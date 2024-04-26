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Этот близнец Jaecoo J8 скоро появится в России: в чем отличия новинки

На Пекинском автосалоне состоялась премьера ожидаемого в России Chery Tiggo 9

В этом году в России ожидают появление рестайлингового кроссовера Chery Tiggo 9. Произойдет это только в последнем квартале. При этом известно, что Jaecoo J8, уже поступивший в продажу в России, и Chery Tiggo 9, являются практически близнецами. Новинку показали на стенде Chery в рамках Пекинского автосалона. Чем же отличаются Jaecoo J8 и Chery Tiggo 9 ?

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Технически они практически идентичны, но Chery Tiggo 9 для рынка РФ получила иную внешность. У автомобиля другие фары и бамперы, вместо решетки радиатора установлена панель с узором.

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Салоны китайского Tiggo 9 и Jaecoo J8 одинаковые. Экспортная версия «девятки» получила другую конфигурацию: вместо сплошной панели из двух экранов – приборки и мультимедиа – два раздельных дисплея, иная компоновка органов управления на тоннеле.

Уточняется, что информация о комплектациях автомбиля появится позже.

Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Jaecoo | Кирилл Милешкин / За рулем
26.04.2024
Фото:Jaecoo | Кирилл Милешкин / За рулем
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