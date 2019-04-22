Обновленная Elantra: злое лицо и крутая подвеска. Но этого мало!

Корейская марка обновила свой седан С-класса, хотя и трех лет не прошло после дебюта его шестого поколения. «За рулем» изучил все изменения и пришел к выводу, что они нужные, но... недостаточные!

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Неугомонные корейцы поменяли правила игры в автомобильной индустрии.

Лет пятнадцать назад жизненный цикл каждой модели составлял семь-восемь лет: дебют, через четыре года рестайлинг, а еще через три — новое поколение.

Но пришла Корея, которой на это негласное правило было начхать, - и уложилась в шестилетку. Конкуренты сначала усмехались, но вскоре и сами прибавили темп.

Всё устаканилось? Как бы не так! Фирма Hyundai обновила Элантру спустя лишь два с половиной года после дебюта.

Шлифовка

Зачем ей нарисовали такое злое лицо, к чему чрезмерно острый взгляд? Но это на фотографиях Elantra колючая, а в жизни — хороша! Треугольные фары и противотуманки напомнили о «первом» Фокусе, которого поначалу тоже критиковали за обилие острых граней, но потом полюбили.

Hyundai Elantra. Полностью светодиодные фары — привилегия топ-комплектации Elegance. Повторители указателей поворотов переехали на боковые зеркалá.

Изменились фонари, на крышке багажника аршинными буквами выведено название модели — чтобы не перепутали? На машинах в богатых комплектациях теперь есть кнопка открывания багажника — она встроена в эмблему. Но я с легкостью обменял бы всё перечисленное на омыватель камеры заднего вида.

Как и прежде, Elantra продается только в исполнении седан.

А можно вместо аршинных букв внедрить омыватель камеры заднего вида?

Есть в кузове и невидимые глазу изменения. Корейцы повысили жесткость моторного щита. Якобы это должно снизить вибрации. Не помогло — двухпедальная Elantra 1.6 на светофоре в режиме Drive дрожит, как осиновый лист на ветру. Переводишь селектор 6-ступенчатого автомата в Parking, и тряска прекращается.

Как и прежде, базовый мотор развивает 128 «лошадей», которых вполне хватает. Но при разгоне «в пол» мотор давит на уши. Еще больше напрягает скверная изоляция колесных арок: нещадно барабанят камешки, а в лужах вода плещется так, что невольно зажмуриваешься в ожидании душа Шарко. Будь это моя Elantra, первым делом поставил бы ворсовые локеры.

Шасси изменений не претерпело, и это хорошо. У Элантры толково настроенное рулевое управление и не противящаяся активной езде подвеска. Разве что угловая жесткость подвески недостаточна: пронесся навстречу лесовоз, так меня чуть с дороги не сдуло.

Elantra обзавелась системой мониторинга слепых зон и ассистентом преду­преждения столкновений при движении задним ходом. В масть, ведь Hyundai редкостный грязнуля — боковые стекла и внешние зеркалá быстро покрываются мутными разводами.

По кочкам, по кочкам

Дорога вывела на грунтовый участок, на котором Elantra показала себя во всей красе. Что гребенку, что ямы с острыми краями подвеска проглатывает не поперхнувшись. Пожалуй, лучшая энергоемкость в классе! Octavia на этой дороге душу вытрясла бы, а в Элантре не скрипнула ни одна деталь.

Архитектура салона не поменялась, но воспринимается он более продвинутым.

«Шотландская клетка» внутри шкал — на любителя. Нашему главреду нравится, мне — не очень.

Мультимедиа­система научилась «зеркалить» смартфоны. Давно пора!

В нижней части центральной консоли обосновался беспроводной зарядник для смартфонов.

Салон слегка подновили. Поставили новый руль от хэтчбека i30, внедрили нарядные дефлекторы вентиляции и кнопки климат-контроля, расщедрились на беспроводной зарядник для смартфонов. Ну а самое главное приобретение — новая мультимедийка с 7-дюймовым экраном вместо прежних 5 дюймов и с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Но в лидеры по части оснащенности Elantra не выбилась. Адаптивного круиз-контроля нет. Системы автоторможения — тоже. Даже про электрообогрев ветрового стекла забыли, хотя на родственном Kia Cerato он есть давным-давно.

Двухлитровая 150‑сильная машина явно бодрее, ускоряется в охотку, без раскачки. И не знает вибраций на светофоре в режиме Drive. Я не стал бы малодушничать и доплатил за мощный мотор 30 000 рублей.

А вот за опционный пакет Style (70 000 рублей) доплачивать не советую. Помимо комбинированной отделки (ткань/кожзам), светодиодов в задних фонарях и панели приборов с 4,2‑дюймовым TFT-экраном он подразумевает шины размерностью 225/45 R17 вместо 205/55 R16. С такими колесами живется менее комфортно — жестче на неровностях, страшнее становятся ямы с острыми краями. Вы хотите за свои же деньги лишить Элантру плавности хода?

* * *

Через пару с половиной лет появится совершенно новая Elantra, так что жизненный цикл машины составит всего пять лет. Конкурентам вновь придется ускориться.

Плавность хода! Cerato оснащен получше

Hyundai Elantra 1.6 2.0 Длина / ширина / высота / база 4620 / 1800 / 1450 / 2700 мм Объем багажника (VDA) 458 л Снаряженная масса 1300 (1325)* кг 1330 (1355) кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 93,8 кВт/128 л.с. при 6300 об/мин; 154,6 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,1 (11,6) с 8,8 (9,9) с Максимальная скорость 200 (195) км/ч 205 (203) км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,7 / 5,2 / 6,5 (9,1 / 5,3 / 6,7) л / 100 км 9,6 / 5,4 / 7,0 (10,2 / 5,7 / 7,4) л / 100 км Трансмиссия передний привод, М6 (А6)

* В скобках — данные для версии с автоматической трансмиссией.

КТО КОНКУРЕНТЫ?

Kia Cerato Classic Kia Cerato Mazda 3 Skoda Octavia Toyota Corolla Длина / ширина / высота / база, мм 4560 / 1780 / 1445 / 2700 4640 / 1800 / 1450 / 2700 4580 / 1795 / 1450 / 2700 4670 / 1814 / 1476 / 2686 4630 / 1780 / 1435 / 2700 Двигатели 1,6 л, 130 л.с.

2,0 л, 150 л.с. 1,6 л, 128 л.с.

2,0 л, 150 л.с. 1,6 л, 104 л.с.

1,5 л, 120 л.с. 1,6 л, 110 л.с.

1,4 л, 150 л.с.

1,8 л, 180 л.с. 1,6 л, 122 л.с. Цена, ₽ от 1 019 900

от 1 154 900 от 1 134 900

от 1 204 900 от 1 243 000

от 1 324 000 от 1 081 000

от 1 172 000

от 1 418 000 от 1 173 000

Фото: Юрий Тимкин и Hyundai