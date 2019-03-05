На автосалон в Женеву Mazda привезла серийный вариант кроссовера CX-30, который расположится между CX-3 и CX-5.

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В компании Mazda прекрасно знают о том, что рынок кроссоверов растет с каждым годом, вытесняя легковушки. Поэтому плодит SUV один за другим.

Машина, которую показали в Женеве, носит индекс CX-30, явно намекая на родство с новым поколением Mazda 3. И нет, это не растянутая версия CX-3 или европейский вариант китайского CX-4, а полностью самостоятельная модель.

Кроссовер построен на модернизированной платформе Skyactiv-Vechicle, первой моделью, построенной на которой, стала новая «трешка». При длине в 4395 мм, ширине 1795 мм и колесной базе в 2655 мм новинка гораздо крупнее CX-3, но меньше CX-5. Хотя с последней фактически попадает в один С-класс кроссоверов.

Для европейского рынка новинка будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями, удовлетворяющими нормам Евро-6. Все бензиновые версии получат технологию Mazda M Hybrid. В этой системе 24-вольтовая батарея, а электромотор помогает ДВС в нужные моменты и берет на себя нагрузку для питания дополнительных потребителей.

Также Mazda CX-30 получит и новый двигатель Skyactiv-X, в котором смесь воспламеняется от сжатия. Теоретически, такой мотор должен сочетать в себе лучшие качества бензиновых и дизельных двигателей. Его характеристики японцы пока не разглашают, но если его просто переставят из Mazda 3, то пиковая мощность составит 181 л.с., а максимальный крутящий момент будет равен 222 Нм.

Кроссовер оснащен системой полного привода i-AWD, которая интуитивно контролирует распределение крутящего момента между передними и задними колесами. В Мазде говорят, что такая система позволяет лучше контролировать машину вне зависимости от дорожных условий.

Продажи Mazda CX-30 в Европе начнутся в ближайшее время. Попадет ли эта модель к нам — неизвестно. Но Россия лишена компактного CX-3, а более крупный CX-30 наверняка понравится нашим покупателям. Причем «внутреннего каннибализма» с CX-5 удастся избежать, так как тот позиционируется выше. Будем ждать и надеяться!

С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».

Фото: Mazda