Сегодня, в 15:36 Mazda назвала стоимость новой «трешки»-седана Седан Mazda 3 поступит в продажу 1 октября и будет предлагаться в одной-единственной комплектации Active.
Материалы по теме
На официальном сайте Мазды появился прайс-лист на новый седан
Mazda 3. В отличие от хэтчбека, эта версия «трешки» будет предлагаться лишь в одной комплектации Active. Стоимость автомобиля составляет от 1 603 000 рублей. Оснащается седан бензиновым двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра и мощностью 120 л.с. и автоматической коробкой. Напомним, что хэтчбек Mazda 3 представлен в трех комплектациях: Drive , Active и Supreme — по цене от 1 523 000 до 1 716 000 рублей. В комплектации Active эта версия машины стоит от 1 623 000 рублей. Седан оказался на 20 тыс. рублей дешевле. Для седана предусмотрены два пакета дополнительных опций. Первый, стоимостью 18 тыс. рублей, состоит из подогревов рулевого колеса и зоны покоя щеток на лобовом стекле, а во второй, стоимостью 66 тыс. рублей, помимо упомянутых подогревов входят система бесключевого доступа в салон, зеркало заднего вида с автозатемнением, а также передние и задние парктроники и камера заднего вида. Без заказа пакетов дополнительных опций покупатель получит седан, оснащенный электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений, боковыми зеркалами с электроприводом и обогревом, датчиками света и дождя, 2-зонным климат-контролем, круиз-контролем, электронным стояночным тормозом, а также проекционным экраном на лобовом стекле и мультимедийной системой с 8 динамиками, 8,8-дюймовым экраном и HMI-коммандером. Кроме того седан оснащается антиблокировочной системой с распределением тормозных усилий по колесам, системой динамической стабилизации, датчиками давления воздуха в шинах, фронтальными и боковыми подушкамии безопасности, боковыми шторками безопасности и подушкой безопасности для коленей водителя, иммобилайзером и системой G-Vectoring Control Plus. Фото: Mazda
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter