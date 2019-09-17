Новая Mazda 3: первый тест-драйв. Не огонь!

Четвертое поколение «трешки» — это горячая внешность, старые моторы и странные комплектации.

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Наш красный цвет круче, чем у Ferrari, - попробуй поспорь с этим утверждением маздовцев, когда перед тобой сверкает такая красотка!

А знаете, в чем секрет ярко-красного оттенка Soul Red? В сочетании полупрозрачности покрытия и глубины цвета. На солнце машина буквально горит, а в тени смотрится как спелая вишня.

Ради такого эффекта разработали роботизированную технологию Takuminuri: полупрозрачный слой краски наносится на отражающий праймер из микроскопических алюминиевых чешуек. Причем важно уложить чешуйки в определенном порядке. Вспомните, как это бывает с некоторыми тканями: гладишь по текстуре — один цвет, проводишь рукой против шерсти — совсем другой.

Красная «трешка» — словно топ-модель с огненно-алыми губами. Такая яркость на многих смотрится пошловато, но только не на ней!

Mazda 3 Длина / ширина / высота /база 4460 / 1795 / 1435 / 2725 мм

Объем багажника 295 л

Снаряженная / полная масса 1362 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 213 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,3 с

Максимальная скорость 213 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-95 / 51 л

Трансмиссия передний привод; A6

Пластмазда

В Мазде всегда любили грести против течения. И если бы они ограничивались только цветом! Поэкспериментировав с тачскрином в прошлом поколении «трешки», японцы отказались от этой затеи и поставили в новую машину «бесчувственный» 8,8‑дюймовый широкоформатный дисплей. Вот так челлендж в цифровую эпоху!

Когда-то у меня была пара предшественниц «трешки» — «триста двадцать третьи» из середины 1990‑х. Азартные и харизматичные машины, но с эргономически примитивным и чёрствым салоном. Теперь Mazda рвется в премиум, и отделка на голову лучше, чем у уходящей модели. На ощупь интерьер даже богаче, хотя в наше время почти все производители хитрят с материалами софт-лук, которые лишь кажутся мягкими.

По задумке дизайнеров, кокпит подчинен принципу симметрии. И в отсутствии чувства стиля их не упрекнешь. Пока все бегут от контроллеров к тачскринам, Mazda вновь шагает наперекор моде. В новой машине 8,8‑дюймовый экран широкоформатный, но не сенсорный.

Панель приборов — это стильные аналоговые шкалы по бокам и цифровой семидюймовый TFT-дисплей в центре комбинации. Но «объемная» комбинация с раструбами на машинах первых двух поколений была самобытнее.

Проекция на лобовое стекло (Active Driving Display) идет по умолчанию даже в начальной версии. Но, честное слово, я поменял бы ее на парктроник, - а он доступен только в самой дорогой версии Supreme.

Пластик элегантной передней панели податлив и отделан кожей с отстрочкой. Селектор автомата отодвинули от водителя, подлокотник удлинили вдвое. Опираешься на него, и под пальцами оказывается шайба контроллера в окружении кнопок, среди которых кнопка Home: нажал — и попал на заглавную страницу меню. Надавил на клавишу со звездочкой — открыл меню навигации. Привыкаешь сразу, и можно бродить по меню, простите за каламбур, вслепую.

Передние кресла великолепны. Пухлые на вид и на ощупь, но при этом достаточно цепкие.

При росте 178 см я сел «сам за собой» очень плотно: колени почти в спинке, боковая стойка и потолок поддавливают.

После разговоров о премиальных амбициях видеть экономию на дефлекторах вентиляции и кармане в спинке водительского кресла странно.

Классные сиденья точно распределяют нагрузку и ненавязчиво обнимают бока. В машинах в стандартной комплектации теперь регулируется наклон подушки. ­Диапазон продольной регулировки рулевой колонки увеличен на 10 мм — до 70 мм. В общем, водителям любого роста стало проще найти удобную посадку.

А вот рослым задним пассажирам грустновато. Чтобы попасть в машину, приходится сгибаться в поклоне, иначе можно приложиться головой о стойку крыши. В ногах и голове салон «давит». Разъемов USB нет. За какие грехи «премиальных» покупателей лишили кармана в спинке водительского сиденья? Намек на то, что журналы уходят в прошлое? Бог с ним, с обогревом задних сидений, - но где хотя бы дефлекторы вентиляции?

Багажник тоже с сюрпризом. Бросил я чемодан и хотел закрыть пятую дверь, но увидел на ней кнопку. Наверное, электропривод крышки. Щелк, и вместо ожидаемого эффекта заблокировались все двери. А ключ тем временем лежит в салоне! Пришлось лезть в багажник, откидывать половину спинки сиденья и разблокировать заднюю дверь изнутри.

Огонька не найдется?

Хотите еще примеров из серии «против шерсти»? Маленькая и гордая компания в одиночку экспериментировала с роторно-поршневыми «ванкелями» (АВТОВАЗ не в счет) и моторами с циклом Миллера. На повестке дня SkyActiv-X 2.0 с приводным нагнетателем и воспламенением от сжатия, управля­емым искровым зажиганием. Но эти два литра и 180 сил на российских машинах не появятся. Для нас оставили старые добрые двигатели SkyAktiv 1.5 и 2.0 (120 и 150 л.с.) Первый — в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом, а топовый двухлитровый — только ­с автоматом.

Что бы ни говорили инженеры про систему G‑Vectoring Control Plus для точного следования траектории или модифицированные сайлент-блоки в передней подвеске McPherson, огонька от шасси не ждите — он канул в Лету вместе с многорычажной задней подвеской.

В дуэли полутора- и двухлитрового моторов однозначно побеждает последний: с ним машина обретает приятную динамичность, при этом реально уложиться в семь литров на сотню.

Mazda 3 образца 2019 года — это легкий руль с условным «нулем» (хотя и не без обратной связи), умеренно быстрые, но мягкие реакции при резкой смене курса и небольшие крены. Плавность хода? Не скажу, что «трешка» готова бить по этой части конкурентов. Полуторалитровая машина на «восемна­дцатых» колесах подпрыгивает на мелких неровностях, как будто в шины вдули пару лишних атмосфер. Двухлитровая на «шестнадцатых» идет заметно мягче. Шумов и вибраций стало поменьше, и это здорово. Однако расплата за дополнительные изоляционные материалы — выросшая минимум на 40 кг снаряженная масса. В итоге младшего 120‑сильного хватает для неспешной езды в городе (0–100 км/ч за 12,4 с), но на трассе недостаток тяги очевиден. Догадывается об этом и расторопный автомат, подтыкающий пониженную передачу даже в ответ на легкое касание педали газа. Так и едешь под периодически вскрикивающий у красной зоны тахометра мотор.

Так что мой выбор — два литра. Спортом здесь тоже не пахнет, но запаса под правой педалью и сбалансированности в связке мотор/коробка гораздо больше.

Неполный комплект

Казалось бы, какие загвоздки могут быть с выбором из трех линий исполнения и двух типов кузова? Однако первым в продажу поступает хэтчбек, хотя, по статистике продаж, среди машин прошлого поколения лучшим спросом пользовался седан. Буквально на днях представительство объявило, что «трещки» в кузове седан начнут продавать 1 октября.

Российские продажи стартуют с «трешки»-хэтчбека. Это решение нельзя назвать логичным, учитывая пристрастие россиян к седанам.

Багажный отсек без каких-либо ниш и тайников вмещает невеликие 295 литров. Под полом лишь докатка.

Самая простая «трешка» с полуторалитровым мотором, на «ручке» и в начальной комплектации Drive стоит 1 490 000 рублей. Базовое оснащение, на первый взгляд, богатое: полный электропакет, кондици­онер, проекция данных на ветровое стекло, датчики дождя и света, электрический «ручник», светодиодные фары, семь подушек безопасности (в том числе коленная для водителя), системы стабилизации, антиблокировочная и распределения тормозных усилий, а также G‑Vectoring Control Plus и еще кое-что по мелочи. Но в этом списке нет обогревов передних сидений и боковых зеркал, как и их электроприводов. За ними нужно идти в Active (от 1 590 000 рублей), который пока продается только с двухлитровым мотором.

Хотите электропривод сиденья, обогревы руля и дворников, подрулевые лепестки, память положения зеркал, парктроник с камерой заднего вида, 18‑дюймовые колёса вместо «шестнадцатых»? Тогда вам за версией Supreme, а она пока предложена только с полуторалитровым мотором и дороже двухлитровой (от 1 683 000 рублей).

Даст бог, российское представительство добавит недостающие звенья в это маркетинговое недоразумение, иначе «трешке» придется несладко. Ведь за миллион семьсот можно купить не только премиальные «единичку» BMW или Mercedes-Benz A‑класса. В 1 576 000 и 1 579 000 рублей оценены злейшие конкуренты Мазды 3 — локализованные во Владивостоке двухлитровые 150‑сильные Mazda 6 и CX‑5.

Комсомолка и просто красавица Без нового мотора — не спортсменка

Новая Mazda 3 не предназначена для езды вне дорог с хорошим покрытием, поэтому рекомендуем заглянуть в раздел со средствами повышения проходимости. Все для владельцев Mazda и других автомобилей!

Фото: Михаил Гзовский и Mazda