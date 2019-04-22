Обновленная Elantra: злое лицо и крутая подвеска. Но этого мало!

Неугомонные корейцы поменяли правила игры в автомобильной индустрии.
Лет пятнадцать назад жизненный цикл каждой модели составлял семь-восемь лет: дебют, через четыре года рестайлинг, а еще через три — новое поколение.
Но пришла Корея, которой на это негласное правило было начхать, - и уложилась в шестилетку. Конкуренты сначала усмехались, но вскоре и сами прибавили темп.
Всё устаканилось? Как бы не так! Фирма Hyundai обновила Элантру спустя лишь два с половиной года после дебюта.
Шлифовка
Зачем ей нарисовали такое злое лицо, к чему чрезмерно острый взгляд? Но это на фотографиях Elantra колючая, а в жизни — хороша! Треугольные фары и противотуманки напомнили о «первом» Фокусе, которого поначалу тоже критиковали за обилие острых граней, но потом полюбили.
Изменились фонари, на крышке багажника аршинными буквами выведено название модели — чтобы не перепутали? На машинах в богатых комплектациях теперь есть кнопка открывания багажника — она встроена в эмблему. Но я с легкостью обменял бы всё перечисленное на омыватель камеры заднего вида.
Есть в кузове и невидимые глазу изменения. Корейцы повысили жесткость моторного щита. Якобы это должно снизить вибрации. Не помогло — двухпедальная Elantra 1.6 на светофоре в режиме Drive дрожит, как осиновый лист на ветру. Переводишь селектор 6-ступенчатого автомата в Parking, и тряска прекращается.
Как и прежде, базовый мотор развивает 128 «лошадей», которых вполне хватает. Но при разгоне «в пол» мотор давит на уши. Еще больше напрягает скверная изоляция колесных арок: нещадно барабанят камешки, а в лужах вода плещется так, что невольно зажмуриваешься в ожидании душа Шарко. Будь это моя Elantra, первым делом поставил бы ворсовые локеры.
Шасси изменений не претерпело, и это хорошо. У Элантры толково настроенное рулевое управление и не противящаяся активной езде подвеска. Разве что угловая жесткость подвески недостаточна: пронесся навстречу лесовоз, так меня чуть с дороги не сдуло.
Elantra обзавелась системой мониторинга слепых зон и ассистентом предупреждения столкновений при движении задним ходом. В масть, ведь Hyundai редкостный грязнуля — боковые стекла и внешние зеркалá быстро покрываются мутными разводами.
По кочкам, по кочкам
Дорога вывела на грунтовый участок, на котором Elantra показала себя во всей красе. Что гребенку, что ямы с острыми краями подвеска проглатывает не поперхнувшись. Пожалуй, лучшая энергоемкость в классе! Octavia на этой дороге душу вытрясла бы, а в Элантре не скрипнула ни одна деталь.
Салон слегка подновили. Поставили новый руль от хэтчбека i30, внедрили нарядные дефлекторы вентиляции и кнопки климат-контроля, расщедрились на беспроводной зарядник для смартфонов. Ну а самое главное приобретение — новая мультимедийка с 7-дюймовым экраном вместо прежних 5 дюймов и с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Но в лидеры по части оснащенности Elantra не выбилась. Адаптивного круиз-контроля нет. Системы автоторможения — тоже. Даже про электрообогрев ветрового стекла забыли, хотя на родственном Kia Cerato он есть давным-давно.
Двухлитровая 150‑сильная машина явно бодрее, ускоряется в охотку, без раскачки. И не знает вибраций на светофоре в режиме Drive. Я не стал бы малодушничать и доплатил за мощный мотор 30 000 рублей.
А вот за опционный пакет Style (70 000 рублей) доплачивать не советую. Помимо комбинированной отделки (ткань/кожзам), светодиодов в задних фонарях и панели приборов с 4,2‑дюймовым TFT-экраном он подразумевает шины размерностью 225/45 R17 вместо 205/55 R16. С такими колесами живется менее комфортно — жестче на неровностях, страшнее становятся ямы с острыми краями. Вы хотите за свои же деньги лишить Элантру плавности хода?
* * *
Через пару с половиной лет появится совершенно новая Elantra, так что жизненный цикл машины составит всего пять лет. Конкурентам вновь придется ускориться.
|Плавность хода!
|Cerato оснащен получше
Hyundai Elantra
1.6
2.0
Длина / ширина / высота / база
4620 / 1800 / 1450 / 2700 мм
Объем багажника (VDA)
458 л
Снаряженная масса
1300 (1325)* кг
1330 (1355) кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 93,8 кВт/128 л.с. при 6300 об/мин; 154,6 Н·м при 4850 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
10,1 (11,6) с
8,8 (9,9) с
Максимальная скорость
200 (195) км/ч
205 (203) км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 50 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
8,7 / 5,2 / 6,5 (9,1 / 5,3 / 6,7) л / 100 км
9,6 / 5,4 / 7,0 (10,2 / 5,7 / 7,4) л / 100 км
Трансмиссия
передний привод, М6 (А6)
* В скобках — данные для версии с автоматической трансмиссией.
КТО КОНКУРЕНТЫ?
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|
Kia Cerato Classic
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Kia Cerato
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Mazda 3
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Skoda Octavia
|
Toyota Corolla
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Длина / ширина / высота / база, мм
|
4560 / 1780 / 1445 / 2700
|
4640 / 1800 / 1450 / 2700
|
4580 / 1795 / 1450 / 2700
|
4670 / 1814 / 1476 / 2686
|
4630 / 1780 / 1435 / 2700
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Двигатели
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1,6 л, 130 л.с.
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1,6 л, 128 л.с.
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1,6 л, 104 л.с.
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1,6 л, 110 л.с.
|
1,6 л, 122 л.с.
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Цена, ₽
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от 1 019 900
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от 1 134 900
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от 1 243 000
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от 1 081 000
|
от 1 173 000
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