими машинами на той же платформе гигантский. У Арканы не самые острые, но внятные реакции на руль, надежное и предсказуемое поведение на дуге и прямой. При этом, как и в случае с другими моделями Renault, чувствуется большой запас прочности при езде по разбитой дороге. Конечно, родственные Duster и Kaptur чуть лучше приспособлены к езде по плохим дорогам, но и водителю Арканы можно не опасаться того, что в очередной яме подвеска сработает на пробой.

Стоит отдать должное дизайнерам — экстерьер Арканы вышел очень симпатичным.

У Арканы есть несколько камер: сзади, спереди и даже две боковых. Они обеспечивают водителю обзор буквально на 360°. В тесных дворах удобная вещь.

Особенно радует связка двигателя и коробки передач. Турбомотор отлично тянет во всем диапазоне оборотов, а вариатор умело меняет передаточное отношение. В итоге под педалью акселератора всегда ощущается запас тяги. Честно говоря, работает силовой агрегат настолько слаженно и бодро, что и необходимости в спортивном режиме нет. Тем не менее он предусмотрен. В «спорте» отклики на нажатие акселератора обостряются еще сильнее. Динамика разгона отменная, и за это не придется расплачиваться повышенным расходом топлива. При езде по городу Аркана потребляет порядка 10 л/100 км, в смешанном режиме — около 9 литров на сотню. Для полноприводного кроссовера очень хороший показатель.

Что не понравилось в машине?

Качество материалов не лучшее — пластик жесткий везде и всюду. Претензия к эргономике — слишком узкий диапазон регулировки руля по вылету.

В автоматическом режиме климат-контроль работает неидеально. Приходится подстраивать вручную.

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Во-первых, работа климатической установки. В автоматическом режиме однозонный климат-контроль работает из рук вон плохо. Стоит ему включить компрессор кондиционера, чтобы немного подкорректировать температуру, как в салоне тут же становится холодно, особенно ногам. В итоге приходится постоянно регулировать направления потока воздуха и температуру вручную.

Во-вторых, есть вопросы к датчику дождя, который также не всегда адекватно воспринимает действительность. То судорожно машет щетками, когда стекло сухое и чистое. То тянет до последнего, пока видимость не упадет до нуля. Что ж, учитывая претензии к отопителю и работе стеклоочистителя, с «нетерпением» жду зимы. Посмотрим, как машина проявит себя в по-настоящему сложных погодных условиях.

Первое ДТП

После легкого ДТП передний бампер слетел с одного из креплений.

Хотя Renault Arkana совсем недавно прописалась в нашей редакции, она уже успела побывать в переделке. Водитель Toyota Venza, сдавая задним ходом, не заметил нашу Аркану и уткнулся ей в передний бампер. Скорость была небольшая, потому Аркана отделалась парой царапин и в одном месте бампер слетел с крепления. Повреждения мы обязательно устраним и будем наблюдать за машиной дальше. Тем более впереди самое интересное время года — особенно для полноприводного кроссовера.

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