В России такой оторвали бы с руками – это новый Santa Fe!
На стенде компании Hyundai в рамках проходящего сейчас 18-го Международного Пекинского автосалона – громкая премьера. Корейцы показали новое поколение кроссовера Santa Fe. Как отмечает присутствующий на презентации эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, с каждым поколением дизайнеры Hyundai делают Санта Фе все более смелым по дизайну, и главная фишка нового поколения – именно в нем.
Лаконичная, с отсылками к кубизму, но вместе с тем весьма свежо выглядящая архитектура головной оптики и задних фонарей, рубленые, опять-таки почти кубические формы кузова и, конечно, матовый коричневый окрас кузова, которые совсем недавно могли себе позволить только премиальные «немцы». Приживется ли колер в серии? Было бы круто!
У представленной машины – трехрядный интерьер в светлых тонах. Выглядит уютно, технологично и трендово, хотя и без откровений: пухлый мультируль, пара изогнутых дисплеев, дополненных парой «выживших» физических кнопок. Но все же есть и своя фишка: облицовка межкресельной части центрального тоннеля имеет форму коробки с высоким бортиками – из такой уж точно ничего не улетит на повороте...
Ждем технические подробности и надеемся, что эта машина каким-то образом все же доберется и до России...
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .