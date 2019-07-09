Hyundai готова к продажам молодежного кроссовера Venue

Компания опубликовала видеоролик нового кроссовера Hyundai Venue, продажи которого начнутся во второй половине этого года.

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Hyundai выпустила видео, в котором новый кроссовер Venue вливается в линейку кроссоверов модельного ряда бренда, состоящего из Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, NEXO и Kona.

Компания хочет подчеркнуть яркий характер новой модели и его принадлежность семейству городских кроссоверов, позволяющих вести активный образ жизни в условиях мегаполиса.

Видео начинается с доставки кроссовера Venue самолетом C-130 в калифорнийский аэропорт Иньокерн, где уже собрались другие представители модельного ряда Hyundai. Забавно, что все они, словно люди, при встрече пытаются выразить человеческие эмоции звуком двигателей, светом фонарей и фар и виражами. Затем кроссоверы едут в город.

Как и другая новинка концерна, Kia Seltos, кроссовер Venue рассчитан на продвинутое в технологическом плане поколение миллениалов.

Напомним, что Hyundai Venue был представлен на автосалоне в Нью-Йорке в апреле этого года. В компании заявляют о том, что автомобиль будет прекрасно чувствовать себя и на бездорожье, отличаясь при этом низким расходом топлива и комфортным салоном.

Другой кроссовер компании — Tucson в новом поколении будет непохож на все другие модели бренда.

Компания Hyundai не прекращает работу над совершенствованием своих седанов, оснащая их системой полного привода.

Фото, видео: Hyundai