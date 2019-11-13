Mazda 3 и ее конкуренты: тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали три популярных автомобиля и подготовили подробный технический справочник по ним.

Материалы по теме Новая Mazda 3, Golf и KIA Ceed: большой тест

Как проходил и что показал сравнительный тест соперников по гольф-классу — Mazda 3. Volkswagen Golf и Kia Ceed, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Ниже — данные производителей и прочая важная техническая информация. Бонус — сведения о внедорожных модификациях героев нашего теста, которые, не исключено, мы увидим и в России.

НА ЦЫПОЧКАХ

Тяга покупателей к кроссоверам не осталась незамеченной маркетологами — и Kia, и Mazda, и VW выпустили внедорожные модификации бестселлеров. Первыми на этот шаг пошли немцы — версия Golf Alltrack доступна исключительно с кузовом универсал и полным приводом. Дорожный просвет увеличен на 20 мм относительно базовой модели. В России эту модель не предлагали.

В следующем году у нас начнутся продажи Kia XCeed — переднеприводного кроссовера на базе Сида. У «икса» полностью оригинальный кузов с глухими задними стойками крыши и увеличенный на 42 мм дорожный просвет. В Европе эту машину предлагают только с турбомоторами, однако в России весьма возможно появление версий с атмосферниками.

В те же сроки ожидается созданный на базе Мазды 3 кроссовер СХ‑30. Причем он, в отличие от Kia, выпускается не только с передним, но и с полным приводом. Дорожный просвет — 175 мм. Насчет моторов ясности пока нет, но двухлитровый 150‑сильный атмосферник появится почти наверняка.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA CEED MAZDA 3 VOLKSWAGEN GOLF Снаряженная / полная масса 1402 / 1850 кг 1362 / 1873 кг 1249 / 1750 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с 9,3 с 9,1 с Максимальная скорость 205 км/ч 213 км/ч 204 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 51 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный /смешанный цикл 7,7 / 5,2 / 6,1 л / 100 км 9,1 / 5,6 / 6,9 л / 100 км 6,1 / 4,3 / 5,0 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый, с турбонаддувом бензиновый, атмосферный бензиновый, с турбонаддувом Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1353 см³ 1998 см³ 1395 см³ Степень сжатия 10,0 13,0 10,0 Мощность 103 кВт / 140 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин 92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин Крутящий момент 242 Н·м при 1500–3200 об/мин 213 Н·м при 4000 об/мин 200 Н·м при 1400–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач Р7 А6 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / 5,34 3,56 / 2,02 / 1,35 / 1,00 / 0,75 / 0,60 / — / 3,05 3,76 / 2,27 / 1,53 / 1,12 / 1,18 / 0,95 / 0,80 / 4,17 Главная передача 4,29 / 3,17 4,37 4,44 / 3,23 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / упругая поперечная балка McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилиру­емые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / дисковые Шины 225/45 R17 205/60 R16 225/45 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) KIA CEED 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 195 MAZDA 3 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 68 VOLKSWAGEN GOLF 15 000 км или 12 месяцев 2 года без ограничения пробега 128

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель KIA CEED MAZDA 3 VOLKSWAGEN GOLF Рабочее место водителя Лучшие сиденья — у Сида: и профиль ладный, и боковой поддержки достаточно. За «корейцем» пальма первенства и в обзорности: крупные наружные зеркалá, тонкие стойки. По удобству и расположению органов управления все три машины очень хороши. Сиденье 9 8 8 Органы управления 9 9 9 Обзор 9 8 8 Салон Mazda 3 огорчает неудобной посадкой — из-за низкой крыши есть риск приложиться головой. В просторе во втором ряду «японка» уступила своим оппонентам: у нее меньше запас в высоту и ширину. Самый тесный багажник — у Гольфа (зато только у него под полом есть полноразмерная запаска). Передняя часть 9 8 9 Задняя часть 8 7 8 Багажник 9 8 7 Ходовые качества По предельной динамике все три автомобиля оказались близки, но в Мазде автомат откровенно ленив — переключается вверх при первой же возможности. Явным лидером по части управляемости стал Golf. И при спокойном движении, и в предельных режимах он радует водителя быстрыми и понятными реакциями. Динамика 9 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 8 9 Комфорт Самый шумный в тройке — Ceed: двигатель шумит при разгоне, гудят шины. Только у Kia есть обогрев задних сидений. По плавности хода в лидерах — Golf, которому нипочем перипетии российских дорог. Шум 8 9 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Mazda огорчила невеликим дорожным просветом — 135 мм для наших условий маловато. У нее же наименьшее количество дилерских центров. В графе «Эксплуатация» мы накинули Гольфу дополнительный балл за полноразмерную запаску. Геометрическая проходимость 8 7 8 Сервис 10 8 9 Эксплуатация 8 8 9 Общая оценка 8,60 8,0 8,47

KIA CEED Классные передние сиденья, богатое оснащение салона, наличие полуавтопилота, пятилетняя гарантия Сильный гул от дороги, дерганая роботизированная коробка, заметна вертикальная раскачка на волнах MAZDA 3 Стильный дизайн, достойная шумоизоляция, подвеска неплохо противостоит крупным неровностям Тесный задний ряд сидений, неоправданно маленький дорожный просвет, пресноватая управляемость VOLKSWAGEN GOLF Шикарная эргономика, ощущение породистого автомобиля, отменная шумовиброизоляция, эффективная связка двигатель/коробка Миниатюрные боковые зеркала, самый тесный багажник, выход машины нового поколения обвалит цéны Гольфа VII на вторичке