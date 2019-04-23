Kia Optima следующего поколения, а также Hyundai Sonata 2020 модельного года оснастят системой полного привода. Сначала в продажу поступит полноприводная Optima, после чего привод на все колеса появится и у новой Сонаты.
Как выяснило корейское отделение издания ETNEWS, система полного привода будет иметь электронно-управляемую межосевую муфту, с помощью которой крутящий момент станет распределяться между колесами в оптимальных для дорожных условий и манеры езды водителя пропорциях. Система полного привода получит несколько режимов работы, среди которых обязательно окажутся экономичный и спортивный.
В данный момент оба автопроизводителя стараются оснастить системами полного привода как можно больше своих моделей. Например, Hyundai Palisade и Santa Fe получили систему HTRAC, а Quoris и Stinger GT — систему AWD.
Несмотря на то, что Sonata 2020 модельного года построена на новой переднеприводной платформе, директор Hyundai Ким Донг Джин официально заявил, что полноприводная версия автомобиля обязательно выйдет. О том, на каких рынках она будет продаваться, пока не сообщается. На североамериканском — точно.
Полноприводные версии новой Hyundai Sonata и Kia Optima следующего поколения должны оказаться весьма востребованными на рынке, где некоторые их конкуренты уже имеют привод на все колеса. Это, например, новый Subaru Legacy.
- Sonata — не единственная долгожданная новинка компании. На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai представила свой самый маленький кроссовер Venue.
- Не менее интересной оказалась и обновленная Elantra, тест-драйв которой выложен здесь.
Фото: Hyundai
Читать комментарии