Subaru начала продажи обновленного Legacy

Стоимость Legacy 2019 модельного года — от 2 229 000 рублей.

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Сегодня официальные дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленный Subaru Legacy, который представлен в двух комплектациях: 2.5i-S Elegance стоимостью 2 229 000 рублей и 2.5i-S ES Premium стоимостью 2 379 900 рублей.

Новинка бизнес-класса традиционно оснащается 175-сильным горизонтально-оппозитным двигателем объемом 2,5 литра, вариатором и системой полного привода Symmetrical AWD. Обновленная версия отличается колесными дисками нового дизайна, вставками «черный лак» в салоне, а также новой системой помощи водителю — функцией автоматического удержания автомобиля. Обновленный Subaru Legacy теперь может быть окрашен в один из двух новых цветов. Это темно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic).

В комплектации 2.5i-S Elegance седан стоит 2 229 000 рублей и оснащается системой бесключевого доступа в салон и пуска двигателя с кнопки, информационно-развлекательной мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, bluetooth и четырьмя динамиками, камерой заднего вида, обогревом рулевого колеса и подрулевыми лепестками переключения передач, обогревом всех сидений, а также электроприводами регулировок кресел водителя и переднего пассажира, кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, датчиками света и дождя, обогревом зоны стеклоочистителей ветрового стекла, антиблокировочной системой и системой активного управления вектором тяги, системой распределения тормозных усилий и помощи при экстренном торможении.

Кроме того, автомобиль оборудован системой приоритета торможения и активного распределения крутящего момента, системой SI-Drive и датчиками давления воздуха в шинах. Седан оснащен 18-дюймовыми дисками, светодиодными фарами с функцией динамического освещения поворотов и омывателями, светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами, его боковые зеркала имеют электроприводы складывания, а электростеклоподъемники — авторежим.

В комплектации 2.5i-S ES Premium стоимостью 2 379 900 рублей седан дополнительно оснащается люком с электроприводом, 5-дюймовым информационным дисплеем панели приборов, навигацией, камерами не только заднего, но и переднего, а также бокового обзора, системой автоматического управления дальним светом фар, функцией автоматического удержания автомобиля в полосе, системой обнаружения объектов в слепых зонах и предупреждения о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом, системой помощи при смене полосы движения и автоматического экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, системой предаварийного управления подачи топлива в двигатель, системой предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля и системой оценки усталости водителя.

В скором времени фамильный дизайн автомобилей Subaru изменится. Каким он будет, можно узнать здесь.

Изменится и дизайн шоу-румов дилерских центров Subaru.

Фото: Subaru