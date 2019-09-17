Mazda назвала стоимость новой «трешки»-седана Седан Mazda 3 поступит в продажу 1 октября и будет предлагаться в одной-единственной комплектации Active. Skoda будет продавать у нас пять моделей. Или шесть Чешский автопроизводитель не намерен везти в Россию все новинки. Только подходящие под наш менталитет. Готовьте деньги (снова): объездная дорога вокруг Москвы будет платной Центральная кольцевая автодорога активно строится и скоро станет спасением для автовладельцев, которые часами стоят в пробках на подступах к Москве. Однако в отличие от МКАД, которую она призвана разгрузить, ЦКАД будет платной. Практически полностью.