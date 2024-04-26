В России такой оторвали бы с руками – это новый Santa Fe!

Hyundai представила в Пекине новое поколение кроссовера Santa Fe

На стенде компании Hyundai в рамках проходящего сейчас 18-го Международного Пекинского автосалона – громкая премьера. Корейцы показали новое поколение кроссовера Santa Fe. Как отмечает присутствующий на презентации эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, с каждым поколением дизайнеры Hyundai делают Санта Фе все более смелым по дизайну, и главная фишка нового поколения – именно в нем.

Лаконичная, с отсылками к кубизму, но вместе с тем весьма свежо выглядящая архитектура головной оптики и задних фонарей, рубленые, опять-таки почти кубические формы кузова и, конечно, матовый коричневый окрас кузова, которые совсем недавно могли себе позволить только премиальные «немцы». Приживется ли колер в серии? Было бы круто!

Hyundai Santa Fe

У представленной машины – трехрядный интерьер в светлых тонах. Выглядит уютно, технологично и трендово, хотя и без откровений: пухлый мультируль, пара изогнутых дисплеев, дополненных парой «выживших» физических кнопок. Но все же есть и своя фишка: облицовка межкресельной части центрального тоннеля имеет форму коробки с высоким бортиками – из такой уж точно ничего не улетит на повороте...

Ждем технические подробности и надеемся, что эта машина каким-то образом все же доберется и до России...

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