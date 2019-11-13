Новая Mazda 3, Golf и KIA Ceed: большой тест

Комбинация как в пушкинской «Пиковой даме»: новая машина, уходящая на пенсию и та, которая способна преподнести сюрприз.

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Новейшая Mazda 3 против бестселлера сегмента Kia Ceed и эталонного Фольксвагена Golf. Все машины в нашей колоде — с бензиновыми моторами мощностью 125–150 л.с. и автоматическими коробками. Да и цéны близкие. Как принято говорить в таких случаях, делайте ваши ставки, господа!

Volkswagen Golf Выпускается с 2012‑го, три года назад был проведен рестайлинг. В России предлагается исключительно с турбомоторами и семиступенчатым роботом DSG. Нынешней осенью дебютировал Golf восьмого поколения, который доберется до нас нескоро. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.4 турбо (125 л.с.) — от 1 429 900 руб.

1.4 турбо (150 л.с.) — от 1 689 900 руб. Kia Ceed Автомобиль третьего поколения дебютировал год назад. Как и прежде, выпускается в вариантах хэтчбек и универсал. Кроме того, для гурманов предлагают спортивную модификацию ProCeed с редким кузовом шутинг-брейк. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.4 (100 л.с.) — от 1 069 900 руб.

1.6 (128 л.с.) — от 1 099 900 руб.

1.4 турбо (140 л.с.) — от 1 274 900 руб. Mazda 3 Машину четвертого поколения впервые показали прошлой осенью, однако поставки в Россию начались лишь минувшим летом. Сначала японцы предложили хэтчбек, а с октября нам стали доступны и седаны. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.5 (120 л.с.) — от 1 490 000 руб.

2.0 (150 л.с.) — от 1 678 000 руб.

Тасуем колоду

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В автомобильном потоке новая Mazda 3 — что крапленая карта. Особенно в ярко-красном окрасе. Не заметить невозможно. «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная» — эта цитата из классика идеально подходит Мазде. В Гольфе и Сиде ездишь как в шапке-невидимке, а на «трешке» купаешься в лучах всеобщего внимания.

Это вы еще салон не видели. Скульптурные формы, асимметричная передняя панель — есть на чем задержать взгляд. И — большой шаг вперед в части качества отделки. Столько мягкого пластика не было во всех предыдущих «трешках», вместе взятых! Вместо компактной приборки — выполненная по мотивам СХ‑5 размашистая панель. Куцый дисплей мультимедийки уступил место солидному 8,8‑дюймовому экрану. И навигатор позабавил: если проезжаешь мимо водоема, по виртуальной водной поверхности пробегает рябь.

Mazda 3

Материалы стали дороже, оснащение — богаче. Почти премиум! Вопреки современным трендам, экран мультимедиасистемы здесь не сенсорный — управление возложено на шайбу-джойстик.

Стрелки в «нуле» больше не смотрят вниз, а жаль, «трешке» это шло.

Слева от руля примостился небольшой ящичек под мелочовку.

В отличие от соперников, Mazda снабжена не роботом, а традиционной гидромеханикой.



Сиденье «трешки» средненькое во всех отношениях. Ни ругать, ни хвалить его не за что.

Второй ряд Мазды понравился меньше всего. Во‑первых, неудобна посадка: из-за низкой крыши того и гляди ударишься головой о проем. Во‑вторых, есть отставание от конкурентов по ширине и высоте. В‑третьих, здесь меньше удобств — нет верхних дефлекторов, обогрева и даже кармана в спинке водительского сиденья. А откидной подлокотник лишен петельки, его приходится выцарапывать ногтями.



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Когда восторг проходит, возникают вопросы. Почему дверные кармашки такие маленькие, а крышка центрального подлокотника люфтит? На Мазду это не похоже. Смущает комплектация: в «трешке» есть обогрев руля, навигатор и проекционный дисплей, но отсутствуют электронные водительские ассистенты, бесключевой доступ в салон и даже камера заднего вида. А цена — самая высокая в трио: 1 678 000 рублей.

Тестовый Golf на 109 000 рублей дешевле, и при этом в нем есть не только задняя камера, но и адаптивный круиз-контроль плюс система экстренного торможения. Неплохо для «ветерана», выпускаемого с 2012 года.

За семь лет Golf ничуть не устарел. Живая классика: строгие кабинетные формы и никаких украшательств. «Ухватистый» руль, выверенное расположение кнопок-переключателей, предельно ясные приборы. Даже монохромный экран бортового компьютера не вызывает отторжения. Я был готов поставить Гольфу за эргономику оценку «отлично», если бы не одно но — сиденья у машины в исполнении Comfortline не идеал. Во‑первых, высоковата посадка, во‑вторых, неважно спрофилирована спинка — в лопатки что-то упирается.

Volkswagen Golf

Подумать только, этому интерьеру уже семь лет! Но он по-прежнему вызывает исключительно положительные эмоции своей безупречной эргономикой и качеством отделки. Коробка DSG постоянно прогрессирует — к последним модификациям претензий по части переключений нет.

Жаль, но классические стрелочные приборы отживают свое — у нового Гольфа будет виртуальная приборка.

Мультимедийка радует удобными ручками регулировки громкости и смены радиостанций. У всех бы так!



Редкий случай: сиденье «фолькса» не стало ­лучшим — не понравился профиль спинки. Всё это, за исключением обогрева, есть и в Гольфе. Однако Volkswagen мы оценили на балл ниже: слишком уж велик здесь напольный туннель — среднему пассажиру с ним ужиться будет непросто.



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Как бы то ни было, в «фольксе» возникает ощущение, что сидишь в автомобиле классом выше — и по отделочным материалам, и по вниманию к мелочам. Например, внутренности дверных кармашков и бардачка обшиты мягкой ворсовой тканью, а центральный подлокотник регулируется по углу наклона.

«У него спрашивали: который час, он отвечал: без пяти минут семерка» — это про Ceed. Он очень стремится быть похожим на «седьмой» Golf. И дело даже не в цене, которая совпадает до копейки, а в немецкой правильности и лаконичности. Посмотрите на переднюю панель, и вам многое станет понятно. Кстати, бокс подлокотника тоже выстлан мягким материалом.

Предельно прозрачное меню трип-компьютера, стройный интерфейс мультимедийки — разберешься за полминуты. И отделка достойная: боковины сидений обтянуты кожей, а сердцевина выполнена из так называемой «гигиеничной» ткани. Сиденья — лучшие в трио: выверенный профиль, классная боковая поддержка. И — классное звучание аудиосистемы с динамиками JBL.

Kia Ceed

Приборы весьма информативны и не бликуют даже на ярком солнце.

Адаптивный круиз-контроль вкупе с системой удержания в полосе предлагает только Ceed.

По части интерьера Ceed ни в чем не уступает именитым соперникам: всё сделано добротно, без желания сэкономить на спичках. Картинка на экране мультимедийки Kia не такая сочная, как у соперников.

Многочисленные медиаразъемы, беспроводной зарядник — гаджетоманы будут довольны.

Роботу недостает хороших манер. Особенно это ощущается в пробках.



Сиденья «корейца» лучшие в трио. Они хороши как для расслабленного, так и для активного стиля вождения.

Хэтчбеки С‑сегмента не малыши, поэтому мы вправе требовать от них хороших условий для размещения задних пассажиров. Из троицы самым гостеприимным оказался Kia Ceed. В нем и сидеть просторно, и сервис хороший: есть верхние дефлекторы, два кармашка в спинках и даже двухступенчатый обогрев сидений.



По комплектации Ceed превосходит соперников: есть система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, индукционный зарядник для смартфонов, обогрев всей площади ветрового стекла, самопарковщик, люк в крыше. По обзорности Kia тоже в лидерах — в «фольксе» слишком маленькие зеркалá, а в Мазде напрягают огромные задние стойки крыши, за которыми вполне может притаиться КАМАЗ.

Ceed больше понравится и задним пассажирам. Просторно, есть обогрев сидений (а у соперников нет). Golf не теснее, а вот в Мазде слишком низкая крыша. Да и дверной проем в ней низкий — берегите голову!

Кто кого наддул?

Mazda не желает переходить на турбомоторы. Благодаря технологии Skyactiv с высокой степенью сжатия (13,0) японцы добились скромного расхода топлива и чистого выхлопа. Мотор Мазды мощнее, чем у соперников (150 л.с.), но это не дает никакого преимущества: «трешка» не быстрее конкурентов. Ее динамику мы оценили даже ниже — из-за ленивого автомата, который переходит на ступень вверх при первой же возможности. От былого азарта не осталось и следа.

В последнем поколении «трешка», увы, лишилась утонченной управляемости — в ее характере нет былой живости. Но дизайн, как всегда, на высоте.

А еще при холодном пуске двигатель Skyactiv работает ну очень жестко. При плюсовой-то температуре! Столкнувшись с этим в первый раз, я даже подумал, что надо обратиться в сервис. Но после прогрева вибрации исчезают.

Самый слабый мотор в тройке — у Гольфа. Но он берет не числом, а умением. «Фолькс» удивительно легок на разгон: вжик — и уже настиг ушедшую было вперед Мазду. Такая прыть — во многом заслуга толково настроенного робота DSG, который немцы наконец-то довели до ума. Он жонглирует семью передачами, как сёстры Аверины булавами. В спортивном режиме нет никакой надобности: зачем слушать вой раскрутившегося до 5000 об/мин двигателя?

«Эталон» — самое подходящее слово для характеристики ходовых качеств Гольфа.

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Ceed ускоряется не хуже Гольфа. К мотору вопросов нет — легко крутится. Но семиступенчатый робот тот еще фрукт. До коробки DSG ему — как до Луны. В пробках спотыкается, да и при активном вождении рывки и подергивания не исчезают. Угадать, когда и какую передачу включит эта коробка, непросто.

Самый шумный — Ceed. Сильно гудят шины, а при напористом разгоне верещит двигатель. Mazda докучает слабой изоляцией колесных арок: по ним перманентно барабанят камешки и песчинки. Не удается ехать в тишине даже по, казалось бы, чистой дороге. А еще в Мазде что-то поскрипывает в недрах панели приборов. Golf — вот молчун!

Ceed — похвально послушный и точный в управлении автомобиль. Это огромный шаг вперед для Kia.

Как по сукну

Лидер в ездовом комфорте — Golf. Клас­сную шумоизоляцию дополняет высокая плавность хода. По шершавому асфальту VW катит, словно по сукну игрального стола — мягко и бархатисто. Неровности вроде «лежачих полицейских» подвеска отрабатывает тоже замечательно. Управляемость? По прямой летит со стабильностью выпущенной из арбалета стрелы, в поворотах — легок и воздушен.

В багажнике Мазды мы намерили 300 литров — на пять литров больше заявленного заводом показателя.

Под полом у Мазды лежит докатка в обрамлении инструментов.

Ceed почти так же приятен: легко и азартно заныривает в повороты и отлично управляется тягой. Руль — с кристально чистой обратной связью. На одну ступеньку с Гольфом ему мешает встать нервозность в колеях и легкая склонность к вертикальной раскачке. Плавность хода тоже похуже — Kia жестче отрабатывает мелочевку и болезненнее переезжает через «лежачие полицейские».

В Golf можно загрузить лишь 240 литров поклажи. Мало! Зато только у него есть лючок для длинномеров.

Скромный объем багажника Гольфа отчасти объясняется наличием полноразмерной запаски.



«Трешки», особенно первых двух поколений, вызывали драйверский восторг, но японцы многое подрастеряли. Mazda 3 остепенилась и уже не бросается атаковать повороты. Реакции на повороты руля не бритвенно-острые, реактивное усилие на баранке не то, что прежде. В предельных режимах «матрешка» стала менее понятной, и гнать во весь опор больше не хочется.

Багажник Сида самый просторный: 320 литров. Высота отсека до полки максимальная, а ширина, напротив, минимальная.

В Kia предусмотрена докатка, в которую вложен органайзер для инструментов.



И добро бы управляемость пала жертвой идеальной плавности хода, так ведь нет: с переходом от независимой задней подвески к простой скручивающейся балке «трешка» не обрела какой-то особой мягкости. Крупняк шасси отрабатывает уверенно, но на дорожной мелочи огорчает постоянными микроподбрасываниями. Даже на свежеуложенном асфальте Mazda находит какие-то бугорки, на которых ее охватывает легкий мандраж.

* * *

Камера заднего вида выбирается из-под эмблемы только после включения реверса — так она всегда остается чистой.

Выводы

«Тройка червонная» пленила яркой внешностью и стильным интерьером, но этого недостаточно. Не хватает простора сзади, хорошо бы увеличить клиренс и поработать над плавностью хода. Но главное препятствие — высокая ставка: 1 678 000 рублей за не самый богато оснащенный хэтчбек — перебор.

Golf седьмого поколения завершает карьеру, но даже в предпенсионном возрасте это весьма конкурентоспособный автомобиль с отменными настройками подвески и удобнейшим салоном. Для него второе место — заслуженный результат.

Победе Сида не помешал даже строптивый робот. Высокий уровень оснащения, неплохое шасси, просторный второй ряд и вместительный багажник. Да, еще пятилетняя гарантия. А самый сильный козырь — наличие модификаций с атмо­сферным двигателем, цéны которых ­начинаются с 1 029 900 рублей. Базовые Volkswagen Golf и Mazda 3 минимум на 400 тысяч дороже! А других хэтчбеков в этом сегменте больше и нет: пятидверную Короллу решено к нам не завозить, Focus покинул рынок вместе с «голубым овалом», Hyundai i30 так и не появился. При таком раскладе Ceed — козырной туз в жиденькой колоде С‑сегмента.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель KIA CEED MAZDA 3 VOLKSWAGEN GOLF Рабочее место водителя Лучшие сиденья — у Сида: и профиль ладный, и боковой поддержки достаточно. За «корейцем» пальма первенства и в обзорности: крупные наружные зеркалá, тонкие стойки. По удобству и расположению органов управления все три машины очень хороши. Сиденье 9 8 8 Органы управления 9 9 9 Обзор 9 8 8 Салон Mazda 3 огорчает неудобной посадкой — из-за низкой крыши есть риск приложиться головой. В просторе во втором ряду «японка» уступила своим оппонентам: у нее меньше запас в высоту и ширину. Самый тесный багажник — у Гольфа (зато только у него под полом есть полноразмерная запаска). Передняя часть 9 8 9 Задняя часть 8 7 8 Багажник 9 8 7 Ходовые качества По предельной динамике все три автомобиля оказались близки, но в Мазде автомат откровенно ленив — переключается вверх при первой же возможности. Явным лидером по части управляемости стал Golf. И при спокойном движении, и в предельных режимах он радует водителя быстрыми и понятными реакциями. Динамика 9 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 8 9 Комфорт Самый шумный в тройке — Ceed: двигатель шумит при разгоне, гудят шины. Только у Kia есть обогрев задних сидений. По плавности хода в лидерах — Golf, которому нипочем перипетии российских дорог. Шум 8 9 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Mazda огорчила невеликим дорожным просветом — 135 мм для наших условий маловато. У нее же наименьшее количество дилерских центров. В графе «Эксплуатация» мы накинули Гольфу дополнительный балл за полноразмерную запаску. Геометрическая проходимость 8 7 8 Сервис 10 8 9 Эксплуатация 8 8 9 Общая оценка 8,60 8,0 8,47

KIA CEED Классные передние сиденья, богатое оснащение салона, наличие полуавтопилота, пятилетняя гарантия Сильный гул от дороги, дерганая роботизированная коробка, заметна вертикальная раскачка на волнах MAZDA 3 Стильный дизайн, достойная шумоизоляция, подвеска неплохо противостоит крупным неровностям Тесный задний ряд сидений, неоправданно маленький дорожный просвет, пресноватая управляемость VOLKSWAGEN GOLF Шикарная эргономика, ощущение породистого автомобиля, отменная шумовиброизоляция, эффективная связка двигатель/коробка Миниатюрные боковые зеркала, самый тесный багажник, выход машины нового поколения обвалит цéны Гольфа VII на вторичке

Подробная техническая информация о героях нашего теста доступна по этой ссылке. Там же бонус — сведения о внедорожных модификациях героев нашего теста, которые, не исключено, мы увидим и в России.

Новая Mazda 3, Golf и KIA Ceed: большой тест Комбинация как в пушкинской «Пиковой даме»: новая машина, уходящая на пенсию и та, которая способна преподнести сюрприз. Новая Mazda 3, Golf и KIA Ceed: большой тест