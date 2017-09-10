Почему XCeed не похож на Ceed? — вот объяснение Kia — журнал За рулем

Почему XCeed не похож на Ceed? — вот объяснение Kia

Так к созданию лифтованного хэтчбека еще никто не подходил. По сути XCeed — отдельная модель в ряду других Kia.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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Обычно при создании внедорожной версии универсала, хэтчбека или седана разработчики лишь увеличивают дорожный просвет, перенастраивают подвеску и украшают кузов эффектным, но бесполезным в силу декоративности обвесом.

Kia при создании XCeed пошла другим путем, и вернее будет сказать, что это не одна из версий Ceed, а новая модель, построенная на базе популярного хэтчбека. Общего у кроссовера с ним — только передние двери.

XCeed на 85 мм длиннее исходника, на 26 мм шире и заметно выше, у него другие пропорции, как и линия крыши, новые фары и задние фонари. Салон XCeed отличается лишь прострочкой и вставками желтого цвета.


Перед инженерами из Франкфурта ставилась задача создать альтернативу популярным сегодня городским кроссоверам, с обтекаемым стильным кузовом и прекрасными ходовыми характеристиками как на высоких скоростях, так и на легком окологородском бездорожье.

Почему XCeed не похож на Ceed? — вот объяснение Kia

Фото, видео: Kia

Почему XCeed не похож на Ceed? — вот объяснение Kia
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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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