5 обновлений Subaru: дилерские центры будут выглядеть иначе

Японская компания решила переоборудовать свои шоу-румы в новом корпоративном стиле. Слоган предстоящего ребрендинга: «Меньше шума — больше Subaru. Высокие технологии и высококачественное обслуживание».

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Обновление ждет все дилерские центры марки в России, но начать решили с «Субару Центра Автозаводская» компании «У Сервис Санрайз». Таким образом, он стал эталоном новой концепции.

В шоу-руме площадью 758 кв. метров по-новому оформлены зоны продаж и обслуживания, а автомобили теперь выстроены в линейку — все это зрительно добавляет площадке «воздуха» и света. В цветовой гамме основной упор сделан на белый и синий, а поверхности из натурального дерева придали клиентской зоне больше уюта и тепла. Одна из главных «фишек» новой концепции — обновленный дизайн освещения: теплые тона и выстроенные в линеечку плафоны, а в зоне отдыха — симпатичные светильники в форме фирменных субаровских звездочек.

Кроме того, покупатели смогут выбрать свой формат общения со специалистами дилерского центра — поговорить можно как в просторном шоу-руме, так и в более доверительной обстановке отдельных кабинетов.

В текущем году ООО «Субару Мотор» подобным образом обновит семь дилерских центров, расположенных в разных регионах России.

Недавно на автосалоне в Чикаго Subaru представила Legacy седьмого поколения. Надеемся, что автомобиль появится и в новых шоу-румах компании в России.

В соревновании среднеразмерных кроссоверов новый Subaru Forester оказался самым практичным и самым талантливым на бездорожье. Правда, и самым дорогим, в том числе в обслуживании.



Фото: Subaru