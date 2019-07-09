Hyundai готова к продажам молодежного кроссовера Venue — журнал За рулем

Hyundai готова к продажам молодежного кроссовера Venue

Компания опубликовала видеоролик нового кроссовера Hyundai Venue, продажи которого начнутся во второй половине этого года.

Aston Martin Vantage
Aston Martin Vantage

Aston Martin > Vantage

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Самый маленький кроссовер Hyundai — новые подробности

Hyundai выпустила видео, в котором новый кроссовер Venue вливается в линейку кроссоверов модельного ряда бренда, состоящего из Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, NEXO и Kona.

Компания хочет подчеркнуть яркий характер новой модели и его принадлежность семейству городских кроссоверов, позволяющих вести активный образ жизни в условиях мегаполиса.

Видео начинается с доставки кроссовера Venue самолетом C-130 в калифорнийский аэропорт Иньокерн, где уже собрались другие представители модельного ряда Hyundai. Забавно, что все они, словно люди, при встрече пытаются выразить человеческие эмоции звуком двигателей, светом фонарей и фар и виражами. Затем кроссоверы едут в город.


Как и другая новинка концерна, Kia Seltos, кроссовер Venue рассчитан на продвинутое в технологическом плане поколение миллениалов.


Напомним, что Hyundai Venue был представлен на автосалоне в Нью-Йорке в апреле этого года. В компании заявляют о том, что автомобиль будет прекрасно чувствовать себя и на бездорожье, отличаясь при этом низким расходом топлива и комфортным салоном.

Фото, видео: Hyundai

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