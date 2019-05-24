180 минут: так быстро купили первые сто Renault Arkana

Автомобили кончились уже через три часа после старта продаж. Сегодня в онлайн-шоурум будут «поставлены» еще сто Renault Arkana Edition One.

Материалы по теме Известны цены и комплектации первых Renault Arkana

Вчера в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж. Покупателями оказались люди из более чем 25 городов России.

Пользуясь столь высоким спросом, компания Renault намерена сегодня выставить на продажу еще сто автомобилей Renault Arkana Edition One по цене от 1 419 990 до 1 499 990 рублей. Кросс-купе представлен в максимальной комплектации и продается в переднеприводной и полноприводной версиях. При его приобретении в онлайн-шоуруме доступны полная онлайн-оплата и онлайн-одобрение кредита, а также бесплатная доставка автомобиля на дом.

Спрос на купе-кроссовер в массовом сегменте вызывал ряд сомнений и у экспертов, и у автомобилистов, но бурный старт продаж показал, что подобный автомобиль имеет достаточно широкую аудиторию и должен быть востребован на рынке.

Напомним, что мировая премьера купе-кроссовера Renault Arkana состоялась вчера, 23 мая, в московском парке «Зарядье».

Первый тест-драйв Renault Arkana уже состоялся. Читайте статью об этом здесь.

Что из себя представляет система полного привода Renault, можно узнать здесь.

Фото: Renault