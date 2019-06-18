Renault Arkana без камуфляжа: шок-цена!

Новый купе-кроссовер Arkana призван закрыть огромную брешь между «народными» Renault и дорогим Колеосом. Базовую Аркану оценили в 999 тысяч. Много это или мало? Сейчас посчитаем!

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Давайте начистоту. Автомобили Renault у нас любят за неубиваемую подвеску, беспроблемные агрегаты, недорогие запчасти и безразличие угонщиков. Что еще экономному человеку надо? О! Перепродать без проблем. Окей, тоже в копилку.

Дизайн? Управляемость? Динамика? Всё это осталось где-то там, в Европе, когда на автомобили Dacia навесили шильдики Renault и стали активно продвигать, в том числе и в России. Нет с нами удивительного Эспаса. Не нашу кровь будоражат целеустремленные Меганы RS. Про возрожденную двухдверку Alpine A110 лучше и не вспоминать.

Logan, Sandero, Duster, Kaptur… Вопреки сомнениям, дауншифтинг дал сочные плоды: Renault стабильно держится в топе российского рынка — четвертое место после Лады, Hyundai и Kia. Но возникла и очевидная проблема: россияне привыкли к тому, что Renault — это недорогие автомобили, конкурирующие с Грантами и «шнивами». Когда появился настоящий европейский Koleos, нелегко было объяснить покупателям, почему за Renault надо платить как за Kia Sorento Prime.

У Арканы в топ-версии Edition One — красный чип-ключ с черной полосой. У машин попроще — белый. У базовых — обычный, со складным жалом.

Огромную брешь между «народными» Renault и дорогим Колеосом и должна заткнуть Arkana. И ведь всё при ней: французский дизайн, перекроенный интерьер, новый силовой агрегат и всепоглощающее шасси с более «асфальтовыми» настройками.

Материалы про Аркану на нашем сайте и на канале «За рулем» в YouTube собрали больше двух миллионов просмотров! Каптюру такой горячий прием и не снился. Но когда 23 мая огласили цены, народ приуныл: полтора миллиона за красную машину в «приветственном» исполнении Edition One…

Продать за 180 минут

По шасси Arkana унифицирована с Дастером лишь на 55%. Рулевое управление теперь с электроусилителем, который закреплен не на рейке, а на рулевой колонке. На всех машинах — шины Bridgestone Dueler размерности 215/60 R17, но на базовых версиях стоят штампованные пятиспицевые колеса с красивыми колпаками под литье, а на дорогих — легкосплавные колёса.

Задние тормоза — барабанные, дастеровские. Работают надежно, изнашиваются медленно. Тем, кто считает такое решение каменным веком, люди из Renault обещают внедрить ­дисковые. Когда? Нескоро.

Компоновочно подвеска не отличается от каптюровской, но передний стабилизатор жестче на 30%, а задний — на 55%. Угловая жесткость подвески выше на 24%.

Французам придется убедить покупателей, что турбомотор TCe 150 совместной с концерном Daimler разработки не менее надежен, чем старый 2-литровый атмосферник. На Аркане моторчик объемом всего 1,3 литра развивает 150 сил и агрегатируется только с вариатором Jatco JF016E, который известен по кроссоверу Koleos и рассчитан на 250 Н·м.

Тем не менее первые сто машин были раскуплены за 180 минут. Онлайн. С предоплатой. Богатые москвичи? Отнюдь. Заказы поступили из 25 городов России. В течение первых трех дней продали 260 машин! По полтора миллиона рублей!

Если быть точнее — 1 миллион 419 тысяч за переднеприводную версию (на их долю пришлось около 30% из 260 проданных) и 1 миллион 499 тысяч — за полноприводную (70% продаж). Дорого. Но — полный фарш. Мотор мощностью 150 сил, вариатор Jatco JF016E, обогревы всего и вся (включая руль и форсунки омывателей лобового стекла), камеры кругового обзора и система контроля за мертвыми зонами, шесть подушек безопасности, светодиодные фары и много чего еще.

Всем онлайн-покупателям, которые отважились на покупку вслепую — не видя живой машины, фирма доставит приобретенные Арканы на дом. Даже за Урал.

У Арканы колесная база на 50 мм больше, чем у Дастера. Профиль кузова совсем другой!

Не Duster

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Я одним из первых познакомился с Арканой, причем изрядно поездил — пусть и на предсерийных машинах. Понимаю тех, кто решился на онлайн-покупку: красавица! И ничего общего с Дастером. Единственная заимствованная деталь экстерьера — корпусы наружных зеркал от нового европейского Дастера (у нас он появится позже), а начинка и зеркальный элемент новые.

Покатый купеобразный профиль — отсылка к модным купе-кроссоверам премиального сегмента. Среди «народных» таких пока нет — хотя скоро выйдет Haval F7x российской сборки (он чуть крупнее и подороже). Покатая крыша съедает часть багажника: практически сразу под задним стеклом — жесткая полка. Под ней — 409 литров пространства у полноприводных машин (с задней многорычажкой) и 508 литров у переднеприводных (с торсионной балкой). Для ежедневных нужд — более чем. Но если требуется возить велосипеды-коляски-холодильники, то лучше взять более высокий Kaptur.

Крупные циферблаты приборов с цветным дисплеем между ними вызывают лишь один вопрос: зачем так много рисок?

Arkana в топ-исполнении оснащена камерами по кругу. Передняя камера, например, очень помогает на бездорожье и в тесном дворе.

На машинах попроще — простые крутилки и кондиционер, в топе — однозонный климат-контроль и рукоятки с дисплеями.



Интерьер перекликается с нутром Дастера второго поколения, который появится у нас чуть позже. Руль регулируется и по вылету: диапазона 40 мм мне хватает едва-едва, но это лучше, чем ничего.

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Интерьер — микс из уже известных решений некоторых европейских Renault. Мне очень понравились продолговатые сопла системы вентиляции (похожие стоят на Дастере, который продается на Ближнем Востоке) и круглые рукоятки климат-контроля на машинах в топ-исполнении: вращаются лишь кольца, а сердцевины — это дисплеи с четкой и яркой графикой. Причем дисплеи нажимные: нажал центральный — и включилась рециркуляция.

Но пластик практически везде жесткий. Мягкие вставки — лишь на дверных обивках, а у машин в базовом исполнении и они будут жесткими. Фоновая подсветка (восемь цветов) — только у богатых версий.

Наконец-то клавиши включения обогрева передних сидений (он двухступенчатый) расположили по-человечески — в длинном ряду клавиш над блоком климат-контроля. А регулировка руля по вылету (в пределах 40 мм) позволяет удобно сесть даже при моем росте 186 см. Уплотнение дверных проемов проложено и по порогам — они всегда должны оставаться чистыми.

Крайняя слева кнопка включает систему мониторинга слепых зон.

Шайба управления трансмиссией — как на других Renault, и алгоритм тот же.





В общем, богаче Каптюра, не говоря уже о Дастере. Единственное, что меня удивило, - скромный запас пространства сзади. От машины с колесной базой длиннее, чем у Октавии, ждешь большего. И о низкий дверной проем можно шмякнуться — берегите голову.

Arkana едет ровно так, как выглядит, - моложаво. Инженерам удалось поженить 150‑сильный турбомотор и вариатор. Сколько нажал, столько и получил. И к чему здесь ручное переключение псевдопередач?

Передние сиденья хороши по форме, но слишком мягкие (на товарных машинах обещают набивку пожестче). Между ними — подлокотник с боксом.

Сзади не слишком просторно для машины с колесной базой 2721 мм (у Октавии 2686 мм): при росте 186 см я сажусь с небольшим запасом в коленях. Потолок не давит. Есть подлокотник и одноступенчатый обогрев, но нет лыжного лючка.

Наклейка на лючке бензобака гласит, что нужно заливать 95‑й бензин. Не пугайтесь. Аркану пока сертифицировали лишь под «девяносто пятый», но мотор изначально рассчитан под «девяносто второй» — лейте смело!

Надежность? Инженеры говорят, что турбомотор такой же надежный, как и двухлитровый атмосферник. Не верите? Я тоже. Поверю после пробега 100 000–150 000 км.

Вариатору наши люди предпочли бы классический автомат, но у французов такого нет — в Европе у них только роботы. Кто не верит в светлое будущее малокубатурных турбомоторов, возьмёт Аркану 1.6.

Что почем

Изящная Arkana совсем немного уступает Каптюру в проходимости. Углы въезда и съезда те же, под стальной защитой картера — 205 мм.

Рядом с кнопкой открывания пятой двери — камера заднего вида и два плафона освещения номерного знака. Рукоятка закрывания только одна (под правую руку), но очень удобная.

Итак, цены. Идем сверху вниз.

На полступеньки ниже версии Edition One стоит Arkana 1.3 TCe 150 в более простых исполнениях — ее цена начинается с 1 229 990 рублей.

Еще ниже — Arkana с каптюродастеровским движком 1.6 (114 л.с.), полным приводом и шестиступенчатой механической коробкой. Это 1 169 990 рублей.

Переднеприводная Arkana 1.6 с логановским вариатором JF015E оценена в 1 049 990 рублей. В варианте с полным приводом такой версии не будет.

Наконец, Arkana 1.6 с пятиступенчатой механикой и передним приводом. Цена машины в комплектации Life — 999 тысяч рублей! Да, это Arkana с обычным кондеем, с простой «балалайкой» вместо восьмидюймовой мультимедийки, без противотуманок. Но она уверенно пронзает мир своими светодиодными фарами, и продавцы Креты, Кашкая, Витары и прочих кроссоверов С‑сегмента должны сейчас нервно вздрогнуть. Это шок.

Багажник большой по площади, но невысокий. У полноприводных машин пол сделан вровень с порогом (объем багажника 409 л), а у переднеприводных он заметно ниже (508 л).

Запасное колесо — на 16‑дюймовом диске, поэтому считается временным. По диаметру оно полностью совпадает с 17‑дюймовыми, но поуже на 10 мм.

Изящная, вмести-тельная, с хорошей проходимостью Интерьер скромнее внешности